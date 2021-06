Błyskawicznie rośnie liczba gromadzonych danych. Firmy mogą mieć z tym problem

Ilość przetwarzanych danych rośnie skokowo z roku na rok, a dynamiczny wzrost rynku e-commerce spowodowany przez pandemię i konieczność cyfryzacji jeszcze napędził ten trend. Według najnowszych prognoz IDC za cztery lata na całym świecie będzie przechowywanych już 180 zettabajtów danych. Najszybciej produkują je firmy, choć wciąż często mają problemy z ich efektywnym wykorzystaniem oraz bezpiecznym przechowywaniem.

– Ilość tworzonych danych od lat rośnie wykładniczo, a wskutek lockdownu ten trend został jeszcze wzmocniony. Dane napływają ze wszystkich stron, w wielu rozmiarach i formatach. Najszybciej generuje je biznes – każda firma instynktownie gromadzi dane, coraz więcej handlu odbywa się w sieci, widzimy dynamiczny rozwój urządzeń IoT, powstają systemy smart city, również każdy z nas generuje duże ilości danych, używając coraz bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń. W większości są to dane nieustrukturyzowane. Wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest przechowanie wszystkich tych danych, zapewnienie ich dostępności i bezpieczeństwa i, co najważniejsze, możliwość analizy i wyciągania wniosków – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Andrzej Syta, presales manager w Goldenore.

Jak wskazuje styczniowy raport Mordor Intelligence, każdego dnia generowane są ogromne ilości nieprzetworzonych danych, co prowadzi do kryzysu przechowywania ich w firmach. Analitycy szacują, że rynek pamięci masowych flash dla biznesu będzie rósł w najbliższych pięciu latach w tempie ponad 13,5 proc. średniorocznie, a napędzać go będzie wzrost ilości danych generowanych przez przedsiębiorstwa w połączeniu z rosnącą popularnością przetwarzania w chmurze. Stosowanie pamięci flash w centrach danych na całym świecie stale rośnie, a korzyści w postaci zmniejszenia zużycia energii, zwiększenia wydajności, skalowalności i łatwości zarządzania podkręcają tempo wdrażania takich rozwiązań.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Dynamika biznesu, rozwój rozwiązań sztucznej inteligencji, internetu rzeczy czy Big Data oraz rosnąca złożoność środowiska IT przekładają się na większe zapotrzebowanie przechowywania dużej ilości danych oraz bezpiecznego i szybkiego dostępu do nich – podkreśla Andrzej Syta. – Bardzo ważny jest wybór odpowiedniej pamięci masowej, która pozwoli nie tylko bezpiecznie przechowywać dane, ale też w łatwy i szybki sposób nimi zarządzać, a gdy istnieje taka potrzeba – w wyniku np. szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa – w prosty sposób skalować miejsce do przechowywania bez przestojów.

Analitycy Mordor Intelligence zauważają też rosnące zainteresowanie macierzami all-flash (AFA). Rynek ten ma rosnąć w tempie przeszło 26 proc. w latach 2021–2026.

– Rosnące zainteresowanie pamięciami all-flash wynika m.in. z tego, że zużywają mało energii, zajmują mniej miejsca w serwerowni oraz emitują dużo mniej ciepła i CO2 w porównaniu do klasycznych macierzy z dyskami obrotowymi – tłumaczy ekspert Goldenore. – Z uwagi na dość wysokie ceny do tej pory były dostępne jedynie dla największych firm. Małe i średnie firmy musiały wybierać inne, tańsze i mniej wydajne rozwiązania. To się jednak zmieniło wraz z pojawieniem się serii IBM FlashSystem 5200. Ta macierz ma wiele cech macierzy klasy enterprise czy midrange w cenie i rozmiarze rozwiązań entry level.

Firma IBM na początku tego roku wprowadziła do oferty swoje najbardziej kompaktowe rozwiązanie pamięci masowej all-flash. W obudowie o rozmiarze pudełka do pizzy można zmieścić superszybkie, standardowe dyski NVMe o łącznej pojemności nawet 790 TB. Dostępne są także moduły wykorzystujące technologię IBM FlashCore, które oferują sprzętową kompresję danych oraz zaawansowane mechanizmy do zabezpieczania danych przed utratą lub uszkodzeniem.

– FlashSystem 5200 to prawdziwy przełom w pamięciach masowych – wszystko, czego potrzebują firmy do transformacji swojej infrastruktury, jest teraz zamknięte w kompaktowej obudowie i dostępne w przystępnej cenie. Do tego do dyspozycji mamy funkcje znane z droższych pamięci, oferujące pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych. Przy wyborze pamięci IBM FlashSystem możemy liczyć na automatyczne szyfrowanie danych, wykrywanie złośliwego oprogramowania czy migawki z rozpoznawaniem aplikacji – wymienia Andrzej Syta.

Ze względu na wzrost wartości danych dla biznesu zapewnienie ich bezpieczeństwa staje się kluczowe. Według globalnego badania Cybereason, przeprowadzonego wśród niemal 1300 specjalistów ds. bezpieczeństwa, ponad połowa organizacji padła ofiarą ataku typu ransomware, w którym cyberprzestępcy żądają zwykle okupu za odzyskanie dostępu do danych. Aż 80 proc. z zaatakowanych firm, które zdecydowały się zapłacić okup, doświadczyło kolejnego ataku, często ze strony tej samej grupy. W 46 proc. przypadków niektóre lub wszystkie pliki zostały uszkodzone podczas procesu odzyskiwania. 66 proc. organizacji zgłosiło znaczną utratę przychodów po ataku ransomware.

– Warto pamiętać, że zdecydowaną większość kosztów związanych z gromadzeniem danych nie generuje samo ich przechowywanie, tylko zarządzanie nimi. To m.in. potrzeba wykonania kopii zapasowych, zabezpieczających dane przed utratą w wyniku awarii czy ataku ransomware – wskazuje ekspert Goldenore. – Zagrożenie cyberatakiem jest w tej chwili bardzo realne. Nie ma znaczenia, czy to banki, firmy ubezpieczeniowe, placówki edukacyjne, sklepy FMCG, firmy z branży e-commerce, czy ochrony zdrowia – wszyscy muszą dziś dbać o bezpieczeństwo danych.

Goldenore ma na swoim koncie liczne wdrożenia rozwiązań infrastruktury IBM w różnych sektorach, takich jak bankowość, telekomunikacja, retail, finanse, przemysł czy administracja publiczna, w Polsce i w Europie.