Biznes, mimo dawnych różnic, łączy się i reaktywuje Radę Przedsiębiorczości

Jak czytamy w oficjalnej deklaracji, sygnatariusze Rady Przedsiębiorczości deklarują „pełną współpracę z Rządem i Premierem RP, a także ze wszystkimi stornami sceny politycznej, w zakresie zgłaszania i wdrażania konstruktywnych i efektywnych rozwiązań ratunkowych”.

W oficjalnym piśmie podkreślają oni, że obowiązujące aktualnie przepisy są nieadekwatne do zaistniałej sytuacji, a zapisy Tarczy Antykryzysowej, choć są dobrym kierunkiem to są niewystarczające.

„Rozumiemy, że musi on być jak najszybciej uchwalony przez Parlament. Dlatego apelujemy o rozszerzenie tej ustawy o systemowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców i pracowników 0 należy jak najszybciej przystąpić do prac legislacyjnych uzupełniających Tarczę Antykryzysową” czytamy w oświadczeniu.

Członkowie Rady Przedsiębiorczości zwracają uwagę na potrzebę podjęcia działań, które zapewnią ochronę miejsc pracy oraz zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstw. „Kryzys zdrowotny i gospodarczy będzie miał wpływ na życie milionów Polaków. Zagrożone są setki tysięcy miejsc pracy i dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw”.

Jak przypominają podpisani pod oświadczeniem przedstawiciele największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców, amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley przedstawił prognozę dla polskiej gospodarki, przewidując spadek PKB między 3,6 proc. a 5,6 proc. w zależności od tego, jaki będzie ostateczny kształt rządowego pakietu antykryzysowego i przebieg samej pandemii.

„Branże, które potrzebują natychmiast pomocy to usługi, hotelarstwo, gastronomia i turystyka, transport i logistyka, przemysł motoryzacyjny, wybrane dziedziny handlu, w szczególności branża odzieżowa, ale także sklepy przemysłowe i branżowe. Jest tylko kwestią czasu, gdy przerwy w łańcuchu dostaw oraz powszechna kwarantanna dotkną również polski przemysł oraz wszystkie pozostałe sektory gospodarki. Kryzys powinien być łagodzony przez wsparcie rządu skierowane w pierwszej kolejności do mikroprzedsiębiorstw i MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), ale także do sektora dużych przedsiębiorstw. Aby być skuteczną, operacja ta musi przyjąć rozmiary niespotykane od czasów II wojny światowej, o czym wyraźnie mówią w swoich wystąpieniach przywódcy największych gospodarek UE, a także Wielkiej Brytanii, USA czy Japonii”.

Pod deklaracją podpisali się: Jolanta Jaworska ze Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, Andrzej Arendarski z Krajowej Izby Gospodarczej, Wojciech Kostrzewa z Polskiej Rady Biznesu, Marek Goliszewski z Business Centre Club, Marek Kowalski z Federacji Przedsiębiorców Polskich, Maciej Witucki z Konfederacji Lewiatan, Andrzej Malinowski z Pracodawców RP oraz Jan Gogolewski ze Związku Rzemiosła Polskiego.