Biznes rekrutacyjny otwarty dla wszystkich to pieśń przeszłości

- Dziś nasza rola jest inna, ale równie ciekawa. Staliśmy się doradcami i klienta, i kandydata. Dobre agencje rekrutacyjne w branży przekształciły się w agencje konsultingowe – które wiedzą, nie tylko kogo i na jakie stanowiska zatrudnić, ale też podpowiedzą – jaki potencjał ma dana osoba, jak zarządzać np. młodym czy nowo budowanym zespołem, jak na co dzień być dobrym i skutecznym szefem, a także jak rozwijać zawodową karierę - o zmianach w branży HR opowiada Joanna Wanatowicz, business director w Grafton Recruitment





Początki branży rekrutacyjnej, czyli wyspecjalizowanych firm szukających na zlecenie pracowników, w Polsce sięgają połowy lat 90. ubiegłego wieku. Doświadczeni HR-owcy nazywają ten czas "wolną amerykanką". Nie było ustawy o pracy tymczasowej, przepisy dopiero powstawały, a wszyscy uczyli się nowej profesji i nowego biznesu.

- Początkowo biznes rekrutacyjny był otwarty dla wszystkich i ci, którzy umieli sprzedać także i tę usługę – zarabiali. W Polsce powstawały oddziały zagranicznych firm rekrutacyjnych, które szukały pracowników do biur i przedstawicielstw zagranicznych firm - opowiada Joanna Wanatowicz.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak zaznacza, czas i rynek zweryfikowały wiele tych agencji. Bowiem rekrutacja to nie jest branża dla wszystkich. By się w niej odnaleźć i utrzymać, trzeba spełniać określone warunki.

- Wymaga bardzo wysokiego poziomu intelektualnego, potrzebne są umiejętności syntetyczne i analityczne – łączenia wielu informacji, wyciągania wniosków, a jednocześnie bardzo wysokiej kultury osobistej i ogromnej wiedzy ogólnej. Często powtarzam młodym rekruterom, że jeśli nie są ciekawi ludzi, nie umieją rozmawiać, nie są cierpliwi – nie odnajdą się w tym zawodzie. Jest takie powiedzenie u nas w Graftonie: „one MBA everyday”. Po kilku rozmowach z kandydatami na stanowiska specjalistów i zlecającymi rekrutację – zwykle szefami firm, członkami zarządów czy przedstawicielami działów HR – można się tyle dowiedzieć i nauczyć, że powiedzenie o jednym dyplomie dziennie nie jest przesadą - przyznaje ekspertka.

Dziś klienci oczekują, że firma rekrutacyjna zaopiekuje się nimi kompleksowo, dobierze dla nich właściwych ludzi, dopasowanych do właściwych szefów, którzy spowodują, że ich biznesy rozwiną skrzydła.

- To już nie jest prosta rekrutacja. Tylko ten, kto tak rozumie dziś rolę agencji rekrutacyjnej i ma doświadczenie, może pokazać klientów, z którymi współpracował, będzie miał szansę na sukces w branży - zaznacza.

To o tyle ważne, że przyszłość niesie dla branży spore wyzwanie. Jest nim globalizacja usług. W czasie pandemii COVID-19 przekonaliśmy się, że możemy pracować z dowolnego miejsca na świecie, a swoich sił możemy próbować w każdej z firm, jaką tylko sobie wymarzymy. W praktyce oznacza to, że dostęp do specjalistów na rodzimym rynku mocno się skurczył.

- To oznacza, że zmniejsza się liczba dostępnych specjalistów. To ogromne wyzwanie, jak przekonać naszych rodaków do pracy w firmach ulokowanych w Polsce, jeśli mogą zarabiać za granicą - precyzuje Joanna Wanatowicz.

O ogromnych zmianach w branży mówił również w rozmowie z PulsHR.pl Zbigniew Woźniakowski, prezes HRK.

- Zmiany, które zaszły, są ogromne. W 2000 r. potężną rolę w rekrutacji odgrywały ogłoszenia prasowe. Dzisiaj prawie nikt już o tym nie pamięta - oferty pracy pojawiają się w internecie oraz w mediach społecznościowych. Technologia coraz bardziej rozwija się, co niewątpliwie wpływa na procesy rekrutacyjne. Zmieniają się narzędzia, z których korzystamy w naszej pracy. Dzisiaj mamy systemy ATS czy CRMy, które zastąpiły segregatory i szafy z CV oraz relatywnie mało funkcjonalne, wyizolowane bazy danych.

Internet - czyli rewolucja

Joanna Wanatowicz zapytana o to, co w czasie ostatniego ćwierćwiecza najmocniej wpłynęło na zmiany w branży, bez wahania odpowiada - internet. A dokładniej powszechny dostęp do internetu. Wystarczy sobie uzmysłowić, że wraz z upowszechnieniem się internetu zostały zredukowane niemal do zera w gazetach działy z ogłoszeniami o pracę.

- Umożliwia on powszechny dostęp do informacji: o firmie, o jej szefach, o ludziach, o kandydatach. Wszystko jest dziś w intrenecie, nie ma problemu z dowiedzeniem się: Jak się w danej firmie pracuje, kto jest szefem działu, do którego złożyłam podanie. To bardzo ułatwia proces rekrutacji: wiele rzeczy wiadomo od razu, nie trzeba ich wyszukiwać, dowiadywać się - przyznaje.

Jednocześnie dodaje, że najszybciej ewolucja na rynku pracy nastąpiła w przypadku kandydatów. Błyskawicznie nauczyli się jak poprawnie napisać CV, jak prezentować się na rozmowie o pracę, a także jak podawać oczekiwania wobec firmy i pracodawcy, a nawet bezpośredniego szefa.

- Dziś już nie jest rzadkością, że to my przekonujemy kandydata do zmiany pracy i musimy mieć w ręku argumenty – nie tylko finansowe. Kandydaci mają dziś własne oczekiwania i przez to edukują rekruterów oraz zmieniają też podejście firm. Drugim elementem rynku pracy, który dosyć szybko adaptuje się do zmian, są małe firmy. Najgorzej idzie dużym organizacjom, korporacjom. Zdarza nam się tłumaczyć, że czasy „wszyscy chcą u nas pracować” się skończyły. Dziś trzeba mieć inną ofertę i czym innym przyciągnąć kandydata. Widzę, że wiele osób wciąż się dziwi, gdy mówimy im, że to, co oferują w ogłoszeniach czy na stronie internetowej – musi potem znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości - podsumowuje Joanna Wanatowicz.