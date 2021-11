Bułgaria lepsza od Polski. Oto, co zrobiła w IT

Reprezentacja kobiet w sektorze IT nadal jest niska - wynika z danych Eurostatu. Choć w każdym kraju Unii Europejskiej stanowią one mniej więcej połowę społeczeństwa, to średni udział kobiet zatrudnionych w IT wynosi zaledwie 18,5 proc. To tylko 1,5 proc. więcej niż w 2011 roku.

Eurostat podaje, że w krajach EU w latach 2011-2020 zatrudnienie w sektorze IT wzrosło o 50 proc., podczas gdy ogółem urosło o 5,5 proc. Branża nowych technologii rozwija się świetnie, rośnie blisko 9 razy szybciej od średniej.

Pomimo dużego zapotrzebowania na pracowników, programowanie pozostaje w Europie dziedziną zdominowaną przez mężczyzn. Nie najlepiej wygląda sytuacja w Polsce, gdzie udział kobiet - programistek na rynku pracy znajduje się poniżej średniej (15 proc. wobec 18,5 proc.) i niestety wygląda prawie tak samo, jak 10 lat wcześniej (14,2 proc.).

Mniejsze zainteresowanie kobiet kierunkami ścisłymi widać również na uczelniach wyższych. Według raportu OPI PBI w Polsce na studiach “nowotechnologicznych” tylko 16 proc. ogółu w 2020 roku stanowiły kobiety wobec 15 proc. w roku 2015.

Jednak problemu należy być może poszukiwać na wcześniejszych etapach edukacji, gdzie nadal zdarza się, że dziewczynki i chłopców dzieli się, zakładając tradycyjne różnice w zainteresowaniach. Okazuje się, że biznes patrzy na to zupełnie inaczej.

- W Boldare tworzymy kulturę, w której wszyscy mają równe szanse, bez względu na cechy indywidualne, takie jak na przykład płeć - mówi Joanna Kroczek, salary architect z Boldare, firmy z sektora IT. - Nie wprowadzamy w tym celu żadnych parytetów ani specjalnych „programów wyrównania szans”. Po prostu uważamy, że cechy takie jak płeć w ogóle nie powinny być przedmiotem dyskusji przy projektowaniu ścieżek kariery. Może właśnie dlatego, w naturalny sposób udało nam się zbudować środowisko, w którym większość ról liderskich pełnią kobiety. Tak się po prostu stało, choć nikt specjalnie tego nie zaplanował. Nie wiemy też, jak te proporcje będą wyglądały w przyszłości, bo nie zamierzamy tego kontrolować - dodaje.

Sytuacja pod kątem udziału kobiet w IT najlepiej w UE wygląda w Bułgarii, gdzie stanowią one 28,2 proc. specjalistów (Fot. Shutterstock)

Wschód kontra Zachód

Sytuacja pod kątem udziału kobiet w IT najlepiej w UE wygląda w Bułgarii, gdzie stanowią one 28,2 proc. specjalistów, w Grecji (26,5 proc.) i Rumunii (26,2 proc.). Tylko w tych trzech krajach odsetek mężczyzn w IT był poniżej 75 proc. Dlaczego? Jest to trend regionalny - eksperci uważają, że wschodnia część Unii jest od lat bardziej „technologiczna” niż zachodnia.

Eurostat potwierdza dodatkowo, że 4 z 5 najbardziej zrównoważonych pod kątem zatrudnienia w IT krajów znajduje się we wschodniej części wspólnoty i są to Bułgaria, Rumunia, Litwa i Łotwa. Historycznie może się to wiązać z socjalizmem i wysokim udziałem kobiet w środowisku naukowym, to jednak nie wszystko. Wiodąca pod tym względem Bułgaria już lata temu postawiła na nowoczesny system edukacji, oparty na przedmiotach ścisłych i nowych technologiach, wprowadzając np. zajęcia AI dla dzieci w wieku 15 lat. Już w momencie wstąpienia kraju do UE w 2007 roku jej młodzi, wykształceni specjaliści IT stali się rozchwytywani w całej wspólnocie.

- Zasada niefaworyzowania żadnej z płci powinna mieć swoje odzwierciedlenie także w edukacji najmłodszych. Niestety w szkołach kierunki ścisłe wciąż bardziej kojarzą się z domeną chłopców niż dziewczynek. Warto wspierać przedsięwzięcia, których misją jest zatarcie tych stereotypów - tłumaczy Joanna Kroczek. - W ramach społecznej odpowiedzialności chętnie pomagamy więc fundacjom takim jak: Kosmos dla Dziewczynek, czy wspieramy projekty typu “Róża, a co chcesz wiedzieć?”.

(Prawie) taka sama płaca

Branżę IT charakteryzuje jedna z niższych różnic w wynagrodzeniu między profesjonalistami różnych płci. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Kobiet Uniwersyteckich kobiety w IT zarabiają średnio 94 proc. tego, co mężczyźni wykonujący tę samą pracę. To czynnik, który może dodatkowo, poza raczej pewnym zatrudnieniem, zachęcać kobiety do kariery zawodowej w branży technologicznej. Co jeszcze?

- W Boldare postawiliśmy na przejrzyste reguły wynagradzania, dzięki czemu możemy zapobiec nierównościom. Pracownicy oraz osoby aplikujące do firmy powinny mieć dostęp do informacji, na jaką pensję mogą liczyć, mając określone umiejętności i doświadczenie; a także kiedy i na jakich zasadach mogą otrzymać podwyżkę - wyjaśnia Joanna Kroczek.

Branżę IT charakteryzuje jedna z niższych różnic w wynagrodzeniu między profesjonalistami różnych płci (Fot. Shutterstock)

Szansa na przyspieszenie rozwoju regionu

Firma doradcza McKinsey zwraca uwagę, że od czasu przejścia na gospodarkę rynkową ponad trzy dekady temu Europa Środkowo-Wschodnia rozwija się wyjątkowo dynamicznie. Jednak czynniki napędzające ten wzrost, takie jak niskie koszty płacy i cały czas silne tradycyjne gałęzie przemysłu powoli tracą na znaczeniu, dlatego powinniśmy szukać nowych źródeł swojej konkurencyjności.

McKinsey zbadał sytuację kobiet pod kątem pracy w Europie Środkowo-Wschodniej i okazało się, że jednym z najbardziej obiecujących źródeł wzrostu może być likwidacja nierówności płci w zatrudnieniu. Kobiety stanowią w EMEA ponad 60 proc. absolwentów szkół wyższych. Jednak, jeśli chodzi o siłę roboczą, stanowią 45 proc. jej ogółu. Według firmy doradczej, wzmożenie wysiłków na rzecz zlikwidowania tej nierówności mogłoby odblokować w regionie nawet 146 mld euro PKB rocznie do 2030 roku. To byłby o 8-proc. większy wzrost, niż w przypadku kontynuacji obecnej sytuacji.

McKinsey, po zbadaniu ponad 1200 firm w różnych krajach dodatkowo ocenił, że firmy o największej różnorodności pod względem płci w kadrze kierowniczej mają o 25 proc. większe prawdopodobieństwo osiągnięcia ponadprzeciętnej rentowności, niż firmy z mniejszą liczbą kobiet. Okazało się, że aż 44 proc. wiodących firm w EMEA nie ma ani jednej kobiety na stanowisku kierowniczym.

Kobiety wnoszą różnorodność

Nacisk na zwiększenie udziału kobiet, we wszelkich branżach, to właściwa strategia biznesowa. Potwierdza to raport Deloitte, mówiący o tym, że kobiety w 85 proc. odpowiadają za decyzje zakupowe. A jak wiadomo, nie byłoby innowacji, gdyby nie było różnorodności Niestety przykład z góry nie jest najlepszy - tylko jedną czwartą pracowników gigantów, tzw. grupy GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) stanowią kobiety.

Pozytywny jest natomiast fakt, że coraz częściej kobiety zabierają głos i pokazują, że świat IT stoi przed płcią żeńską otworem. Przykładem jest Marta Remin, która pracuje od 14 lat na stanowisku tools development capabilty manager z cloud infrastructure services w Capgemini. Z wykształcenia jest nauczycielką języka angielskiego, jednak po krótkiej przygodzie z systemem edukacji postanowiła odważnie zmienić branżę i wejść w taką, która wówczas (2007) wydawała się być bardzo perspektywiczna i rozwojowa. Dziś twierdzi, że była to jedna z lepszych decyzji, jakie podjęła w swoim życiu.

- Moim największym sukcesem zawodowym jest fakt, iż mimo braku wykształcenia technicznego (przynajmniej na obecną chwilę), zarządzam zespołem programistów i dzięki codziennie realizowanym zadaniom przyczyniam się zarówno do rozwoju firmy, jak i moich pracowników. Swoją karierę w organizacji zaczęłam od stanowiska recepcjonistki w jednym z katowickich biur. Następnie przeszłam kilka ról związanych z pracą na tzw. service desk. W 2011 objęłam rolę project analyst, a następnie project lead, aż znalazłam się na obecnym stanowisku - komentuje Marta Remin.

- Uważam, że kobiety odgrywają niezmiennie ważną i wartościową rolę w branży IT. Wnoszą do niej bowiem różnorodność, a jako liderki i mentorki dodatkowo często godzą życie zawodowe z rolą matki - dodaje.

Jak wskazuje Remin, nie ma jednego sprawdzonego przepisu na sukces. Niemniej, aktywna postawa, ciągła chęć zdobywania wiedzy, apetyt na sukces, wychodzenie poza strefę komfortu i odkrywanie nowych obszarów są aspektami, które zdecydowanie pomogą zapewnić „miękkie lądowanie” i przyjemne wejście w świat branży IT, na co jest doskonałym przykładem - jak sama wskazuje.

Również dane z raportu No Fluff Jobs "Kobiety w IT" potwierdzają, że kobiety dobrze odnajdują się w świecie IT. Najwięcej, bo 16 proc. kobiet pracujących w branży zajmuje się testingiem, a ponad połowa badanych rozpoczęła swoją karierę w IT bez ukończenia studiów kierunkowych.

Poza testerkami najczęściej pełnione stanowiska przez kobiety obejmują obszary backend i frontend, na które wskazało po 12 proc. respondentek. W poprzedniej edycji badania testing zajmował trzecią pozycję najpopularniejszych specjalizacji. Niezmiennie najpopularniejszymi technologiami w których specjalizują się kobiety są Java i JavaScript (odpowiednio 15 proc. i 12 proc. ankietowanych). Tuż za nimi, miejsca w rankingu zajęły języki Python oraz SQL, których znajomość zadeklarowało po 11 proc. respondentek.

Inaczej wygląda sytuacja tych kobiet, które dopiero chcą wejść na rynek IT. Przyszłe kandydatki najczęściej wskazywały, że uczą się Pythona oraz SQL, a dopiero potem Javy oraz JavaScript.