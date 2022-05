Branża ma problem. Trudno skłonić Ukrainki do pracy

Ostatnie dni zostały branży turystycznej na przygotowanie się do sezonu. Choć mocno wierzyli w to, że w tym roku braki kadrowe zapełnią Ukrainki, które poszukują pracy w Polsce, nic nie wskazuje, aby tak miało się stać. By skusić pracowników, podnoszą stawki.

KDS

• 19 maj 2022 14:54





Brak dużego zainteresowania pracą nad morzem przekłada się na zmianę stawek dla pracowników (fot. Unsplash/Katie Smetherman)

Branża turystyczna znajduje się właśnie w przedbiegach przed startem sezonu. Oznacza to, że jest właśnie w szczycie rekrutacyjnym.

Liczyła, że braki kadrowe pomogą zapełnić Ukrainki, tymczasem nie ma szturmu osób z Ukrainy chcących pracować sezonowo.

Pracodawcy podnoszą więc stawki. Trudno znaleźć ofertę poniżej 25 zł netto, mimo to znalezienie na sezon dobrego kucharza graniczy z cudem.

Hotele, restauracje, punkty handlowe, centra turystyczne – w regionach turystycznych w każdym z tych miejsc rekrutacje do pracy trwają pełną parą. Sezon lada moment rusza, a sytuacja przedsiębiorców wciąż nie jest dobra. Jak mówią eksperci rynku pracy – mimo napływu uchodźców wojennych z Ukrainy – nie można mówić o tym, że osób gotowych do podjęcia pracy jest nadmiar.

– Obserwujemy pewien ruch pracowniczy skierowany w stronę kurortów nadmorskich, ale spodziewano się, że osób gotowych do pracy będzie więcej – mówi Dorota Siedziniewska–Brzeźniak, ekspert rynku pracy i prokurent w spółce Idea HR Group.

Jak dodaje, przyznaje, że sektor jest rozczarowanym liczbą chętnych do pracy. Jednocześnie podkreśla, że osoby, które po 24 lutego trafiły do Polski to uchodźcy wojenni, a nie ekonomiczni.

Czytaj więcej: Ukrainki nie chcą pracować w sklepach, a Polacy już boją się sezonu

- Widzimy, że są to osoby, które bardzo chcą być niezależne i starają się, by szybko znaleźć pracę i godnie żyć w Polsce. Na przykład sporo osób z województwa zachodniopomorskiego czy lubuskiego podejmuje pracę w kurortach nadmorskich, ale nie możemy mówić o szturmie. Sytuacja wygląda tak, że nabór idzie bardzo powoli, co martwi sektor turystyczny, który od czerwca spodziewa się dużej ilości turystów - mówi Dorota Siedziniewska–Brzeźniak.

Płacą 25 zł netto, ale stawiają warunki

Brak dużego zainteresowania pracą nad morzem przekłada się na zmianę stawek dla pracowników. Obecnie trudno znaleźć oferty poniżej 25 złotych netto za godzinę pracy. Mowa zarówno o gastronomii, hotelarstwie jak i handlu czy obsłudze turystycznej. Dorota Siedziniewska–Brzeźniak podkreśla, że stawki rosną i będą rosnąć. To kwestia tego, że pracowników jest mało, a potrzeby przedsiębiorców duże. - Myślę, że sektor turystyczny bardzo poważnie zastanawia się, jak skłonić uchodźców wojennych, szczególnie kobiety, do podejmowania pracy w kurortach - dodaje Dorota Siedziniewska–Brzeźniak. Przyznaje, że sytuacja dla przedsiębiorców jest bardzo trudna. Zmusza ich do bardzo poważnej analizy kosztów, w tym kosztów pracowniczych. Idea HR Group szacuje, że wzrost wynagrodzeń za pracę sezonową będzie tym większy, im mocniej rosnąć będzie presja ze strony klientów i pracowników. Czytaj więcej: Duże kłopoty na horyzoncie. Czeka nas spory problem z ukraińskimi kobietami - Trudno wyobrazić sobie, by restauracja nad morzem nie miała w sezonie pełnej obsady kelnerskiej czy żeby hotel nie był odpowiednio posprzątany. Przed przedsiębiorcami więc kilka tygodni naprawdę gorączkowych rekrutacji – dodaje Siedziniewska–Brzeźniak. Zaznacza też, że przedsiębiorcy są gotowi do elastycznego działania np. idą na rękę pracownikom z Ukrainy i wypłacają im pensje w trybie tygodniowym. Jest jednak pewne oczekiwanie, że taki pracownik zostanie w hotelu czy w restauracji przynajmniej do końca września. - Dla osób z Ukrainy to poważne zobowiązanie i bardzo często nie są one chętne wiązać się na tak długo, nie wiedząc czy zaraz nie wrócą do ojczyzny - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

