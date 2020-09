Branża targowa apeluje do posłów. Od ich decyzji zależy, czy przetrwa

Polska Izba Przemysłu Targowego (PIPT) apeluje do posłów o wsparcie dla podmiotów organizujących targi i osób dla nich pracujących. Korzystne dla nich zmiany przyjął właśnie Senat w tzw. tarczy turystycznej.

Wśród poprawek przyjętych przez Senat do tzw. tarczy turystycznej znajdują się korzystne dla firm okołotargowych rozwiązania. (Fot. Pixabay)

Senat opowiedział się za tzw. drugą tarczą antykryzysową dla turystyki, wraz z częścią zgłoszonych poprawek.



Za uchwałą o poparciu ustawy głosowało 95 senatorów, jeden się wstrzymał, nikt nie był przeciw. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

I właśnie do posłów zasiadających w sejmowych ławach, swój apel kierują przedstawiciele branży targowej. Alarmują, że bez rządowego wsparcia, dojdzie do likwidacji wielu miejsc pracy.

Wśród poprawek przyjętych przez Senat do tzw. tarczy turystycznej znajdują się korzystne dla firm około targowych rozwiązania. Chodzi m.in. objęcie świadczeniem postojowym firmy z branży targowej działające pod numerami PKD: a. 82.30.Z - organizatorzy targów, wystaw i kongresów, b. 73.11.Z - firmy projektujące i budujące stoiska targowe, c. 52.29.C - firmy transportu i spedycji targowej czy abolicję składek ZUS firmy z branży targowej działające pod numerami PKD: a. 73.11.Z - firmy projektujące i budujące stoiska targowe, b. 52.29.C - firmy transportu i spedycji targowej, z uwzględnieniem zaproponowanych wcześniej przez Izbę kryteriów, które pozwoliłby zawęzić beneficjentów pomocy rządowej do firm, które naprawdę jej potrzebują.

Polska Izba Przemysłu Targowego zwraca się więc do posłów z prośbą o zagłosowanie nad tymi poprawkami. - Branża targowa była jedną z pierwszych, które zostały już w lutym 2020 dotknięte pandemią COVID-19. W związku z obostrzeniami sanitarnymi od prawie pół roku znajduje się praktycznie w całkowitym zastoju - przypomina w piśmie do parlamentarzystów Izba.

Jak dodaje, na skutek odwołania imprez targowych od 6 miesięcy przychód zdecydowanej większości firm branży targowej wynosi 0 zł. Z badań PIPT wynika, iż prawie 76 proc. firm straciło jedyne źródło przychodu i taki stan może trwać nawet do końca 2020 r. Jak wyliczają przedstawiciele Izby, branża targowa w czasie obecnego „przestoju” traci nawet 150 mln zł miesięcznie. Jak łatwo policzyć, straty przekroczą wkrótce 1 mld zł.

- Od pozytywnej decyzji rządu zależy, czy sytuacja branży targowej będzie dalej się pogarszać, czy stanie się szansą i bodźcem do rozwoju polskiej gospodarki - pisze do posłów Izba. - Polski przemysł spotkań to gałąź gospodarki, która odpowiada za budowę relacji, tworzenie zaufania oraz kojarzenia partnerów biznesowych. Przy strategicznych decyzjach rynek ten może w najbliższych miesiącach i latach urosnąć wielokrotnie, repozycjonując polskich producentów i usługodawców, a w efekcie diametralnie poprawiając pozycję Polski na światowej mapie biznesu - czytamy w piśmie. Izba podkreśla, że pozytywna decyzja w sprawie wsparcia stanowiłaby dla nich ogromną pomoc, pozwoliłaby w dużej mierze uchronić przedsiębiorstwa przed falą bankructw a pracowników przed falą zwolnień. Przedstawiciele Izby podkreślają, że dotychczasowa pomoc rządowa w ramach tarcz pomogła przetrwać polskim firmom pierwsze trudne miesiące. Przedsiębiorcy branży targowej również sięgnęli po instrumenty wsparcia z tarcz 1, 2, 3 oraz z tarczy finansowej. - Jednak wiemy już dzisiaj, że dla wielu z nich jest to wsparcie absolutnie niewystarczające, aby przetrwać kolejne miesiące. Szanse na otrzymanie dodatkowej pomocy dedykowanej dla branży targowej są na dzień dzisiejszy bardzo nikłe. Główną przeszkodą jest „wrzucenie” branży targowej do jednego worka z branżą turystyczną, która otrzymała już swoją pomoc sektorową i, jak deklaruje premier Morawiecki, więcej pomocy dla turystyki nie będzie - tyle, że ani jedna złotówka nie trafiła do firm targowych - zwraca uwagę Izba. Zobacz również: Tomasz Kobierski prezesem Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego Według pierwotnego, przyjętego już wcześniej przez Sejm projektu tarczy turystycznej, pomoc w postaci abolicji składek ZUS przewidzianej ustawie z dnia 14 sierpnia 2020 roku ustawy o zmiany ustaw z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, otrzymać mają jedynie przedsiębiorstwa z jednej grupy PKD tj. organizatorzy targów, wystaw i kongresów (82.30.Z). Firmy branży targowej z pozostałych grupy PKD, tj. projektowanie i wykonywanie stoisk targowych (73.11.Z), transport i spedycja targowa (52.29.C) nie zostały objęte tą pomocą. Dopiero senat przegłosował zmiany, o które apelowała Polska Izba Przemysłu Targowego. Polski rynek targowy zatrudnia około 20 tys. pracowników etatowych i drugie tyle na umowy cywilno-prawne. Działają na nim także m.in. setki firm, zatrudniających tysiące pracowników, które są podwykonawcami dla firm targowych. Z badań PIPT wynika, że co 4 firma rozważa zwolnienia co najmniej połowy swoich pracowników i współpracowników. - Bez pomocy rządu dla naszej branży zbankrutuje lub ulegnie zamknięciu, w ciągu najbliższych dwóch miesięcy ponad 60 proc. przedsiębiorstw - konkluduje Izba. Apel Izby popierają również Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Przypominają oni, że sama turystyka przyjazdowa według GUS wygenerowała w 2019 r 70 mld PLN, z czego całość tej kwoty pozostało u polskich przedsiębiorców. W przyjętym stanowisku podkreślają, że przedsiębiorcy działający w szeroko rozumianej branży turystycznej, organizatorzy spotkań i wydarzeń, w tym kulturalnych, bez wątpienia potrzebują dedykowanego im wsparcia w związku z trwającą pandemią koronawirusa. - Wiele firm z tej branży cały czas nie może prowadzić działalności albo jest ona w bardzo istotnym stopniu ograniczona, co przekłada się na brak przychodów. Najbliższe miesiące niekoniecznie przyniosą poprawę – pandemia nadal trwa, a portfele zamówień wielu firm są puste. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw z obszarów turystyki przyjazdowej, turystyki szkolnej, agencji eventowych, firm okołotargowych (najliczniejszej grupy przedsiębiorstw tworzących przemysł targowy). Firmy te stoją przed trudną decyzją zamknięcia działalności - wskazują Pracodawcy RP. I zaznaczają, że polska turystyka i przemysł spotkań są naczyniami połączonymi. Podmioty na tym rynku przetrwają,

jeśli pomoc będzie adresowana równocześnie do różnych gałęzi tego przemysłu.

