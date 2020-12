Branża IT pozostaje stabilna mimo kryzysu

O tym jak pandemia koronawirusa wpłynie na biznes mówi się dziś coraz więcej. Większości firm udało się przetrwać dotychczasowe załamanie rynku, ale część z nich borykać się będzie ze skutkami przez wiele miesięcy. W świetle postępującej cyfryzacji biznesu z pomocą może przyjść rozwój kompetencji IT. Czy to jednak oznacza, że istnieje przepis na to, żeby skutecznie prowadzić biznes w trudnych czasach?

Rok 2020 zmusił sporą część społeczeństwa do zorganizowania swojego życia na nowo - zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Do wirtualnej rzeczywistości przeniosło się większość z naszych codziennych aktywności - od pracy, przez zakupy, po rozrywkę i komunikację z bliskimi.

Wydawałoby się, że świat cyfrowy, od kilkunastu lat dostępny praktycznie dla każdego, nie jest nam już obcy. Jednak, mimo to ten rok był wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw, które nie tylko z niezależnych przyczyn nie miały możliwości przenieść swojego funkcjonowania w formułę online, ale także do rzeczywistości wirtualnej podchodziły z dystansem i odkładały w czasie cyfrową transformację swojego biznesu.

W obecnej sytuacji sektor IT pozostaje jednym z najbardziej stabilnych i dobrze prosperujących. Branża, która jak się okazało, przenika albo uzupełnia wiele biznesów, jednocześnie daje im możliwość przetrwania i dostosowania się do nowej rzeczywistości. Sytuacja pokazała, że od nowych technologii nie warto uciekać, a nawet nadszedł czas, żeby się z nimi zaprzyjaźnić.

Ostatni rok to test dla przedsiębiorców. Egzaminowi podlegała szybkość reakcji i weryfikacji możliwości, jakie dla funkcjonowania biznesu oferuje świat IT oraz efektywne zredefiniowanie modeli biznesowych i opracowanie na nowo strategii funkcjonowania firmy.

Wielu menedżerów stanęło przed wyzwaniem, żeby w krótkim czasie przenieść funkcjonowanie firmy w formułę online, wdrożyć system pracy zdalnej i zachować przy tym aktualne standardy pracy. Bez względu na przyjętą przez wiele firm zdalną formułę działania, konieczne stało się zapewnienie efektywnej komunikacji i motywowanie do codziennej pracy w czasie lockdownu, a przy tym wszystkim zadbanie również o siebie, swoje emocje, pojawiający się stres i obciążenie psychiczne.

Patrząc na tegoroczne miesiące z punktu widzenia osoby zarządzającej działem HR oraz psychologa, mogę powiedzieć, że ten rok był dla wielu z nas rokiem nauki otwartości na zmiany i uważności. Przyszłość naszego biznesu była w pewnych okresach bardzo niepewna, a planowane strategie były raczej założeniem. Z kolei prawdziwe życie biznesu rozgrywało się tu i teraz, nauczyliśmy się być czujni, uważni i reagować na bieżąco na to, co się dzieje, często wykorzystywać okazje, które się pojawiały.

Każdy kryzys ma w sobie szanse, jednakże aby tą możliwość wykorzystać konieczne jest nadanie odpowiedniego kierunku rozwoju i oparcie się destrukcyjnej sile (Fot. Shutterstock)

Każdy kryzys ma w sobie szanse, jednakże aby tą możliwość wykorzystać konieczne jest nadanie odpowiedniego kierunku rozwoju i oparcie się destrukcyjnej sile. W tym przypadku kluczowa jest uważność, która polega na zatrzymaniu się w danym momencie i zastanowieniu się, jaki potencjał ma ta sytuacja dla naszego biznesu lub dla naszego działu. Co jest naszą przewagą nad konkurencją? Co wiemy i możemy teraz wykorzystać? Jaki mamy potencjał w tej nowej sytuacji i czy może jest tym nasz zespół, wiedza, doświadczenie i wnioski z innych trudnych sytuacji biznesowych, w których byliśmy wcześniej? Odpowiedź na te pytania pomoże w ustaleniu bieżących działań.

W pewnych obszarach świat biznesu zwolnił, w innych przyśpieszył, a także pokazał nowe, wcześniej niezauważone możliwości, oraz uwydatnił te, do których podchodziliśmy z pewną nieufnością. Rekrutacje prowadzone online sprawiają, że szybciej można ustalić dogodny czas rozmowy rekrutacyjnej, a ich przeprowadzanie wcale nie wpływa na ich jakość. Przeniesienie się części lub całości biznesów do sieci, dało możliwość współpracy z osobami niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Kursy online, telemedycyna, stały się bardziej dostępne i zyskały na popularności, mimo że wcale nie są tworem pandemicznej rzeczywistości.

Ważnym wnioskiem jest również zauważenie faktu, że nie we wszystkich obszarach wystarczy dobre połączenie z internetem. Nie należy zapominać, że po drugiej stronie monitora, stoją ludzie, tacy jak my, którzy potrzebują rozmowy, zauważenia i docenienia. Połączenie świata wirtualnego z zachowaniem empatii do drugiego człowieka w środowisku biznesowym, będzie istotnym czynnikiem wpływającym na zaangażowanie, motywację i w efekcie na biznes, który tworzą dobrze zorganizowane procesy oraz przede wszystkim ludzie.

Umiejętności cyfrowe i ich znaczenie

W ostatnich latach obserwowaliśmy rynek pracownika. Co teraz będziemy obserwować? Na jakie kompetencje będą zwracały uwagę zatrudniające firmy i na ile znajomość branży IT będzie ważna, a może kluczowa przy wyborze kandydata?W jakim stopniu branża IT przeniknie do sektorów, które do tej pory nie zwracały na nią szczególnej uwagi?

Na ten moment zauważyliśmy, że nowe technologie dla wielu firm staną się okazją do prowadzenia biznesu, niezależnie od miejsca i od okoliczności podobnych do tych spowodowanych pandemią. Będą też furtką do nowych możliwości i spojrzenia na biznes z innej perspektywy niż dotychczas.

Firmy już przechodzą lub będą przechodziły w całości do świata online albo przynajmniej część ich działalności, będzie w ten sposób funkcjonowała. Ostatnie miesiące dały nam odpowiedzi, które z obszarów funkcjonowania naszej firmy można z sukcesem przenieść do sieci, które wymagają wprowadzenia rozwiązań hybrydowych, a które w rzeczywistości zdalnej nie mogą funkcjonować.

Podnoszenie swoich umiejętności cyfrowych i nauka sprawnego poruszania się po branży IT wydaje się w obecnych czasach podwójnie trafionym pomysłem (Fot. Shutterstock)

Zwiększy się wartość umiejętności spojrzenia na biznes z perspektywy nowych technologii, a co za tym idzie, wzrośnie zapotrzebowanie na kompetencje IT w firmie. Chęć zatrudniania specjalistów IT nie zmniejszy się, a może stanie się jeszcze bardziej kluczowa. Pojawia się również potrzeba inwestowania w rozwój kompetencji IT aktualnych pracowników. Ma to duże znaczenie dla branży HR i jest sygnałem dla rekruterów, którzy dzięki nabyciu nowych umiejętności mogą lepiej weryfikować kompetencje potencjalnych kandydatów, a także decydować o dalszym rozwoju współpracowników.

W Coders Lab od kilku lat obserwujemy tysiące osób, które nie miały z branżą IT do czynienia, i które w kilka miesięcy nie tylko sprawnie się w niej poruszają, ale zdobywają kompetencje pozwalające na pracę w zawodzie programisty.

Nasze wieloletnie doświadczenie edukacyjne pokazuje, że prosty sposób mówienia o skomplikowanych tematach, daje możliwość zdobycia uporządkowanej wiedzy na temat technologii, narzędzi, metodyk i dobrych praktyk w obszarze rozwoju oprogramowania. Dzięki temu możemy trafniej oceniać kompetencje cyfrowych i w końcu znaleźć wspólny język ze specjalistą IT, co nie tylko ułatwia komunikację i współpracę, ale umożliwia też spojrzenie na biznes z zupełnie nowej perspektywy.

Podnoszenie swoich umiejętności cyfrowych i nauka sprawnego poruszania się po branży IT wydaje się w obecnych czasach podwójnie trafionym pomysłem. Pozwala zyskać kompetencje, które mogą okazać się niezwykle cenne w nowej rzeczywistości i dla wielu osób będą szansą na utrzymanie się w pokryzysowym krajobrazie rynkowym. Połączenie otwartości na znajomość branży IT, szybkie reagowanie na zmiany rynku, szukanie szans na rozwój działalności biznesu niezależnie od okoliczności oraz pamiętanie, że firma to także ludzie, którzy w każdej sytuacji potrzebują empatii, motywacji i poczucia, że są istotną częścią organizacji, z pewnością jest przepisem na sukces i udany biznes, ważnym wnioskiem i właściwym kierunkiem.

*Autorem artykułu jest Dominika Gołaś, HR menedżer w Coders Lab.