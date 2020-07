Branża FinTech zdała egzamin z pracy zdalnej

Wprowadzenie w Polsce w marcu stanu epidemii odbiło się mocno na stylu życia zdecydowanej większości mieszkańców kraju. Jedną z kluczowych zmian, jakie zaszły w życiu wielu Polaków było przeniesienie ich miejsca pracy do domu. Badanie BIG Info Monitor wskazuje, że taka sytuacja dotyczy co piątego ankietowanego. Co trzeci z respondentów zadeklarował zaś, że pracował z domu przynajmniej częściowo.

Jak na tle ogółu wypadają fintechy? Dane z raportu “Polski sektor Fintech w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” pokazują, że branża technologii finansowych jest mocno innowacyjną. Aż 61,8 proc. przebadanych przedsiębiorstw zadeklarowało, że 100 proc. zatrudnionych przez nie osób przeszło w tryb całkowitej pracy zdalnej. Z kolei trzy czwarte respondentów określających się jako pracownicy sektora fintech zadeklarowało, że pracuje z domu już od początku kwietnia bieżącego roku.

- Nie bez powodu branża fintech jest zaliczana do grona tych najbardziej innowacyjnych. Bardzo duża elastyczność jeśli chodzi o model pracy to jedna z najbardziej charakterystycznych cech dla podmiotów z tego sektora, co jest wysoce atrakcyjne nie tylko dla pracowników, ale jak się w ostatnim czasie okazuje - również dla pracodawców - komentuje Michał Dąbrowski, dyrektor zarządzający Fintek.pl i Klang! Media.

Nie każdy fintech mógł całkowicie przestawić się na pracę zdalną. Z danych zawartych w raporcie wynika jednak, że było to rozwiązanie stosowane bardzo często. Co najmniej 75 proc. pracowników zatrudnionych w 90 proc. badanych przez nas firm pracowała z domu.

Jak wyjaśnia Dąbrowski, biznesowy i technologiczny model działania fintechów sprawia, że należą one do kategorii przedsiębiorstw, dla których zdalna praca nie stanowi dużego wyzwania. Nie dziwi, więc że blisko 70 proc. z nich nie poniosła tego powodu żadnych wydatków. Reszta firm (30 proc.) na reorganizację pracy musiała przeznaczyć budżet o średniej wysokości 11,5 tys. zł. Zwykle chodziło o zakup dodatkowego sprzętu dla pracowników.

- Teraz kluczowym pytaniem jest co dalej? Czy fintechy zostaną na pracy zdalnej, wprowadzą mieszany tryb pracy czy może wszyscy pracownicy z czasem powrócą do biur. Moim zdaniem w kwestii pracy zdalnej przekroczyliśmy Rubikon i jednak znaczna część firm zdecyduje się na mieszany tryb pracy. Z naszych wywiadów z fintechami wynika, że jest to nie tylko oczekiwane przez pracowników, ale też korzystne dla organizacji pod względem kosztów. Nie mam wątpliwości, że ewentualne pełne powroty do biur będą znacznie trudniejsze do zrealizowania niż przejście w tryb pracy zdalnej - komentuje Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny Fintek.pl.

Praca zdalna dla każdego

Jak ta kwestia wyglądała w przypadku całego społeczeństwa. Przyjrzał się temu Główny Urząd Statystyczny. Według stanu na koniec marca 2020 r. udział osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących objętych badaniem „Popyt na pracę” wyniósł 11 proc. Co ciekawe, ta forma pracy była stosowana w szerszym zakresie w sektorze publicznym niż prywatnym. Pod koniec marca w tym pierwszym na home office był niemal co 6. pracujący, zaś w sektorze prywatnym co 12. pracujący.

W skali całej gospodarki ta forma pracy najczęściej wykorzystywana była w firmach zatrudniających od 10 do 49 osób, gdzie 13,6 proc. pracujących świadczyło pracę zdalnie. W firmach mniejszych i większych po ok. 10 proc. pracujących. Jednakże w ogólnej (bezwzględnej) liczbie pracujących zdalnie z powodu pandemii większość stanowili pracujący w jednostkach największych.

Zapewne nikogo nie zaskoczy informacja, że najwięcej osób mogło pracować zdalnie w Warszawie i okolicy. Dotyczyło to niemal co 6. pracującego. W pozostałych regionach taka sytuacja odnosiła się do co 8-14. pracującego. Najrzadziej na home office kierowani byli pracownicy w następujących regionach: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i podlaskim, gdzie na pracę zdalną został delegowany co 14. pracujący.