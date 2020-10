Branża hotelarska pisze do Gowina. Przez COVID-19 zagrożone wiele miejsc pracy

Branża turystyczna, hotelarska i rozrywkowa przeżywają najpoważniejszy kryzys gospodarczy od 1990 roku. Kryzys ten nie jest związany z ograniczeniami nakładanymi w okresie marzec-czerwiec 2020 roku ale przede wszystkim będzie efektem zmiany przyzwyczajeń społecznych, braku popytu na poszczególne, dotychczas bardzo popularne usługi - w apelu skierowanym do wicepremiera Jarosława Gowina, ministra rozwoju, pracy i technologii piszą przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej i Polskiej Izby Hotelarzy. Proszą w nim o wsparcie i przedstawiają konkretne postulaty.

Jak w liście do wicepremiera piszą przedsiębiorcy, aktualnie branża turystyczna, hotelarska i rozrywkowa przeżywają najpoważniejszy kryzys gospodarczy od 1990 roku.

- Kryzys ten nie jest związany z ograniczeniami nakładanymi w okresie marzec – czerwiec 2020 roku ale przede wszystkim będzie efektem zmiany przyzwyczajeń społecznych, braku popytu na poszczególne, dotychczas bardzo popularne usługi. Wymaga to od wielu przedsiębiorców elastyczności, zmiany podejścia, przekwalifikowania. To z kolei wymaga czasu. Dlatego prosimy o czas. O rozwiązania dające nam, przedsiębiorcom, czas na te zmiany. Dlatego, pisząc ten apel, jednocześnie składamy postulaty jakie winny, naszym zdaniem, znaleźć zastosowanie przy tworzeniu kolejnego pakietu ustaw pomocowych - możemy przeczytać.

Przedsiębiorcy postulują wprowadzenie ochrony przed zajęciem komorniczym. Wskazują, że pomoże im w tym wprowadzenie na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia ustawy w życie w związku z wystąpieniem COVID-19 ochrony majątku przedsiębiorców z branż najmocniej zagrożonych skutkami pandemii (hotelarska, turystyczna, rozrywkowa) przed egzekucją komorniczą.

Dodają też, że w okresie ochronnym należałoby wprowadzić następujące zasady:

a. Kwota wolna od zajęć dotyczy każdego rachunku firmowego i winna wynosić nie mniej jak 40 000 zł. miesięcznie (limit odnawia się co miesiąc) jeżeli przedsiębiorca zatrudniałby przynajmniej jedną osobę;

b. Wprowadzenie ustawą zabezpieczenia, polegającego na ochronie majątku przedsiębiorcy - w przypadku dokonania zajęcia świadczeń, wynagrodzeń innych składników majątku przedsiębiorcy - z mocy ustawy komornik nie może prowadzić egzekucji z rachunków bankowych przedsiębiorcy. (przykład: w przypadku dokonania zajęcia świadczenia emerytalnego przedsiębiorcy, komornik nie może wykonywać dodatkowych zajęć z innych źródeł majątku przedsiębiorcy).



c. Komornik co miesiąc musi uzgodnić z przedsiębiorcą kwotę wypłat dla pracowników przedsiębiorstwa, która nie podlega zajęciu i uwzględnić jąw procesie egzekucjid. Koszty egzekucji w postaci opłat za realizację egzekucji z rachunków bankowych dłużnika pokrywa wierzyciel w całości (bank wysyła rachunek wierzycielowi do komornika)e. Nie nalicza się dłużnikowi kosztów komorniczych, a naliczone w toku egzekucji zostają z mocy ustawy umorzone. Kwoty umorzeń kosztów komorniczych pokrywa skarb państwa.f. Wstrzymanie naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie, odszkodowań za nieterminowe płatności w transakcjach handlowych i innych opłat prolongacyjnych od zaległości.

Ponadto apelują o utworzenie przez Ministerstwo Finansów funduszu rekompensat dla wierzycieli. Fundusz miałby pokrywać nie wyegzekwowane w tym okresie kwoty od dłużników w formie cesji wierzytelności przez Skarb Państwa. Mógłby negocjować wysokość rekompensaty dla wierzyciela poniżej wartości wierzytelności do wysokości 60 proc. wartości wierzytelności. Mógłby doliczyć do tej wierzytelności maksymalnie 1 proc. rocznie odsetek od kwoty zaległości przejętych cesją od wierzycieli. Zgłosić się po rekompensatę musiałby się do niego wierzyciel wraz z komornikiem prowadzącym egzekucję.

Po zakończeniu okresu ochrony przedsiębiorstw komornik z urzędu egzekwowałby na rzecz funduszu przejęte kwoty w wyniku cesji wierzytelności. Fundusz wprowadziłby możliwość polubownej spłaty wierzytelności poprzez rozłożenie wierzytelności w formie ratalnej, częściowe umorzenie lub umorzenie całkowite po złożeniu przez dłużnika uzasadnionego wniosku z załącznikami (zasady - pomoc publiczna Państwa przedsiębiorcom z środków - de minimis).