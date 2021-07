Cała prawda o "stylu zachowania" polskich menedżerów

Styl prowadzenia zespołów przez polskich menadżerów jest przede wszystkim mocno zadaniowy, nastawiony na zadbanie o najwyższe standardy pracy, jakość produktu. Ma to swoje dobre i złe strony. Jednak bez względu na wszystko zmiana w sposobie zarządzania będzie postępowała. Menedżerowie muszą to zrozumieć.

Świadomość swego stylu zachowania pozwala zarządzać nim tak, by czerpać z niego to, co najlepszego wnosi, bez nadużywania swoich zasobów (Fot. Shutterstock)

Wśród menedżerów w Polsce przeważa sumienność w stylu zachowania i jest ona na wyższym poziomie niż w innych częściach świata.

Mocną stroną tego stylu zachowania jest dbałość o jakość, procedury, analizowanie ryzyka, doskonalenie procesów, komunikacja przez fakty, sprawdzone informacje.

- Dochodzą do mnie głosy, że menedżer, który miał pasmo nieustających sukcesów, przychodzi i mówi: "jestem świetny, jestem u szczytu swojej kariery". Co mówi rynek? Rynek uważa najczęściej, że taka osoba to arogant, który przychodzi odcinać kupony - mówi headhunter Ernest Wencel.

Zarządzanie zespołem to dziś nie tylko dbanie o wynik finansowy, ale przede wszystkim dbanie o swoich ludzi, a co za tym idzie jakość współpracy, która w pandemicznej rzeczywistości nabrała na znaczeniu i wymaga większej uwagi niż dotąd. Elastyczność w podejściu do pracownika, przewodzenie zmianom, rozwijanie talentów, budowanie efektywnych zespołów, coraz częściej rozproszonych, to tylko ułamek wymagań, które stawia się współczesnym liderom. To wszystko wymusza na menedżerach zwinne podejście do planowania i prowadzenia procesów, ale też ogromne zaangażowanie w zaplanowanie roli konkretnego człowieka w tym procesie.

Sumienny jak polski menedżer

- Odpowiedź na pandemiczną i za chwilę (w co chcę mocno wierzyć) po-pandemiczną rzeczywistość to dla wielu polskich menedżerów nie lada wyzwanie, bo badania pokazały nam, że od strony behawioralnej ich naturalny styl prowadzenia zespołów jest przede wszystkim mocno zadaniowy, nastawiony na zadbanie o najwyższe standardy pracy, jakość produktu. Nie oznacza to, że człowiek nie jest ważny. Jednak zatrzymanie się na tym człowieku, zainwestowanie w to, by zdiagnozować, zrozumieć czego potrzebuje, by mógł wykorzystać w miejscu pracy swoje najlepsze zasoby na rzecz rozwoju organizacji, by sam z siebie był zaangażowany, po prostu nie przychodzi z taką łatwością, jak kadrze zarządzającej w innych częściach świata - komentuje Anna Sarnacka-Smith, konsultant HR z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim.

Sarnacka-Smith powołuje się na wyniki badania przeprowadzonego przez PeopleKeys i Effectiveness na próbie 282 635 respondentów z 50 krajów na świecie, z czego 2129 to przedstawiciele Polski. Wynika z nich, że wśród menedżerów w Polsce przeważa sumienność w stylu zachowania i jest ona na wyższym poziomie niż w innych częściach świata. W Azja wskazało na taki styl zarządzania 31 proc., w USA 26 proc., w Europie 24 proc., w tym Polsce 40 proc. Czytaj więcej: Edukacja menedżerów potrzebna jak nigdy wcześniej. Tylko, jak ją zorganizować w pandemii? Eksperci wyjaśniają, że mocną stroną tego stylu zachowania jest dbałość o jakość, procedury, analizowanie ryzyka, doskonalenie procesów, komunikacja przez fakty, sprawdzone informacje; a potencjalnym ograniczeniem jest krytyczna komunikacja, w tym wobec metod pracy innych osób i zgłaszanych przez nich pomysłów, niska tolerancja dla błędów. Świadomość swego stylu zachowania pozwala zarządzać nim tak, by czerpać z niego to, co najlepszego wnosi, bez nadużywania swoich zasobów. - Co ważne, nie to, jaki mamy naturalny styl kierowania determinuje poziom efektywności menedżerskiej, a to, jak z niego korzystamy. Pracując z zespołami w Polsce, jak i z zespołami międzynarodowymi, z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że w nowej rzeczywistości o skuteczności liderskiej decyduje świadomość swego stylu zachowania (mocnych stron i ograniczeń w każdej z kompetencji liderskich, od komunikacji, przez rozwój pracowników, zadbanie o standardy, po porozumienie wokół wspólnych celów) i „robienie” z niego dobrego użytku. A mówiąc dobry użytek, mam na myśli wywieranie pozytywnego wpływu na innych, bez nadużywania swoich mocnych stron (tu: wspomnianej zadaniowości) - dodaje Anna Sarnacka-Smith. Pandemia zweryfikowała kompetencje Headhunter Ernest Wencel pytany o zmiany, jakie zachodzą (w duże mierze spowodowane pandemią COVID-19) w sposobie pracy menedżerów mówi tak: - Nie można trwać w tym samym miejscu, nie można robić tych samych rzeczy i oczekiwać innych rezultatów. Zmiana na poziomie menedżerskim będzie postępowała. Zmieniły się okoliczności, zmieniła się sytuacja i nie wszyscy potrafią się w tych nowych realiach odnaleźć. Zakładam, że w pierwszym kwartale nowego roku nastąpi duży ruch na poziomie stanowisk zarządzających. Jak wyjaśnia, liczba wakatów na rynku się nie zmieni. Zmieni się jednak samo postrzeganie menedżerów. Dziś nie sprawdzą się ci, którzy portfolio pełne sukcesów uważają za wyznacznik późniejszych sukcesów w zarządzaniu. – Co słyszę z rynku? Dochodzą do mnie głosy, że menedżer, który miał pasmo nieustających sukcesów, przychodzi i mówi: "jestem świetny, jestem u szczytu swojej kariery". Co mówi rynek? Rynek uważa najczęściej, że taka osoba przychodzi odcinać kupony. Jeśli ktoś ma podobną postawę, to często określany jest jako arogant. Postawa taka jest odbierana – i ja to często słyszę od klientów – jako "ktoś przychodzi i chce odpocząć". Osoby, które mają sposób myślenia "wiem wszystko, nie muszę się uczyć", niestety przegrywają – podkreśla Wencel. Jak zaznacza – dziś wygrywają ci, którzy potrafią słuchać, są otwarci i co najważniejsze – widzą potrzebę ciągłej nauki. – Osoby, które są na tych samych stanowiskach od lat i wydaje im się, że nie muszą nic dziś robić, bo "są tu, gdzie są", spotkają się - moim zdaniem - z dużym rozczarowaniem i bolesnym lądowaniem. Osoby, które uważają, że nie muszą się uczyć, nie muszą się rozwijać, przegrają. Ludzie mentalnie młodzi, ciekawi, zdający sobie sprawę, że trzeba się uczyć przez całe życie, wygrają – dodaje. Nowe wyzwania Podejście, o jakim mówi Wencel zgadza się z tym, że w najbliższych latach menedżerów nadal czekają zmiany. Duże rotacje kadr w przedsiębiorstwach, a także reorganizacja wewnętrznych struktur oraz modelu pracy wskazują, że niebawem CEO mogą zacząć poszukiwania nowych, innowacyjnych metod rozwoju pracowników. Dużą popularnością nadal cieszą się warsztaty techniczne, lecz firmy powinny intensyfikować działania zmierzające do wzmacniania potencjału organizacji, a także zachęcać zespoły do wewnętrznego rozwijania innowacyjności i zarządzania własnymi zasobami. - Wiele firm w ostatnim czasie skupia się na rozwoju robotyzacji procesów oraz digital marketingu, dlatego umiejętność budowy platform e-commerce oraz internetowych kanałów sprzedaży jest bardzo ceniona u kandydatów - komentuje Paweł Wierzbicki. I dopowiada, że przedsiębiorstwa - by podnosić konkurencyjność - powinny także starać się lepiej zrozumieć klienta i pod jego kątem ustawiać swoje działania. - W tej sytuacji, siłą organizacji są pracownicy, którzy są elastyczni i potrafią sprawnie skoordynować pracę wewnątrz zespołów. Trend customer centric nakłada na CEO obowiązek badania modeli zachowań konsumentów. Taka wiedza pomoże wyznaczyć skuteczny kierunek zmian i reorganizacji procesów w organizacji w taki sposób, aby nie tylko spełniały oczekiwania samej firmy, ale przede wszystkim były atrakcyjne i efektywne dla pozyskania i obsługi klienta – komentuje Paweł Wierzbicki, partner w Page Executive.

