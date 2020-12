Biznes w czasie pandemii nie jest łatwy. Część firm patrzy jednak z optymizmem na 2021 rok

84 proc. przedsiębiorstw uważa, że w tym roku pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu. Ale takie zdanie wyraża tylko 50 proc. dużych firm - wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził Indicator.

Warunki biznesowe pogorszyły się zdaniem 91 proc. małych firm, 71 proc. średnich i tylko 50 proc. dużych (Fot. Shutterstock)

Warunki biznesowe w 2020 r. pogorszyły się one zdaniem 91 proc. małych firm, 71 proc. średnich i tylko 50 proc. dużych.

15 proc. przedsiębiorstw nie dostrzegło znaczącej zmiany.

44 proc. firm ma pozytywne nastawienie do roku 2021 pod kątem biznesowym, w tym aż 68 proc. dużych przedsiębiorstw.

Im mniejsza firma, tym bardziej krytyczna ocena. Warunki biznesowe pogorszyły się one zdaniem 91 proc. małych firm, 71 proc. średnich i tylko 50 proc. dużych. 15 proc. przedsiębiorstw nie dostrzegło znaczącej zmiany.

W badaniu zapytano też przedsiębiorców o nastroje dotyczące prowadzenia działalności w 2021 roku. Okazuje się, że 44 proc. firm ma pozytywne nastawienie do roku 2021 pod kątem biznesowym. Przejawia je aż 68 proc. dużych przedsiębiorstw, a tylko 39 proc. małych i 55 proc. średnich.

Negatywne nastawienie w kontekście biznesowym sygnalizuje 53 proc. firm, w tym 58 proc. małych, 44 proc. średnich i tylko 32 proc. dużych.

Duże firmy są też większymi optymistami jeśli chodzi nastawienie do 2021 roku pod kątem prawnym (regulacyjnym). Pozytywne nastawienie ma 43 proc. firm, w tym 42 proc. małych, 44 proc. średnich i 58 proc. dużych. Z kolei negatywnie ocenia to, co może wydarzyć się w prawie 49 proc. przedsiębiorstw, w tym 50 proc. małych i średnich oraz 40 proc. dużych.

Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ocenia, że rok 2020 był trudny dla gospodarki. Kryzys pandemiczny i lockdowny wybranych branż wpłynęły na działania firm ze wszystkich sektorów. Zwiększyła się niepewność wśród przedsiębiorców oraz pracodawców. Niemniej, w jego opinii, polski rynek pracy jest wysoko odporny na trwające zawirowania.

- Przedsiębiorstwa i pracownicy płynnie dostosowali się do nowej rzeczywistości. Sprawnie przeszliśmy na pracę zdalną, nie doszło do masowych zwolnień. Jednak tak nie musi być w kolejnych kwartałach, gdy rząd będzie dalej trzymał w zamknięciu poszczególne branże, podejmując decyzje o lockdownach z dnia na dzień. Firmy potrzebują spokoju, przewidywalności oraz pozytywnych reform prawa gospodarczego i podatkowego, które poprawią ich działania - komentuje Cezary Kaźmierczak. - Gdy jak najszybciej zniesione zostaną obostrzenia i rząd wprowadzi właściwe reformy, można liczyć, że polska gospodarka przejdzie przez kryzys relatywnie suchą stopą. A zmiany są konieczne. Nie można zmarnować tego kryzysu na brak działań - dodaje.

