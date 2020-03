Biznes prowadzi na 4 kontynentach. Oto jego recepta na kryzys spowodowany koronawirusem

Obecnie w Europie mamy do czynienia z szybko rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Skutkiem tego jest ryzyko, że w wielu krajach liczba zarażonych przekroczy wydolność systemu ochrony zdrowia.

Na dodatek wiele branż nie jest w stanie prowadzić regularnej działalności i już teraz ponosi wielomilionowe straty, które zmiażdżą tysiące firm – głównie małych i średnich, często rodzinnych.

Dlatego konieczne są odpowiedzialne decyzje liderów - podkreśla prezes spółki Selena

- Aby obraz był jeszcze bardziej złożony warto zauważyć, że tempo rozprzestrzeniania się choroby i liczba zarażonych będzie zależała m.in. od trudnych decyzji wpływających na życie całych społeczeństw - zauważa Krzysztof Domarecki, prezes spółki Selena FM, który dzieli się swoim komentarzem do obecnej sytuacji po rozmowach z menedżerami Seleny ze wszystkich krajów, w których spółka działa.

- Z tych rozmów wyłania się zróżnicowany obraz: tam, gdzie politycy i biznes podjęli szybkie i odważne decyzje – udało się silnie stłumić pierwszą falę koronawirusa. Tak jest w wielu krajach południowo-wschodniej Azji. U nas w Europie decyzje polityków są spóźnione, co skutkuje znacznym chaosem w społeczeństwach i nadmiernym przeciążeniem służby zdrowia. Nasi włoscy, hiszpańscy czy niemieccy pracownicy mają coraz więcej wątpliwości, czy ich rządy działają w tempie adekwatnym do zagrożenia - podkreśla Domarecki.

Dlatego też sugeruje podjęcie w Polsce trzech decyzji mających wpływ na nasze zdrowie i gospodarkę.

- Po pierwsze należy zredukować ruch osobowy między miastami i w samych miastach. Powinien zostać ograniczony tylko do transportu towarowego i dojazdów do pracy. Firmy w miarę możliwości powinny pracowników biurowych oddelegować do pracy zdalnej w tzw. systemie home office. Zamknięcie miast i ruchu w nich to pierwszy warunek spowolnienia dynamiki wzrostu zachorowań i stworzenia szansy dla naszej służby zdrowia, aby poradziła sobie z tak wielką liczbą nowych zakażeń. Ostatnia decyzja rządu hiszpańskiego może być też wzorem dla reszty Europy, w tym Polski - argumentuje prezes Seleny.

Po drugie, biznesmen zachęca rządzących, aby zapewnili dodatkowe, znaczne środki na wzmocnienie służby zdrowia oraz wsparcie płynności finansowej biznesu w Polsce – zwłaszcza małych i średnich firm, nawet jeśli będzie to oznaczało koniec idei zrównoważonego budżetu w 2020 roku.

