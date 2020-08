Brak kontaktu ze współpracownikami. Oto największy minus pracy zdalnej

Trudności z rozdzieleniem życia prywatnego od zawodowego, co za tym idzie, spędzanie więcej czasu przed komputerem, przepracowanie. To minusy pracy zdalnej, na które najczęściej zwracają uwagę menedżerowie przestawieni na taki tryb pracy. Jednak najnowsze badania pokazały, że podczas zdalnego wykonywania obowiązków brakuje najczęściej... relacji społecznych.

Nim wirus z Wuhan dotarł do Polski i przewrócił nasze życie zawodowe i prywatne do góry nogami, specjaliści i menedżerowie mieli możliwość wykorzystania średnio 5 dni pracy zdalnej w miesiącu. Wciąż jest to przeciętna wartość oczekiwana w przyszłości, choć aż jedna piąta badanych chciałoby mieć taką możliwość w wymiarze większym niż 15 dni w miesiącu.

Jednak ostatnie miesiące uwypukliły minusy, jakie niesie ze sobą wykonywanie obowiązków zawodowych z domu. Badanie Antal oraz Cushman & Wakefield pokazało, że podczas zdalnego wykonywania obowiązków specjalistom i menedżerom brakuje najczęściej relacji społecznych (74 proc. wskazań), a także rozgraniczenia życia prywatnego od służbowego (56 proc. wskazań). Co więcej, 42 proc. respondentów deklaruje, że na pracę poświęca więcej czasu niż zwykle.

Na takie problemy zwraca również uwagę psycholog Patryk Wójcik, autor książki "Jak pracować zdalnie i nie zwariować".

- Pracując w warunkach home office dużo trudniej jest utrzymać równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Osoby te nie mogą wyjść z biurowca i zostawić w nim spraw zawodowych. Większość z nas nie posiada willi z basenem, w której jest osobny gabinet. Przy jednym stoliku pijemy kawę, jemy obiad i pracujemy na komputerze. Nie ma więc rytuału przejścia - mówi.

Jednak w rozmowie z PulsHR.pl prof. Joanna Tyrowicz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i ośrodka badawczego GRAPE, wskazuje na kolejne elementy zniechęcające do pracy z domu.

- Kiedy w warunkach kontrolowanego eksperymentu przeniesiono część pracowników na home office, to niektórzy deklarowali wysoki poziom dyskomfortu psychicznego związanego z wykonywaniem pracy w samotności. Dodatkowo okazało się, że te osoby, które pracowały z domu, miały mniejszą szansę awansu niż ci, którzy - choć pracowali gorzej - byli pod ręką szefa. Nie ma w tym nic dziwnego. Ludzki mózg lepiej reaguje na to, co widzi niż na to, czego nie widzi. Gdy zatem widzi pracownika zakasującego nieustannie rękawy na miejscu, to często na poziomie kognitywnym nie dopuści do świadomości wiedzy, że inna osoba pracująca z domu osiąga jeszcze lepsze wyniki - wyjaśnia prof. Tyrowicz.

Plusy home office? Najwięcej badanych ceni sobie w pracy zdalnej oszczędność czasu na dojazdach (90 proc.) oraz możliwość połączenia pracy z innymi obowiązkami domowymi (50 proc. wskazań).

- Warto przeanalizować pytanie o zalety pracy zdalnej w kontekście braków w dzisiejszych biurach. Oszczędności czasu na dojazdach firmy nie są w stanie zagwarantować, ale już mogą tworzyć pokoje pracy w skupieniu i ciszy - a taką zaletę pracy w domu wskazuje niemal co drugi respondent. Można również postawić na większy liberalizm w wymogach odnośnie dress code, gdyż możliwość nieformalnego ubioru okazała się również ważna dla znaczącej części specjalistów i menedżerów - komentuje wyniki badania Fabian Pietras, business unit director w Antal.

Biura po nowemu

Z raportu wynika, że pandemia udowodniła, że zdecydowana większość specjalistów i menedżerów (93 proc.), którzy pracowali w tym czasie zdalnie, jest w stanie wykonywać obowiązki zawodowe w tej formie bez przeszkód. Co więcej, 78 proc. respondentów jest usatysfakcjonowanych z takiej formy pracy.

Prawdopodobnie taki sposób wykonywania obowiązków zawodowych pozostanie z nami na dłużej, dzięki czemu powierzchnie biurowe będą miały nową funkcję. Staną się miejscem, które będzie budować i wspierać kulturę organizacji, ułatwiać proces uczenia się, zachęcać do budowania więzi pomiędzy współpracownikami i klientami oraz sprzyjać kreatywności i innowacyjności.

Co więcej, przed pandemią w biurach zdominowanych przez open space, ale z dużą liczbą miejsc do spotkań i pomieszczeń wspierających, pracowało 23 proc. badanych – teraz 81 proc. respondentów uważa, że biura powinny być bardziej elastyczne i zapewniać pracownikom możliwość zmiany miejsca pracy w zależności od wykonywanych zadań, a 61 proc. – że biura powinny w głównej mierze spełniać funkcje społeczne.

- Relacje społeczne są niezwykle istotnym elementem, a ich brak został wskazany przez trzy czwarte ankietowanych, jako największa niedogodność wynikająca z wykonywania obowiązków zdalnie. Jest to jeden z aspektów, który pokazuje, że mimo zwiększenia udziału pracy zdalnej, biura pozostaną niezwykle ważne dla każdej firmy - uważa Katarzyna Lipka-Nawrocka, associate director, consulting & research manager w Cushman & Wakefield.

Jak dodaje, zgodnie z przewidywaniami, przestrzeń biurowa będzie ewoluować od tradycyjnego biura w jednej lokalizacji do modelu hybrydowego, łączącego w różnym stopniu pracę w standardowej przestrzeni z biurem elastycznym oraz przy wykorzystaniu pracy zdalnej. Wszelkie formy modeli hybrydowych powinny być dostosowane do specyfiki i strategii danej organizacji, tak żeby wspierać efektywność i dobre samopoczucie pracowników.

Dodatkowo 85 proc. badanych uważa, że pracodawcy powinni oferować większe możliwości pracy zdalnej, a 82 proc. respondentów, że menedżerowie powinni mieć regularne szkolenia z zakresu zarządzania pracownikami wykonującymi obowiązki zdalnie. Bardzo istotny jest też fakt, że aż 70 proc. badanych uważa, że powierzchnie biurowe powinny być dostosowane do nowych standardów antyepidemicznych.

Dobre relacje online

Malwina Puchalska-Kamińska, psycholog i trener biznesu Uniwersytetu SWPS podaje konkretne przykłady na to, jak można poprawić relacje panujące w firmie także z wykorzystaniem online. W niektórych firmach zespoły umówiły się za zgodą menedżera na „godziny ciszy”. Każdy z pracowników raz w tygodniu może wybrać przedział czasowy, w którym skupia się jedynie na indywidualnej i wymagającej skupienia pracy. W tym czasie współpracownicy nie bombardują go telefonami ani mailami, co więcej, zastępują takiego pracownika w kontaktach z klientami zewnętrznymi.

Inną praktyką, która sprawdza się w pracy zdalnej i zapobiega konfliktom, jest jawne ustalenie czasu pracy i przerw. W wielu firmach pracownicy mogą rozpoczynać pracę między 8.00 a 10.00 i kończą ją po przepracowaniu 8 godzin. W jednej z firm czas między 12.30 a 14.00 jest przedziałem, w którym nie organizuje się telekonferencji i nie wykonuje telefonów. Jest to oficjalny przedział czasowy na lunch i każdy z pracowników może wybrać sobie pół godziny przerwy w tym czasie według własnych potrzeb.

Dobrą praktyką – jak podpowiada psycholog z SWPS – w obszarze dbania o relacje i wzmacniania wymiany między pracownikami są rytuały i zwyczaje, które wynikają z oddolnej inicjatywy pracowników.

– W jednym z zespołów pracownicy założyli na WhatsAppie grupę pt.: „Przedszkole”. W grupie tej każdy może zadać pytanie bez obaw o to, jak zostanie ono odebrane. Zasada jest taka, że raz dziennie każdy wchodzi na tę grupę i odpowiada na pytania, na które zna odpowiedzi. Inna popularna metoda to on-linowe przerwy na kawę, czyli czas, w którym pracownicy łączą się ze sobą o stałej porze, np. o 11.00-11.15, żeby porozmawiać.