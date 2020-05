Budimex i Polskie Stowarzyszenie HR dołączają do akcji #Niezwalniajmy

Zgodnie z założeniami #Niezwalniajmy firma przystępująca do akcji deklaruje, że jeśli będzie konieczne w jej przypadku ograniczenie kosztów, w pierwszej kolejności redukowane będą inne koszty niż te związane z zatrudnieniem.

W akcję #Niezwalniajmy zaangażowało się także Polskie Stowarzyszenie HR.

Zgodnie z założeniami #Niezwalniajmy firma przystępująca do akcji deklaruje, że jeśli będzie konieczne w jej przypadku ograniczenie kosztów w związku z obecną sytuacją gospodarczą spowodowaną koronawirusem, w pierwszej kolejności redukowane będą inne koszty niż koszty związane z zatrudnieniem, aby ochronić jak najwięcej etatów.

- Przykładamy szczególną uwagę do realizacji kontraktów, dbamy o ich wpływ na stabilność organizacji. Zarząd firmy podejmuje wyważone decyzje biznesowe. Obecna sytuacja epidemiologiczna nie dotknęła jeszcze negatywnie naszej działalności, jednak ściśle ją monitorujemy i podejmujemy elastyczne działania odpowiadające na pojawiające się zmiany. Mamy jak dotąd szczęście – możemy pracować, w pełni realizując nasze zobowiązania. Poczyniliśmy jednak kilka konkretnych działań uprzedzających, gdyby nasza działalność operacyjna musiała być zmieniona. Nasza rekomendacja to: obserwuj sytuację, analizuj ją, przygotuj się na zmiany i rozważnie działaj – wyjaśnia Aldona Orłowski, dyrektor biura rekrutacji, rozwoju i komunikacji w Budimeksie.

O sytuacji Budimeksu i podjętych decyzjach, mówił w debacie zrealizowanej przez portal PulsHR Cezary Mączka, członek zarządu, dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi.

- Jesteśmy jedną z nielicznych firm, która nie tylko nie prowadziła restrukturyzacji, wręcz przeciwnie mamy ponad 138 otwartych rekrutacji. Wypłaciliśmy premie, zatwierdziliśmy podwyżki. My jesteśmy zwolennikami wspólnej odpowiedzialności. Skutków kryzysu nie odczuwamy, przewidując jednak różne scenariusze wraz ze związkami zawodowymi podpisaliśmy porozumienie. Gdyby doszło do kryzysu także u nas, w zależności od dochodu i zajmowanego stanowiska decydujemy się na obniżenie wynagrodzenia od 20 do 45 proc. Przy czym to najwyższe obniżenie to najlepiej zarabiający menedżerowie.

W akcję #Niezwalniajmy zaangażowało się także Polskie Stowarzyszenie HR. - W czasie poprzednich kryzysów ekonomicznych, z którymi mieliśmy do czynienia, wielu pracodawców starało się utrzymać jak największą liczbę pracowników w swoich firmach. Te firmy obniżały wymiar czasy, wynagrodzenie czy wysyłały pracowników na urlopy. Takie podejście jest zrozumiałe z kilku powodów. Po pierwsze znalezienie odpowiedniego pracownika i przygotowanie tego pracownika do efektywnej pracy to wysoki koszt dla każdego pracodawcy. Po drugie każde grupowe zwolnienie wpływa negatywnie na poziom zaangażowania pracowników, którym udało się utrzymać pracę i wywołuje u tych pracowników obawy, lęk o utratę pracy i obniża zaufanie do firmy. Po trzecie utrata pracy przez każdego pracownika w sposób oczywisty wpływa na negatywnie poziom konsumpcji i pogłębia recesję czy kryzys gospodarczy – komentuje Małgorzata Zachorowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia HR.