Były szef Pracodawców RP był podsłuchiwany Pegasusem

Andrzej Malinowski, były prezes Pracodawców RP, najstarszej organizacji pracodawców w Polsce, był szpiegowany za pomocą oprogramowania Pegasus.

• 19 kwi 2022 16:12





Andrzej Malinowski, były prezes Pracodawców RP (Fot. PTWP)

Informację o podsłuchu ekonomisty podał portal Onet, który powołał się na badanie Citizen Lab.

Malinowski sam zgłosił się do pracowni badawczej Citizen Lab przy Uniwersytecie w Toronto z prośbą o zbadanie jego telefonu.

Okazało się, że co najmniej jedno urządzenie należące do byłego szefa Pracodawców RP zostało zainfekowane przez system Pegasus.

Jak podał Onet, do włamania miało dojść najprawdopodobniej 27 lutego 2018 r., kiedy Malinowski był stał na czele Pracodawców RP i był członkiem Rady Dialogu Społecznego powoływanej przez prezydenta. Jednak Citizen Lab nie wyklucza, że ataków na urządzenia Malinowskiego było więcej.

Malinowski w rozmowie z Onetem przyznał, że od pewnego czasu podejrzewał, że jest podsłuchiwany. Jak tłumaczył, zwrócono mu uwagę, że pewne sformułowania, które są używane w szeroko pojętym hejcie wobec niego, mogły pochodzić z rozmów, które prowadził z kolegami. Oznaczało to, że podsłuchiwany był albo on on albo jego rozmówca.

Andrzej Malinowski z polityką związany jest od lat. Pełnił m.in. funkcje ministra, zasiadał w wielu komisjach. Przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. W 2005 r. został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE).

W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. W 2013 r. został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców na kadencję w latach 2014-2015. W latach 2001-2021 stał na czele Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 19 000 przedsiębiorstw, zatrudniających przeszło 5 milionów pracowników.

