Brak wiary w siebie. Przeszkoda, którą muszą pokonać przyszli właściciele firm

Wysokie obciążenia podatkowe, trudności w znalezieniu klientów i nadmiar biurokracji czy formalności. To trzy przeszkody, jakie na swojej drodze muszą pokonać ludzie decydujący się na założenie nowego biznesu.

Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek

• 4 sty 2021 12:00





W działalność firm określanych jako młode, tj. obecne na rynku do 3,5 roku, zaangażowanych jest w Polsce ponad 1,3 mln osób. (Fot. Pixabay)

Badanie PARP wykazało, że w Polsce w 2019 r. ponad 1,335 mln dorosłych osób związanych było z działalnością firm nie starszych niż 3,5 roku.

W działalność młodych firm nieco częściej zaangażowani są mężczyźni niż kobiety (53 proc. do 47 proc.). Średnia wieku osób związana z rozwojem młodych firm? 36,6 lat.

To ludzie dobrze wykształceni. Ok. 44 proc. ma co najmniej wyższe wykształcenie. Dla porównania: w Polsce odsetek osób z wyższym wykształceniem w 2018 r. wynosił około 30 proc.

Opublikowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) raport prezentuje wyniki projektu badawczego, realizowanego w ponad 50 krajach świata, w tym w Polsce.

Zawiera informacje o postawach, zachowaniach i aspiracjach Polaków dotyczących przedsiębiorczości, nastawieniu do niej naszego społeczeństwa, a także ocenę uwarunkowań powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce przed pandemią.

Brak wiary w siebie

Niezależnie od płci pod względem wieku najliczniejszą grupę tego rodzaju przedsiębiorców stanowią osoby w wieku 25–34 lat oraz 35–44 lata. Pozostałe grupy wiekowe rzadziej angażują się w nowe przedsięwzięcia biznesowe.

Wyniki analizy wielkości gospodarstw domowych właścicieli młodych firm wskazują, że najwięcej tego typu biznesów zakładają osoby z czteroosobowych gospodarstw domowych.

Grafika: raport PARP

Respondenci badania wskazywali, że powstawaniu start-upów najczęściej nie sprzyja brak kapitału na rozpoczęcie działalności (81 proc. wskazań), brak wiary we własne umiejętności (77 proc.), brak wiedzy branżowej i specjalistycznej niezbędnej do rozpoczęcia działalności (55 proc.), a także brak pomysłu na firmę (53 proc.) czy stałe zobowiązania finansowe (51 proc.).

Gdy młodzi przedsiębiorcy już zdecydują się na podjęcia działalności, muszą natomiast poradzić sobie z nie do końca przychylnym otoczeniem biznesowym. Ich zdaniem rozwój utrudniają wysokie obciążenia podatkowe (64 proc. wskazań), trudności w znalezieniu klientów (57 proc.) i nadmiar biurokracji czy formalności (53 proc.). – Wnioski z badania startupów realizowanego w ramach projektu GEM wskazują na ogromny potencjał młodych polskich firm, nie pozostawiają jednak wątpliwości co do trudności, z którymi młodzi przedsiębiorcy muszą się mierzyć – mówi Paulina Zadura, dyrektor w Departamencie Analiz i Strategii PARP. Być na swoim Z pracowania PARP wynika, że czynnikiem decydującym o założeniu biznesu w przypadku młodych firm w Polsce jest potrzeba usamodzielnienia się (27 proc.), a także chęć wykorzystania doświadczenia zdobytego w dotychczasowej pracy (23 proc.). Na trzecim miejscu wymieniano ciekawy pomysł na biznes – tak odpowiedziało 12 proc. badanych. Najrzadziej podaje się kwestie, w jakich obszarach polski ekosystem startupowy, choć obiecujący, ma jednak sporo do nadrobienia: 2 proc. pytanych wskazało na możliwość zainwestowania posiadanego kapitału, a zaledwie 1 proc. na okazję do założenia biznesu na próbę, np. w ramach akademickiego inkubatora przedsiębiorczości. Czytaj więcej: Młode firmy poszukują finansowania. 40 proc. z nich uzyskało wsparcie od instytucji państwowych Młodzi przedsiębiorcy optymistycznie postrzegają swą pozycję rynkową, ale niewielu z nich ocenia, że ich działalność jest rewolucyjna w skali branży czy kraju. Zdaniem 94 proc. zapytanych ich firma wyróżnia się potencjałem wzrostu, 62 proc. uważa, że dysponuje unikatowymi przewagami konkurencyjnymi, ale tylko 7 proc. jest zdania, że zmieni dotychczasowe zasady działania branży, a jedynie 1 proc. postrzega swój biznes jako innowacyjny w skali świata. – Nie od dziś wiemy, że powstawanie, a przede wszystkim rozwój przedsiębiorstw, w tym w szczególności opartych na nowych technologiach startupów, jest kluczowy dla budowy konkurencyjnej gospodarki. Polski ekosystem startupowy rozwija się w ostatnich latach dynamicznie, ale wciąż, jak pokazuje raport GEM, występuje w nim niewykorzystany potencjał. Elastyczność i kreatywność wielu, także młodych, biznesów w dobie pandemii pokazuje, że często to niesprzyjające warunki i wymuszone ograniczenia mogą stać się motorem kreującym nowe kierunki aktywności lub dodatkowo napędzającym już istniejące przedsięwzięcia – mówi Anna Tarnawa, kierownik z Departamentu Analiz i Strategii PARP. Młode firmy a miejsca pracy Z danych PARP wynika, że wśród osób na wczesnym etapie prowadzenia działalności gospodarczej są też takie, które nie mają aspiracji wzrostu przez zatrudnienie, tj. nie planują tworzyć miejsc pracy w ciągu 5 lat lub mają niskie aspiracje wzrostu, tj. planują utworzyć od 1 do 5 miejsc pracy w tym okresie. Jak wskazują dane za 2019 r., 40 proc. osób prowadzących młode firmy nie miało planów zatrudnienia nowych pracowników do 2024 r., a 33 proc. tych osób deklarowało utworzenie od 1 do 5 miejsc pracy w tym czasie. 27 proc. osób, deklarowała chęć zatrudnienia 6 lub więcej osób. Grafika: raport PARP Najbardziej zachowawczy wydają się młodzi przedsiębiorcy z Portugalii, Szwecji i Wielkiej Brytanii: tam ponad połowa z nich nie planuje w ogóle tworzyć miejsc pracy. Na przeciwległym końcu znajdują się młode firmy z Rosji i Luksemburga – w tych państwach tylko 26–27 proc. młodych firm zadeklarowało 0 nowych miejsc pracy, a ponad 70 proc. chce utworzyć co najmniej 1 miejsce pracy. Pandemia a nowe firmy Ostatnie miesiące, w których pandemia mocno wpłynęła na możliwość pracy wielu firm, mocno odbiła się na zainteresowaniu otwieraniem nowych działalności. Jak podał GUS, w październiku zarejestrowano 30,6 tys. nowych firm - o 7,6 proc. mniej niż we wrześniu. A z rejestru REGON wykreślono 13,9 tys. firm, o 7,6 proc. mniej we wrześniu. Firm z zawieszoną działalnością w rejestrze REGON w październiku było 484,2 tys., o 2,3 proc. więcej miesiąc do miesiąca. GUS podaje również, że - biorąc pod uwagę sekcje PKD - największy wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością odnotowano również w sekcjach kultura, rozrywka i rekreacja, administrowanie i działalność wspierająca, transport i gospodarka magazynowa.

