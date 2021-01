Branża przeciwna przedłużeniu zamknięcia stoków narciarskich

Branża ma szansę na przetrwanie do kolejnej zimy, tylko w sytuacji otwarcia nas teraz. Dla nas marzec 2021 to już za późno. Brak jakichkolwiek przychodów zimą będzie oznaczało niemożliwość zapłacenia jakichkolwiek podatków, zobowiązań pracowniczych, nie mówiąc o inwestycjach. Zaczniemy zwalniać ludzi, nie będziemy mieli funduszy na spłaty rat kredytów - podnosi zarząd Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych. Branża po raz ostatni podejmuje próbę rozmowy z przedstawicielami rządu.

Autor:AW

• 15 sty 2021 17:17





Jako dodatkowy argument PSNiT dodają, że "tylko branża może teraz zapanować nad panującym chaosem na stokach, które obserwujemy".(fot. ilustracyjne: karpacz.pl)

W wysłanym 14 stycznia piśmie do premiera Jarosława Gowina PSNiT przedstawia argumentację za otwarciem branży narciarskiej.

Najważniejsze jest zakończenie epidemii i zdrowie Polaków i z tym nie dyskutujemy, to priorytet. Natomiast nie możemy zgodzić się z niekonsekwencją decyzji rządowych i ich nieadekwatnością do możliwości zakażenia na stokach narciarskich - podkreśla związek.

Daje przykłady przykłady stoków otwartych teraz w Szwajcarii i całej Skandynawii, gdzie reżim branża ustalała z Ministerstwem Zdrowia. - Tam MZ wręcz stwierdziło, że jest potrzeba otwarcia stacji narciarskich, jako wentyla bezpieczeństwa - argumentują sygnatariusze pisma.

Dziś (15 stycznia) weszło w życie rozporządzenie, które przedłuża obowiązujące obostrzenia do 31 stycznia. Oznacza to, ze do końca tego miesiąca pozostaną zamknięte m.in. stoki i stacje narciarskie. Zdaniem przedstawicieli branży narciarskiej, są oni ignorowani przez polki rząd i pomijani w konsultacjach.

W mediach już pojawiają się doniesienia jakoby 18 stycznia miało dojść do buntu i otwarcia stacji wbrew rozporządzeniu. Czy tak się stanie?

- Jako głos branży narciarskiej podjęliśmy decyzję, że nie rekomendujemy otwierania stacji, przed reakcją rządu na wysłane pismo z naszymi postulatami i pilną potrzebą roboczego spotkania. W zależności od wyników tych rozmów podejmiemy dalsze kroki - pisze PSNiT w komunikacie.

Związkowcy podkreślają, że problem pandemii jest globalny, ale w innych krajach decyzje podejmowane są inaczej. - Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w pozostałych krajach Europy. W dniu 11 stycznia br. braliśmy udział w konferencji FIANET (Fédération internationale des associations nationales d’exploitants de téléphériques, funiculaires et autres transports par câbles pour voyageurs / Międzynarodowa Federacja Krajowych Stowarzyszeń Operatorów Kolei Linowych, gondoli i Innych Transportów Kolejowych dla Podróżujących), której jesteśmy członkiem. Tam, konsultacje i decyzje rządu są realizowane w oparciu o dialog z branżą, której to dotyczy - podnosi branża narciarska.

Daje przykład stoków otwartych teraz w Szwajcarii i całej Skandynawii. - Tam reżim branża ustalała z Ministerstwem Zdrowia, które wręcz stwierdziło, że jest potrzeba otwarcia stacji narciarskich, jako wentyla bezpieczeństwa - czytamy w komunikacie. Właściciele stacji twierdzą, że dzięki otwarciu stacji w naszym kraju możemy osiągnąć dwa cele: prozdrowotny (kondycja psychofizyczna Polaków wzmocniona przez wypoczynek) oraz ekonomiczny (mniejsze wsparcie, jakie państwo będzie musiało przeznaczyć dla tej branży). Branża przypomina tez, że wytyczne sanitarne zostały uzgodnione i ogłoszone, a po ich wdrożeniu przez stacje możliwe jest bezpieczne korzystanie ze stoków narciarskich. Póki co bowiem, jak podkreśla PSNiT, firmy nie mogąc zarabiać, są tragicznej sytuacji. - Branża ma szansę na przetrwanie do kolejnej zimy, tylko w sytuacji otwarcia nas teraz. Dla nas marzec 2021 to już za późno. Większość stacji kończy wtedy sezon i brak jakichkolwiek przychodów zimą będzie oznaczało niemożliwość zapłacenia jakichkolwiek podatków, zobowiązań pracowniczych, nie mówiąc o inwestycjach, które w naszej branży dokonuje się co rok. Zaczniemy zwalniać ludzi, nie będziemy mieli funduszy na spłaty rat kredytów leasingowych i inwestycyjnych - twierdzą przedstawiciele stacji narciarskich i turystycznych. Jako dodatkowy argument dodają, że "tylko branża może teraz zapanować nad panującym chaosem na stokach, które obserwujemy". - Tłum pojawiający się teraz na stokach z sankami, jabłuszkami jest nie do opanowania i ignoruje polecenia pracowników stacji. Dodatkowo, nie jest zachowany żaden reżim sanitarny. Wskazujemy, że przez okres, gdy stacje mogły funkcjonować, nie obserwowaliśmy tego typu chaosu, a wręcz przeciwnie. W otwarciu stacji widzimy też wartość dodaną – narciarze, których jest ponad 4 miliony w Polsce, w sposób uporządkowany i zgodnie z reżimem korzystaliby z rekreacji na świeżym powietrzu - argumentują.

