Branża kinowa apeluje o wsparcie

Sieci kinowe dotknięte kolejnymi obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa liczą na wsparcie państwa. - Jeżeli pomoc się nie pojawi, część kin może nie otworzyć się po lockdownie, co negatywnie wpłynie na całą branżę filmową w Polsce - oceniła Joanna Kotłowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina.

6 lis 2020 16:52





Sieci kinowe dotknięte są kolejnymi obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa (fot. Pixabay)

- Kina chcą działać, wyświetlać filmy. Obecna sytuacja nie jest dla branży korzystna, natomiast decyzja o zamknięciu kin jest logiczna w sytuacji, gdy wszystko inne też jest zamknięte. Pozostaje pytanie, kiedy kina się otworzą, a to zależy z jednej strony od decyzji administracyjnej, a z drugiej od tego, kiedy pojawią się nowe filmy. Ważne jest to, by branża otrzymała wsparcie, tak jak ma to miejsce w wielu krajach - w Czechach mamy już do czynienia z drugą rundą wsparcia dla kin, w Polsce jeszcze takiego sektorowego wsparcia nie było - wyjaśnia prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina Joanna Kotłowska.

Kina zostały decyzją rządu zamknięte od 7 do 29 listopada. Jak tłumaczy prezes stowarzyszenia, w listopadzie, w wyniku zamknięcia decyzją administracyjną, kina będą mogły uniknąć płacenia czynszów najmu w centrach handlowych na podstawie zapisów ustawy tzw. tarczy antykryzysowej z marca tego roku.

- Najbliższe miesiące będą trudne i stąd to wsparcie jest potrzebne całemu rynkowi, który musi działać razem. Jeżeli mamy taką sytuację, że część kin się zamknie, to producenci nie zdecydują się na premiery - ucierpią na tym wszyscy. To jest specyfika naszej branży, która nie występuje np. w przypadku teatrów czy klubów fitness, choć i te branże oczywiście mają duże problemy - podkreśla Kotłowska.

Sama branża czeka na program pomocowy, nad którym pracuje Polski Instytut Sztuki Filmowej. Przewidywany budżet programu wynosi do 157 mln zł, w zależności od wysokości rządowego wsparcia, z czego: do 39 mln zł ma trafić na bezzwrotne pożyczki na przeciwdziałanie skutków COVID-19 w produkcji audiowizualnej, do 43 mln zł na dofinansowania dla kin studyjnych i małych obiektów, w których wyświetlane są polskie filmy, a do 75 mln zł to planowane dofinansowanie dla dystrybutorów na pokrycie kosztów i licencji, związanej z premierą filmów w czasie pandemii. Do tego o ok. 40 mln zł zwiększony ma zostać Program Operacyjny "Produkcja filmowa".

Na początku października "The Sunday Times" poinformowało, że druga co do wielkości na świecie sieć Cineworld jeszcze w tym tygodniu planuje zamknąć 536 kina w USA i 127 w Wielkiej Brytanii. W sumie na całym świecie prowadzi ona 787 kin, w tym 35 w Polsce. Znamy je pod nazwą Cinema City.

Firma w komunikacie wyjaśniła, że wypowiedzenia otrzymają osoby zajmujące się pracami pomocniczymi, takimi jak sprzątanie czy ochrona, ale i inni pracownicy. W sumie pracę straci nawet 45 tys. osób.

