Całkowita niezdolność do pracy nie oznacza, że nie możesz pracować

Pracodawca chcący zatrudnić osobę z niepełnosprawnością w warunkach pracy niechronionych musi przystosować stanowisko do jej potrzeb lub zatrudnić ją w formie telepracy (fot. CDC/Unsplash)

W polskim prawodawstwie pojęcie całkowitej niezdolności do pracy wiąże się z koniecznością uzyskania orzeczenia lekarza orzecznika, które potwierdza stopień niepełnosprawności lub służy do ustalenia prawa do renty w przypadku takiej niezdolności.

Otrzymanie orzeczenia lekarza orzecznika stwierdzającego "całkowitą niezdolność do pracy" nie oznacza, że osoba jest całkowicie pozbawiona możliwości podjęcia pracy. Orzeczenie to jedynie wskazuje, do jakiej grupy niepełnosprawności została przypisana dana osoba.

Wydanie orzeczenia stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy nie jest równoznaczne z zakazem pracy. Przeciwnie, polskie prawo pracy przestrzega zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu i wymienia niepełnosprawność jako jedną z przyczyn dyskryminacyjnych. Przywołuje się tu § 1 art. 18.3.a, który nakazuje równe traktowanie pracowników w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Przypisanie osoby do jednej z trzech grup niepełnosprawności otwiera możliwość skorzystania z wielu ulg i przywilejów w miejscu pracy, wynikających z przepisów prawa.

Konieczność adaptacji miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zaliczenie do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje możliwość zatrudnienia takiej osoby, pod warunkiem przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do jej potrzeb lub zatrudnienia w formie telepracy (art. 4 ust. 4 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Jeśli pracodawca chce zatrudnić osobę z niepełnosprawnością w warunkach pracy niechronionych, musi przystosować stanowisko do jej potrzeb. Do 2010 r. wymagana była pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca przystosowania stanowiska. Chociaż ten obowiązek został zniesiony, pracodawcy nadal powinni przestrzegać swoich obowiązków. Państwowa Inspekcja Pracy może bowiem kontrolować przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przystosowanie miejsca pracy odnosi się nie tylko do przestrzeni, w której pracuje osoba z niepełnosprawnością, ale także do pomieszczeń higienicznych, socjalnobytowych oraz ciągów komunikacyjnych.

Określenie czasu pracy i wymiaru urlopu wypoczynkowego dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności

Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mają skrócony, 7-godzinny dzień pracy i 35-godzinny tydzień pracy. Nie mogą być zatrudniane w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, chyba że spełniają określone warunki.

Takie osoby mają też prawo do dodatkowej, 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, która jest wliczana do czasu pracy. Osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, pracująca powyżej 6 godzin dziennie na umowie o pracę, ma prawo do 30-minutowej płatnej przerwy w ciągu godzin pracy.

Osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego wynoszącego 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Jednakże, aby nabyć prawo do pierwszego takiego urlopu, osoba musi przepracować 1 rok od dnia zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności, czyli rok u jakiegokolwiek pracodawcy, który otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności osoby.

Prawo do tego dodatkowego urlopu przysługuje osobie z niepełnosprawnością u każdego pracodawcy. Należy zaznaczyć, że ten dodatkowy urlop nie przysługuje, jeśli osoba z niepełnosprawnością ma prawo do urlopu wypoczynkowego przekraczającego 26 dni roboczych lub jeśli przysługuje jej inny dodatkowy urlop na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy dodatkowy urlop jest krótszy niż 10 dni roboczych, osoba z niepełnosprawnością ma prawo do urlopu rehabilitacyjnego.

Osoba posiadająca umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności ma również prawo do zwolnienia od pracy przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia w dwóch przypadkach: do 21 dni roboczych w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, jednak nie częściej niż raz w roku oraz w celu przeprowadzenia specjalistycznych badań, zabiegów leczniczych lub terapeutycznych, a także w celu uzyskania ortopedycznego zaopatrzenia lub jego naprawy, pod warunkiem że te czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

