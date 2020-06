Brak rozmowy, zrozumienia, wsparcia. Oto główne grzechy szefów w czasie COVID-19

Czas pandemii jest prawdziwym sprawdzianem kompetencji i umiejętności zarządczych szefów firm. Jak pokazały wyniki badania HRK, nie wszyscy ten egzamin zdali. 53 proc. pracowników docenia ogólny sposób motywowania przez przełożonych, ale blisko 47 proc. z nich nie jest zadowolonych z zachowania przełożonych w zakresie troski o ich stan emocjonalny – okazywanie zainteresowania i zrozumienia dla emocji.

Wśród przykładów zachowań, których brakuje pracownikom, znalazły się m.in. brak rozmowy, podtrzymania na duchu, zadbania o dobrą atmosferę pracy, brak zrozumienia, wsparcia. Jednym słowem menedżerom w tak trudnej sytuacji zabrakło empatii.

- Wyniki naszego badania mogą sugerować, że szkolenia menedżerskie koncentrują się w niewystarczającym stopniu na udzielaniu emocjonalnego wsparcia pracownikom w trudnych, kryzysowych czasach. Przełożeni pewniej czują się w delegowaniu oraz egzekwowaniu realizacji celów niż w sytuacjach wymagających od nich radzenia sobie z trudnymi emocjami podwładnych – komentuje badanie Sylwia Kościuszko, coach i senior project manager w firmie doradztwa personalnego HRK.

Na tym nie koniec, ponad połowa badanych nie jest zadowolona ze wsparcia przełożonych w zakresie ich rozwoju (52 proc.). W sytuacji pandemii menedżerowie powinni zwracać szczególną uwagę na takie umiejętności, jak radzenie sobie z trudnymi emocjami, optymalną organizację czasu w sytuacji godzenia obowiązków związanych z pracą i opieką nad dziećmi, przygotowywania prezentacji oraz spotkań online, itp. Co istotne, również kadra menedżerska potrzebuje wsparcia w dostosowaniu stylu zarządzania do sytuacji kryzysu.

- Podjęcie takich działań rozwojowych nie musi wiązać się z dodatkowymi wydatkami – często można to zrobić własnymi siłami działów personalnych i mentorów zidentyfikowanych wśród własnej kadry menedżerskiej - mówi Kościuszko.

Co gorsza, w ostatnich tygodniach w wielu polskich firmach miały miejsce jeszcze gorsze zachowania przełożonych. Jak wynika z badania HRK, około 13 proc. badanych pracowników wśród niepożądanych zachowań wskazało krytykę, presję, a czasami wręcz mobbing ze strony zarządzających menedżerów. Dodatkowo, badani wskazali nadmierną kontrolę i niewłaściwe wyznaczenie lub brak priorytetów.

- Jedną z istotnych przyczyn wymienionych zachowań szefów było zapewne ich własne poczucie niepewności, stres oraz brak wcześniejszych doświadczeń w zarządzaniu ludźmi w sytuacji kryzysu. To ostatnie powinno stać się teraz priorytetem, zarówno dla firm szkoleniowych opracowujących programy rozwojowe, jak i dla samych pracodawców stawiających na ciągłe doskonalenie umiejętności przywódczych liderów - zastrzega Sylwia Kościuszko z HRK.

Firmy lepiej oceniane

Z badania HRK wynika również, że zdecydowana większość Polaków dobrze ocenia przygotowanie pracodawców do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy (86 proc.), co jest na tyle istotne, że jest to wynik wyższy od tego, jaki Gallup uzyskał w swoim badaniu, gdzie 54 proc. respondentów zdecydowanie potwierdziło, że są dobrze przygotowani do wykonywania pracy. Na dobrą ocenę pracodawców złożyły się m.in. ciągła dostępność środków dezynfekujących, liczne tablice informacyjne o zasadach pracy w czasie pandemii, jasna i wyczerpująca komunikacja wewnętrzna.

Także komunikacja na linii pracodawca-pracownik została przez 68 proc. badanych oceniona pozytywnie. To sygnał, że kadra zarządzająca jest w dużym stopniu świadoma, że sprawna i jasna komunikacja wprowadza porządek do organizacji oraz obniża poczucie niepewności u pracowników w sytuacji, która już jest zdestabilizowana, zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawodowym. Również wysoki odsetek badanych (74 proc.) dobrze oceniło częstotliwość kontaktu z przełożonymi. Na tak dobry wynik złożyły się m.in. ciągła dostępność, regularne telekonferencje i rozmowy telefoniczne.

