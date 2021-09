Blisko co piąty młody Europejczyk jednocześnie pracuje i się uczy

W 2020 r. liczba mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 15-24 lat, którzy jednocześnie uczyli się i pracowali wynosiła 5,9 mln (wobec 6,1 mln w 2019 r.), a bezrobotnych i uczących się 0,8 mln (wobec 0,7 mln w 2019 r.).

Autor: KDS

• 2 wrz 2021 17:51





Wśród państw członkowskich UE najwyższy odsetek pracujących uczniów czy studentów odnotowano w Holandii (57,8 proc.) (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Eurostat, czyli europejski urząd statystyczny podała dane na temat młodych ludzi i ich sytuacji w edukacji i na rynku pracy. Okazuje się, że w ubiegłym roku 5,9 mln osób w wieku 15-24 lata łączyło pracę z nauką (rok wcześniej było to 6,1 mln młodych, czyli o 3 proc. więcej). To 18,4 proc. młodych ludzi, podczas gdy 2,5 proc. z tej samej grupy wiekowej uczyło się, ale było bezrobotnych, poszukując pracy podczas studiów. To o 16 proc. więcej niż rok wcześniej (z 0,7 mln w 2019 r. do 0,8 mln w 2020 r.).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Najwyższy odsetek uczniów i studentów w wieku 15-24 lata, którzy byli bezrobotni (czyli szukali pracy i byli gotowi do podjęcia pracy na studiach) odnotowano w Szwecji (12,1 proc.), a następnie w Finlandii (9,5 proc.) oraz Holandia (po 6,3 proc.). Z kolei w Słowenii, Włoszech, Rumunii, Czechach oraz Chorwacji mniej niż 1 proc. uczniów i studentów w tej grupie wiekowej było bezrobotnych.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.