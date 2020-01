Brazylia z 11-proc. bezrobociem? Szacunki są optymistyczne

Wcześniejsze szacunki mówiły, że stopa bezrobocia wyniesie w minionym roku 11,2 proc. Były przedstawiane w listopadzie, także przez agencję IBGE. Agencja Reuters zauważa, że takie dane ucieszą polityków. Dowodzą stabilizowania się rynku pracy i gospodarki całego kraju.

Liczba obywateli Brazylii, którzy nie mają pracy, to około 11,6 miliona. Spadła o około 883 000 osób względem III kwartału 2019 r. W porównaniu do IV kwartału 2018 r. to mniej o 520 000.

Bezrobocie w Brazylii powoli spada od 2017 r., kiedy oscylowało w granicach 12 proc. czasami zbliżając się do 13. Znacząco zaczęło rosnąć od 2014 r., kiedy wynosiło mniej niż 10 proc., dokładnie 6,67 proc. W 2015 było już równe 8,44 proc.

