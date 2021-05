Branża walczy o przetrwanie. Chce, by firmy płaciły 400 zł za obiady dla pracowników

Branża gastronomiczna apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o wywiązanie się z niedawno złożonej obietnicy. Mowa o zwiększeniu limitu dofinansowania posiłków pracowniczych przez pracodawców do 400 zł miesięcznie na osobę.

- Gastronomia została istotnie ograniczona przez pandemię i długie lockdowny. Chociaż jesteśmy doskonale przygotowani do wypełnienia reżimu sanitarnego, to od miesięcy mamy ograniczone możliwości i ratujemy się sprzedażą na wynos. Pomoc, jaką uzyskaliśmy od państwa jest minimalna i daleko niewystarczająca - uważa Joanna Kowalska, współwłaścicielka Wege-Wek.

W jej opinii dofinansowanie pracodawców do posiłków pracowniczych jest bardzo ważnym elementem. - Jeśli tego typu programy będą stosowane szeroko, a rząd pozwoli na ich uwolnienie od ZUS i PIT, to będzie to dla nas światełko w tunelu po tym długim i trudnym okresie. Dziś apelujemy do premiera, aby podjął tę decyzję natychmiast – bo na szali są tysiące pracowników, którzy albo zasilą szeregi bezrobotnych na garnuszku państwa, albo utrzymają miejsca pracy bez kosztów z budżetu państwowego - podkreśla Joanna Kowalska.

Pomysł przedstawiony na początku kwietnia 2021 przez premiera Mateusza Morawieckiego polega na zwiększeniu możliwości dofinansowania posiłków pracowniczych przez pracodawców do kwoty 400 zł miesięcznie na osobę. Firmy, które sfinansują posiłki do takiej kwoty nie będą płacić od niej PIT



i składek ZUS. Rząd podkreślał, że w ten sposób więcej firm będzie finansować posiłki swoim pracownikom, co w sposób bezpośredni i istotny wesprze branżę gastronomiczną.

- Jesteśmy przekonani, że tylko szybkie wprowadzenie tych przepisów przyczyni się do odbudowy naszej branży, a dodatkowo nie będzie odbywało się kosztem budżetu publicznego - piszą w apelu przedsiębiorcy.

Chcą odrobić straty

Adam Chrząstowski, dyrektor kulinarny w Hotelu Arłamów, podkreśla, że branża potrzebuje rozwiązań systemowych, które wesprą gastronomię na dłuższy czas, aby branża mogła odpracować i spłacić długi powstałe w wyniku ponad rocznego lockdownu.

- Takie pomysły są już wprowadzone w innych krajach, np. na Słowacji i polski rząd nie może zwlekać. To są kwestie najpilniejsze – od decyzji rządu zależy nasze być albo nie być. Zwłaszcza, że to przecież pracodawcy zapłacą za posiłki pracowników i państwo nie musi dawać żadnych dotacji. Skoro jest taka solidarność wśród przedsiębiorców, dlaczego rząd blokuje uchwalenie takiego prawa? - zastanawia się Adam Chrząstowski.

Z kolei Piotr Popiński, prezes Good Food Concept, właściciel restauracji Elixir, Czerwony Wieprz, Folk Gospoda, Dom Wódki i Muzeum Wódki, podkreśla, że wiele restauracji zbankrutowało, a wiele walczy dziś o przetrwanie. Eksperci szacują, że w wielu lokalach obroty spadły nawet o 90 proc., a blisko 30 proc. lokali gastronomicznych może nie przetrwać kryzysu.

- Widzę to wśród znajomych restauratorów i w swoich restauracjach. To są polscy przedsiębiorcy, wspierajmy polskie biznesy. Wsparcie dla branży gastronomicznej jest niezbędne, nawet po otwarciu ogródków i lokali jeszcze długo będziemy spłacać długi ponad rocznego lockdownu. Popieram projekt dofinansowania pracodawców do posiłków pracowniczych – Polacy, którzy uzyskają od swoich pracodawców kartę na 400 zł co miesiąc z możliwością wydatkowania jedynie w Polsce i jedynie w gastronomii przyjdą do mnie i do innych restauratorów. To są dodatkowe pieniądze dla Polaków i dodatkowe pieniądze dla polskich przedsiębiorców. Oby jak najszybciej premier zdecydował się na wprowadzenie tego pomysłu. Słyszałem o takich rozwiązaniach w innych krajach Europy i to bardzo wspomaga biznes gastronomiczny - podsumowuje.

500 plus na posiłek

Warto przypomnieć, że jesienią ubiegłego roku pracodawcy zrzeszeni w Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) przedstawili pomysł zwiększenia kwoty dofinansowania do posiłku pracownika. Ich rozwiązanie zakładało, że kwota 560 zł miesięcznie na posiłek finansowany przez pracodawcę miała by być zwolniona z PIT i ZUS.

Obecnie pracodawca może zapewnić dobrowolnie pracownikowi benefit w postaci posiłków i artykułów spożywczych, wykorzystując do tego karty lub bony żywieniowe (z pominięciem przypadków, w których jest to jego obowiązek wynikający z przepisów), jednak zwolnienie tych świadczeń ze składek może być jedynie do kwoty 190 zł miesięcznie. Limit ten nie był zmieniany od 2004 r. – w przeliczeniu na dzień roboczy zwolnienie wynosi zaledwie ok. 9 zł. Teraz przedsiębiorcy wystosowali apel, by podnieść ten limit.

Jak podawała FPP, obecnie z kart i bonów żywieniowych ze względu na nieprecyzyjność przepisów prawnych i niską kwotę zwolnienia korzysta w Polsce 3 proc. uprawnionych. W krajach Unii Europejskiej, gdzie benefity te mają szerszy zakres zwolnienia ze składek oraz PIT – np. w Belgii, na Słowacji, w Rumunii – udział pracowników korzystających z kart lub bonów żywieniowych przekracza średnio 30 proc.