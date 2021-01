Bronią firm łamiących obostrzenia. "Kreatywność wynika z ich desperacji”

- To jest kreatywność wynikająca z desperacji. Przedsiębiorcy boją się o swoją przyszłość, o miejsca pracy, boją się długów i bankructwa. Ich decyzje o ponownym otwarciu są podyktowane po prostu koniecznością - tak o przedsiębiorcach, którzy otwierają się mimo zakazu, mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk.

Zamknięte sektory gospodarki mają prawo do odszkodowań proporcjonalnych do poniesionych strat - mówi Mojsiuk. (Fot. Pixabay)

Sytuacja gospodarki jest bardzo trudna. Lockdown w Polsce trwa od 28 grudnia, ale wiele branż już od listopada objętych jest obostrzeniami. Co więcej, lockdown został właśnie przedłużony do końca stycznia.

W obliczu bankructwa wiele firm decyduje się na złamanie rządowego rozporządzenia i ponowne otwarcie działalności. Czasem stosują w tym celu fortele.

- To jest kreatywność wynikająca z desperacji - przekonuje Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Kilka dni temu rząd ogłosił, że obostrzenia, które miały obowiązywać do 17 stycznia 2021 roku, zostały przedłużone do 31 stycznia 2021. Oznacza to, że wszystkie restrykcje będą stosowane przez kolejne dwa tygodnie. Jedyną ulgą dla rodziców jest otwarcie szkół dla klas 1-3. I tak, w centrach handlowych działa tylko część sklepów, restauracje mogą serwować posiłki jedynie na wynos, hotele przyjmują tylko medyków czy pracowników służb mundurowych, zaś infrastruktura sportowa dostępne są tylko dla osób uprawiających zawodowo sport. Zamknięte pozostają stoki narciarskie.

By przetrwać ten trudny czas, wiele firm decyduje się na złamanie rządowego rozporządzenia i ponowne otwarcie działalności. Niektórzy otwierają się wprost, inni decydują się na fortele gospodarcze. Lodowiska stają się kwiaciarniami, restauracje miejscami kursów kuchennych, a siłownie miejscami szkolenia sportowców zawodowych czy zakładami rehabilitacji.

- To jest kreatywność wynikająca z desperacji. Przedsiębiorcy boją się o swoją przyszłość, o miejsca pracy, boją się długów i bankructwa. Ich decyzje o ponownym otwarciu są podyktowane po prostu koniecznością - mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk.

- Rozmawiam z dziesiątkami przedsiębiorców, którzy z wielką pasją prowadzili i rozwijali swoje firmy. Dzisiaj są w dramatycznych sytuacjach. Zdaję sobie sprawę, że mamy czas pandemii, ale uważam, że do porozumienia można dojść w formie dialogu. Cztery radiowozy pilnujące lodowiska w Szczecinie czy natychmiastowa kontrola sanepidu w restauracjach, które się otwierają to nie jest coś, co zachęca do rozmowy - dodaje.

Przedsiębiorcy potrzebują wsparcia

Jaka powinna być więc droga do porozumienia? Według prezes Północnej Izby Gospodarczej jest ona prosta, ale wymaga od rządu transparentności działania. - Zamknięte sektory gospodarki mają prawo do odszkodowań proporcjonalnych do poniesionych strat. Należy wprowadzić stan klęski żywiołowej i zagwarantować przedsiębiorcom godne odszkodowania. Tak, by mogli stanąć na nogi i działać gdy pandemia się skończy. Należy natychmiast uruchomić pomoc finansową z rządowych tarcz i wycofać się z krzywdzącej strategii rozdzielania pieniędzy według kodów PKD. Zamkniętych jest wiele branż, a pieniądze otrzymają tylko Ci z odpowiednimi kodami. To niesprawiedliwe - wylicza Hanna Mojsiuk. Jak dodaje, ten system ma dziury. Nie dziwi się więc desperacji właścicieli lodowisk czy stoków narciarskich, które działają kwartał w roku. Obiekty są zamknięte, a oni nie mają szansy zarabianie, czasem nie mają też szansy na wsparcie. Apel przedsiębiorców W ostatnich dniach przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan wystosowali apel do rządu, by ten powstrzymał się od wprowadzania kolejnych lub zwiększania istniejących obciążeń w okresie trwającego kryzysu gospodarczego. - Należy rozpocząć konsolidację finansów publicznych, poprzez działania zmierzające do racjonalizacji wydatków i poprawy efektywności państwa bez zwiększania i tak już licznych i wysokich obciążeń podatkowych - mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Od nowego roku lista podatków do zapłacenia powiększyła się o następujące pozycje: podatek cukrowy, podatek od sprzedaży detalicznej, opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych, podatek od „małpek”, opłata przekształceniowa z tytułu przekazania środków z OFE do IKE, opłata mocowa, zmiany uszczelnieniowe w ustawach PIT, CIT oraz VAT. Tymczasem niektóre branże, ze względu na ich specyfikę, jak targowa, wystawiennicza, hotelarska, gastronomiczna czy imprez masowych nawet po zakończeniu pandemii nie powróci na drogę rozwoju sprzed kryzysu z powodu zmiany zachowań konsumentów.

