Biznes się boi. "Zadbajmy o Ukraińców, którzy już u nas są"

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie apeluje do pracodawców z regionu, by w miarę możliwości pomogli osobom z Ukrainy, które u nich pracują.

km

• 25 lut 2022 12:23





Miejsce pożaru budynku mieszkalnego w Rejonie Darnickim (fot. PAP/DSNS)

REKLAMA

Północna Izba Gospodarcza apeluje, by prócz wsparcia Ukraińców zadbać o tych, którzy dziś pracują w polskich firmach.

Z wyliczeń wynika, że 5 proc. PKB w Polsce generuje eksport do Rosji i na Ukrainę. Sankcje wymierzone w Rosję i sytuacja militarna na Ukrainie mogą być „generatorem poważnym problemów”.

Na branże, które wyjątkowo mocno odczują skutki konfliktu na Wschodzie uwagę zwracali ekonomiści komentujący dla PulsHR.pl ukraińskie wydarzenia.

Jak wyjaśnia w komunikacie Północna Izba Gospodarcza, pracodawcy z Pomorza Zachodniego zatrudniają w swoich firmach tysiące osób z Ukrainy. Izba apeluje, by oprócz wsparcia Ukraińców zadbać o tych, którzy dziś pracują w polskich firmach.

- Dla nich to koszmarny czas, czas niepewności o przyszłość ich kraju czy o życie ich rodzin. Jeżeli jest to możliwe, to postarajcie się, by mieli zapewnioną opiekę psychologiczną oraz codzienne wsparcie. Wiem, że przedsiębiorcy pomagają np. w zorganizowaniu informacji czy może nawet lokalu dla rodziny z Ukrainy dla swoich pracowników. To piękny akt solidarności, potrzeba nam jej jeszcze więcej, bo wszyscy mamy świadomość, że tak naprawdę to dopiero początek tej trudnej sytuacji. Pomagajmy, rozmawiajmy, słuchajmy, niech osoby z Ukrainy wiedzą, że ich kierownik czy dyrektor jest żywo zainteresowany ich sytuacją. Solidarność jest naszą siłą - wyjaśnia prezes PIG Hanna Mojsiuk.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zobacz: Konflikt Rosja-Ukraina: Dziś firmy muszą myśleć nie tylko o pieniądzach. Ważni są ludzie

Z wyliczeń wynika, że 5 proc. PKB w Polsce generuje eksport do Rosji i na Ukrainę. Sankcje wymierzone w Rosję i sytuacja militarna na Ukrainie mogą być „generatorem poważnych problemów”.

- Nie możemy ukrywać, że się boimy. Przedsiębiorcy w ostatnich miesiącach walczyli z gospodarczymi skutkami pandemii, z wielkimi kłopotami wynikającymi ze zmian kadrowych i podatkowych, z inflacją, z podwyżkami cen gazu i prądu. Nie jest łatwo, a niepewność generowana przez sytuację geopolityczną to kolejny cios. Ten jednak jest przez wielu łatwiejszy to zrozumienia. Mamy w Europie sytuację nadzwyczajną. Nasi przyjaciele, kraj naszych pracowników, został zaatakowany. W takiej sytuacji trudno jest liczyć zyski i straty. Musimy trzeźwo ocenić całą sytuację i szukać np. dywersyfikacji źródeł dostaw surowców czy nowych rynków zbytu – dodaje Mojsiuk. Przeczytaj: Czekają nas masowe migracje? Agencje pracy deklarują - jesteśmy gotowi Na branże, które wyjątkowo mocno odczują skutki konfliktu na wschodzie uwagę zwracali ekonomiści komentujący dla PulsHR.pl ukraińskie wydarzenia. Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przywoływał badania przeprowadzone przez PIE na początku lutego. - Badanie pokazało, że mniej więcej co trzecia firma w Polsce obawia się konsekwencji agresji militarnej. Głównie były to firmy z sektora transportu, spedycji i logistyki. To jest o tyle zrozumiałe, że Rosja i Ukraina to, poza krajami UE, trzeci i czwarty rynek, jeśli chodzi o wymianę handlową. Drugi element związany z tym sektorem to zatrudnienie cudzoziemców w firmach logistycznych. Jeżeli dojdzie do odpływu pracowników, będzie to jedna z branż narażonych na braki kadrowe. Jarosław Wąsowicz z Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zwracał uwagę na sektor budowlany. - Ostatni kwartał poprzedniego roku i początek tego już pokazują pewien spadek podaży. Przypomnę, że Ukraińcy w sporym odsetku są zatrudnieni właśnie w branży budowlanej, w transporcie, usługach czy gastronomii. Paradoks polega na tym, że jeśli ucierpi polski rynek budowlany, to ucierpi proces absorpcji tych pracowników – wyjaśnia.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.