"Busometr" zaliczył rekordowy spadek. Jest źle, a będzie jeszcze gorzej

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców informuje, że indeks nastrojów przedsiębiorców „Busometr” na pierwsze półrocze 2022 roku znalazł się na rekordowo niskim poziomie. Wyniósł on jedynie 34,4 punku, zmniejszając się o 7,8 punktu w stosunku do ostatniego badania dotyczącego nastrojów na II półrocze 2021 r.

„Busometr” czyli Indeks Nastrojów Gospodarczych MŚP to wskaźnik pokazujący stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców oraz ich planowane działania w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów. Składają się na niego trzy komponenty - koniunktury gospodarczej, rynku pracy i inwestycji. Wartości prezentowane są w przedziale od 0 do 100. Wyniki poniżej 50 oznaczają pesymizm, a powyżej - optymizm przedsiębiorców.

Wynik badania nastrojów na pierwsze półrocze nie są pozytywne. Początek 2022 r. to wyjątkowo trudny czas dla biznesu z powodu często kilkukrotnego wzrostu rachunków za gaz, ogrzewanie i energię elektryczną oraz wzrostu obciążeń dla przedsiębiorców spowodowanego wprowadzeniem Polskiego Ładu. Nie bez znaczenia pozostaje również wciąż widoczny wpływ pandemii.

- Kryzys wywołany pandemią COVID-19 wciąż jest widoczny w wielu polskich firmach. Gospodarka nie zdążyła się jeszcze w pełni odbudować, a już stoimy w obliczu kolejnych wyzwań, takich jak inflacja, rosnące koszty energii, czy zamieszanie z Polskim Ładem - wyjaśnia wiceprezes ZPP Marcin Nowacki.

W przypadku oceny koniunktury gospodarczej, badani ocenili ją na 30,5 punktu. To drugi najgorszy rezultat w historii badania. Zaledwie 12 proc. ankietowanych uważa, że w najbliższym półroczu ulegnie ona poprawie, podczas gdy aż 67 proc. spodziewa się jej pogorszenia.

Zdecydowanie najgorzej prezentuje się parametr „inwestycje”, który osiągnął najgorszy wynik w historii badania – 24,8 punktu. Od początku pandemii parametr ten był bardzo niski, jednak w stosunku do ostatniego badania spadł aż o 5,1 punktu.

- Firmy obawiają się inwestować i widzimy to już od co najmniej kilku fal badania. Oznacza to, że realizowana strategia wsparcia inwestycji kolejnymi ulgami podatkowymi jest nieskuteczna. Z punktu widzenia biznesu kluczowa jest przewidywalność i stabilność prawna, a tego dzisiaj w sposób szczególny brakuje - mówi Jakub Bińkowski, członek zarządu i dyrektor departamentu prawa i legislacji ZPP.

Rynek pracy jako jedyny na plusie

Jedynym pozytywnym akcentem w przeprowadzonym badaniu jest rynek pracy, który został oceniony na 51,9 punktu.

Zaledwie 7 proc. ankietowanych firm planuje redukcję zatrudnienia, zaś 13 proc. chce zatrudnić nowych pracowników. Pozostali nie planują zmian w tym zakresie zmian.

Mimo kryzysu rynek pracy utrzymuje dobrą pozycję, co potwierdzają również wskaźniki bezrobocia rejestrowanego podawane przez GUS, które w grudniu 2021 r. wyniosło 5,4 proc..