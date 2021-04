Brydżowa pasja budowlanego prezesa. Pomaga rozdawać karty w biznesie

Posiadanie pasji jest bardzo ważne w życiu. W moim przypadku myślę, że to brydż ukształtował mnie w dużej mierze jako człowieka i menedżera - podkreśla Przemysław Janiszewski, prezes spółki Colas Slovakia, wcześniej związany z grupami Skanska i Polimex-Mostostal.

Jak pisał niedawno portal WNP.PL, Janiszewski na czele słowackiej spółki koncernu Colas - jednej z największych grup budownictwa drogowego na świecie - stoi od końca 2020 r. Colas Slovakia zatrudnia ponad 600 osób, a jej roczne przychody to średnio w ostatnich latach 70-80 mln euro.

- Colas liczy na mocny rozwój w Europie Centralnej. Z pewnością będziemy szukać możliwości synergii z naszymi spółkami w Czechach czy Polsce, ale też na Węgrzech, w Rumunii, Słowenii i Chorwacji - zapowiedział Janiszewski.

Nadal pozostaje on członkiem Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Ponadto przewodzi w nim Komitetowi Energii, którego celem jest stworzenie m.in. kodeksu dobrych praktyk dla zamówień w sektorze budownictwa energetycznego.

Niedawno Janiszewski dał się też szerzej poznać z innej strony - jako utytułowany polski brydżysta oraz Arcymistrz Międzynarodowy z długą listą sukcesów - za sprawą jubileuszu, o którym poinformował w serwisie LinkedIn.

- Niedawno obchodziłem 25-lecie gry w brydża oraz 20-lecie kariery zawodowej. Myślę, że brydż, którego nauczył mnie mój tata, ma bardzo duże przełożenie na zarządzanie i bardzo dużo mi pomógł. Dzięki niemu nie boję się podejmować szybkich i odważnych decyzji - powiedział Janiszewski portalowi PulsHR.

Dodał, że brydż jest bardzo podobny do szachów. Uczy przewidywania i podejmowania szybkich oraz trafnych decyzji w sytuacji nieposiadania wszystkich danych, a także logicznego myślenia.

- Oczywiście nie każda decyzja zawsze musi udana, ale jeśli cztery na pięć szybkich decyzji okażą się słuszne, to przynosi to znacznie lepsze ogólne efekty niż niepodejmowanie żadnych decyzji. Mówię to już po doświadczeniach z Polimeksu-Mostostalu, gdzie sytuacja była bardzo trudna i restrukturyzacja wymagała podejmowania trudnych i szybkich działań - zaznaczył Janiszewski.

Przemysław Janiszewski, fot. mat. pras.

Jak dodał, brydż uczy wyciągania wniosków z porażek oraz długoterminowego planowania.

- Podobnie w biznesie zawsze patrzę na perspektywę długoterminową. Jeden z moich szefów mawiał, że „planowanie jest wszystkim, a plan jest niczym”. Posiadanie pasji jest bardzo ważne w życiu. W moim przypadku myślę, że to brydż ukształtował mnie w dużej mierze jako człowieka i menedżera - stwierdził prezes.

Jak przyznał, praca zawodowa sprawia, że ma na brydża mniej czasu niż w przeszłości. Wciąż jest jednak aktywnym zawodnikiem ekstraklasy brydżowej, a także gra w kadrze narodowej o prawo do reprezentowania Polski na najbliższych mistrzostwach Europy.

- Oczywiście zawody w tym momencie przeniosły się do sieci, ale jest to tylko namiastka normalnych rozgrywek. Mam nadzieję, że szybko wrócimy do rozgrywek przy stołach brydżowych - podsumował.

Przemysław Janiszewski

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia Master of Business Administration w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także International Institute for Management Development w Szwajcarii. Jest menedżerem branży budowlanej z wieloletnim stażem w kraju i za granicą.

Od września 2017 r. do listopada 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa Polimeksu-Mostostalu ds. operacyjnych. Przed powołaniem w skład zarządu Polimeksu przez kilka miesięcy był związany z grupą Siemens w Polsce, gdzie odpowiadał za obszar automatyki kolejowej oraz inteligentnych systemów transportowych.

Wcześniej pełnił kluczowe funkcje menedżerskie w grupie Skanska, z którą był związany przez 15 lat. Piastował m.in. stanowisko dyrektora Rejonu Kolejowego w Skansce i zajmował się rozwojem nowego obszaru działalności spółki na terenie Słowacji i Polski.