Budimex stawia na roboty. Testy "w boju" już trwają

Prace nas stworzeniem robota trwały od 2021 r. w ramach projektu badawczego CONCERT, który był realizowany przez konsorcjum z partnerami z Włoch, Austrii i Niemiec, między innymi z włoskim Instytutem Technologicznym. W skład konsorcjum wszedł także Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy, który pomógł wypracowywać założenia do bezpiecznej i efektywnej pracy z robotem.

Dodatkową zaletą jest także możliwość wgrania mapy obiektu, na którym będzie pracował. Dzięki modułowej konstrukcji łatwo też będzie można adaptować go do różnych zadań.

Cobot, czyli robot współpracujący (Collaborative Robot) jest wyposażony w 4 koła skrętne, dzięki czemu z łatwością może poruszać się w każdym kierunku z prędkością nawet do 8 km/h. Konstrukcja przemieszcza się całkowicie automatycznie, omijając zarówno przeszkody, jak i ludzi.

– Oficjalna premiera robota miała miejsce zaledwie kilka tygodni temu, podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Teraz czas na chrzest bojowy – robot rozpoczyna testy na budowie Szpitala Wojskowego w Krakowie – mówi Marek Klusek, dyrektor działu innowacji w Budimeksie.

Głównym zadaniem robota będzie pomoc w transporcie ciężkich przedmiotów

Głównym zadaniem robota będzie pomoc w transporcie ciężkich przedmiotów – dlatego nośności platformy robota to aż 200 kg. Maszyna posiada także ramie na wysięgu 1,2m. Za jego pomocą można przenosić ciężary do 20 kg. Dzięki temu będzie mógł np. wiercić, w tym w sufitach, aby redukować czas pracy ludzi w niewygodnej pozycji z uniesionymi ramionami. Czas pracy robota to 10 godzin.

– Jako największa grupa budowlana w Polsce, chcemy wyznaczać trendy w innowacyjnym i zrównoważonym budownictwie. Rozpoczynający dziś pracę robot to dopiero początkiem zmian, jakie szykujemy – mówi Marek Klusek.

Chęć ochrony środowiska to nie jedyny powód powstania robota.

– Jak każda firma budowlana zmagamy się z wyzwaniami związanymi ze starzejącym się społeczeństwem oraz niedoborem siły roboczej. Skonstruowanie tej maszyny to nasza odpowiedzią na realia rynku pracy. Chcemy zbudować fundament pod wykorzystanie Cobotów w budownictwie i wyznaczać trendy w tym aspekcie. Zakładamy że o szerszej robotyzacji możemy mówić w horyzoncie czasowym 5 – 10 lat, w zależności od tego jak intensywnie firmy z branży robotycznej zwrócą się w kierunku branży budowlanej, by odpowiadać na jej potrzeby. Chcemy być liderem tej przemiany i wiarygodnym parterem dla podmiotów specjalizujących się w tworzeniu robotów – dodaje Marek Klusek.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl