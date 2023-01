Cała Europa czekała, co zrobią Chińczycy. Jest decyzja

Dla transportu, spedycji i logistyki zniesienie obostrzeń przez Chiny to ważny moment (Fot. Pixabay)

Wskazuje też, że zniesienie polityki „Zero covid” w Chinach to dobra wiadomość dla gospodarki w całej Europie. Oznacza możliwość swobodniejszego handlu i sprawniejszego budowania łańcuchów dostaw.

– Pandemia w Europie stała się tematem drugoplanowym w momencie wybuchu wojny w Ukrainie. Ale w Azji był to wciąż główny temat społeczny i gospodarczy. Zniesienie polityki „zero covid” w Chinach jest dla nas sygnałem dwóch informacji. Po pierwsze, pandemia nie wróci już w formie lockdownów nigdzie na świecie. Po drugie, czas postawić na bardziej rozbudowane relacje gospodarcze z Chinami – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Obowiązek kwarantanny na granicach był ostatnim utrzymywanym dotąd filarem polityki "zero covid", która chroniła liczące 1,4 mld ludzi chińskie społeczeństwo przed dużą falą infekcji, ale też izolowała je od świata i hamowała gospodarkę. Teraz zniknął.

Chińskie władze nagle zniosły większość restrykcji wewnątrz kraju w listopadzie i grudniu 2022 roku, ale do niedzieli wciąż obowiązywały przepisy dotyczące kwarantanny przyjezdnych. Podróżni musieli na własny koszt poddawać się izolacji w wyznaczonych przez rząd ośrodkach. W niektórych okresach kwarantanna trwała dwa tygodnie, a czasem nawet miesiąc. Granice były też zamknięte dla większości cudzoziemców.

- Zniesienie obostrzeń w Chinach jest szansą na usprawnienie relacji gospodarczych i poprawienie przepływu towarów z Chin do Europy. W ostatnich miesiącach było to prostsze niż w roku 2021, ale i tak mechanizmy asekuracyjne ze strony chińskich przedsiębiorców bardzo często komplikowały relacje gospodarcze. Obostrzenia były najbardziej kłopotliwe dla sektorów TSL i e-commerce – mówi Hanna Mojsiuk.

Branża TSL (transport, spedycja, logistyka) czekała na zniesienie obostrzeń

I to właśnie te dwa sektory cieszą się najbardziej ze zmiany. Prezes Grupy CSL Laura Hołowacz przyznaje, że dla transportu, spedycji i logistyki to ważny moment. Ale nie tylko one czekały na decyzję Chin. Czekała na nią cała Europa.

- Trudno powiedzieć, które sektory ucieszą się z obecnej sytuacji najbardziej. Wymieniłabym jeszcze branżę automotive, która cierpi np. na brak podzespołów. Dodajmy także, że cena frachtów z Chin jest rekordowo niska, co jest istotna np. przy wycenie transportu towarów z Chin. Pomoże nam to zatrzymać wzrost cen w wielu sektorach gospodarki – mówi Laura Hołowacz.

Jak dodaje, Chiny przekonały się, że w obecnej sytuacji gospodarczej, przygotowując restrykcyjne obostrzenia, gdy nikt inny ich nie wprowadza, skazują się na izolację gospodarczą. Europie bardzo zależy na dobrych relacjach gospodarczych z Azją. To wymiana dotycząca szeregu produktów: odzieży, obuwia, zabawek, elektroniki, ale także surowców i technologii.

- Bez sprawnego systemu komunikacji, bez silnych łańcuchów dostaw tracimy wszyscy. Chiny mają wiele obaw, niektórzy nie pamiętają już życia bez restrykcji. W fabrykach czeka ich pewien szok, ale myślę, że powrót do 100 proc. efektywności nie zajmie Chinom wiele czasu – dodaje.

