Biurowy paradoks. Mamy czas i jednocześnie go nie mamy

Ostatnie dwa lata sporej części pracowników udowodniły, że nie do końca potrafią efektywnie zarządzać swoim czasem. Problemem jest nie tylko sprawne wykonywanie obowiązków zawodowych czy równowaga pomiędzy tym, co prywatne a zawodowe. Pracownicy mają problem z połączeniem wykonywania zawodowych obowiązków i zdobywania nowych kompetencji.

Zmiany, jakie wprowadziła pandemia sprawiły, że dziś znaczna część organizacji stawia na funkcjonowanie w modelu hybrydowym. Tydzień pracy łączący pracę biurową z pracą zdalną zmienił dotychczasowy rozkład dnia i proporcje energii przeznaczane na pracę oraz pozostałe aktywności życiowe pracowników.

Jak wynika z badania „Kompetencje miękkie i potrzeba ich rozwoju – jak uczą się obecnie pracownicy?”, w okresie pandemii 14 proc. zatrudnionych zdało sobie sprawę, że nie potrafi efektywnie zarządzać swoim czasem pracy. Jak zauważają autorzy badania, okazuje się, że spora część pracowników „doświadcza paradoksu posiadania dużej ilość czasu i jednocześnie jego braku, szczególnie by móc się rozwijać”.

Z badania „Kompetencje miękkie i potrzeba ich rozwoju – jak uczą się obecnie pracownicy?” wynika, że choć pracownicy są coraz bardziej świadomi znaczenia podnoszenia własnych kwalifikacji, to 16 proc. zatrudnionych kobiet, 15 proc. mężczyzn i 17 proc. osób określających swoją płeć jako "inna" uważa, że szkolenia to marnowanie czasu.

Problemem jednak nie jest tu brak chęci do nauki i zdobywania nowych kompetencji, ale czas, jako jeden z najbardziej deficytowych obecnie zasobów.

Zgodnie z deklaracjami najczęściej na drodze pracowników do uczestniczenia w różnego rodzaju formach rozwojowych stają natłok bieżących zadań w pracy (27 proc.), inne ważne obowiązki (18 proc.) i nieodpowiednie godziny szkoleń (15 proc.).

Krótsze szkolenia są efektywniejsze

Najbardziej odpowiednia długość form rozwojowych według pracowników powinna obecnie mieścić się w przedziale pomiędzy 1 a 2 godz. oraz pomiędzy 2 a 3 godz. Natomiast zdaniem specjalistów HR optymalna długość szkoleń powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 1 a 2 godz. oraz między 30 min. a 1 godz.

- Krótsze interakcje pomagają zbudować nawyk wplatania aktywności rozwojowych w codzienny czas pracy i dostosowywać się do ilości zadań, tym bardziej że pracownikom uczącym się potrzebny jest nie tylko czas na udział w szkoleniach, ale także na wdrożenie nowych umiejętności, co często jest niestety bardzo trudne ze względu na przeszkody stające na drodze do rozwoju. Jednym z najczęściej wspominanych problemów dotyczących podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników jest brak czasu - zauważa Grzegorz Święch, wiceprezes firmy szkoleniowej Nowe Motywacje.

Jak podkreśla, brak czasu jest tylko jednym z możliwych problemów.

- Warto jednak przyjrzeć się, czy wyzwanie to dotyczy rzeczywiście czasu, czy może priorytetu, jaki nadawany jest rozwojowi przez samych zatrudnionych lub zaangażowania liderów w rozwój swoich zespołów. A może chodzi jednak o dobór odpowiednich form rozwojowych? Szczególnie od momentu rozpoczęcia pandemii, w wyniku której wachlarz sposobów edukacji pracowników zmienił się diametralnie i umożliwia obecnie samodzielne dostosowywanie również długości i czasu odbywania nauki. Dodatkowo, nawet jeżeli pracownikom udaje się znaleźć czas na rozwój, to liczba dostępnych możliwości i informacji może być przytłaczająca i spowodować, że nie wiedzą oni, jak mądrze podejść do kwestii własnego rozwoju. W obu tych kwestiach kluczowe jest wsparcie zarówno liderów, jak i ekspertów HR, którzy powinni umieć nakierować kadrę na odpowiednią ścieżkę i zaoferować najlepsze rozwiązania, by móc efektywnie poradzić sobie z problemem czasu - dodaje.

Forma a czas

Jak zauważają eksperci, w ostatnich miesiącach na znaczeniu zyskały te formy rozwojowe, które dają możliwość wyboru czasu nauki. Szkolenia asynchroniczne, np. e-learningi, video coaching, filmy/seriale szkoleniowe, wymagają jednak również udostępnienia pracownikowi czasu na ich realizację.

Szkolenia stacjonarne są często organizacyjnie dobrze zaplanowane – wydzielony czas, sala, spokój. Natomiast przy formach online czas jest dla pracowników często główną barierą wejścia. O ile pracodawcy zwykle godzą się na nieobecność pracownika w pracy, bo jest na szkoleniu twarzą w twarz, o tyle wykonywanie np. e-learningów w czasie pracy jest nadal trudne.

Zarządzanie czasem i sobą w czasie

Jedną z najbardziej interesujących kompetencji wybranych przez ankietowanych w ramach badania „Kompetencje miękkie i potrzeba ich rozwoju – jak uczą się obecnie pracownicy?” okazało się zarządzanie czasem i organizacja pracy – 12 proc. Ta kompetencja jest jednocześnie mocną stroną pracowników - w podziale na poziom stanowisk - według 15 proc. osób zarządzających (zarząd, menedżerowie, dyrektorzy), 13 proc. osób na stanowiskach eksperckich i specjalistycznych oraz 3 proc. osób na pozostałych stanowiskach.

Zarządzanie czasem i organizacja pracy jest jednocześnie mocną stroną pracowników według 24 proc. specjalistów HR, którzy także uważają ją za jedną z najbardziej potrzebnych kompetencji, kluczowych wśród zatrudnionych – 28 proc.

Zarządzanie czasem znalazło się również na liście samych pracowników jako jedna z najbardziej kluczowych kompetencji przyszłości.

Wykorzystać naukę

Pomocne w nauce zarządzania czasem mogą okazać się wszelkiego rodzaju kalendarze, plannery, aplikacje czy zwykłe kartki. Warto także wykorzystać naukę.

Matryca Eisenhowera (znana także jako macierz lub kwadrat Eisenhowera) to jedna z popularniejszych koncepcji świadomego zarządzania sobą w czasie. Służy do analizy i oceny własnych działań w kontekście produktywności. Jest to również narzędzie do planowania i ustalania priorytetów z punktu widzenia ich ważności i pilności.

- Pomaga ona w określeniu priorytetów, ułatwia organizację dnia. Na obszary matrycy składają się następujące pozycje: zadania ważne i pilne - wymagają twojego natychmiastowego działania; ważne i niepilne - możesz je wykonać w drugiej kolejności; nieważne i pilne - możesz je delegować kompetentnej osobie z twojego otoczenia; zadania nieważne i niepilne - najczęściej są przyjemne, ale zabierają twój cenny czas - wyjaśnia coach Katarzyna Majchrzak z firmy ASFmind.

Pomocna będzie także metoda pomodoro. Opracowana przez Francesco Cirillo w latach 80. XX wieku metoda zarządzania czasem wykorzystuje krótki budzik do podziału pracy na 25-minutowe sekcje – tzw. pomodori – i czasy przerw.

Jak zarządzać czasem? Planować – brzmi banalnie, ale to podstawa. Marta Woźny-Tomczak, CEO firmy Personia, zauważa jednak, że kluczowe w efektywnym i dobrym zarządzaniu sobą w czasie jest rozpoczęcie planowania zadań, których… nie zrobimy.

– Kiedyś popularne było planowanie całego dnia, odhaczenie z listy zrobionych rzeczy. Oczywiście dzisiaj ta metoda też funkcjonuje i ma swoje plusy, natomiast warto się zastanowić, czego na pewno nie zrobię. I w tym przypadku mamy dwie strony medalu. Pierwsza to to, czego na pewno nie zrobisz ze swoim zespołem – dlatego, że nie warto, nie trzeba i nie jest potrzebne. Po drugie na to pytanie musimy odpowiedzieć personalnie – czego ja nie zrobię. Nie wszystko, co robi menedżer, musi być zrobione przez niego. Są zadania, które może rozdysponować do zrobienia pracownikom niższego szczebla. Odpowiedź na to pytanie jest pierwszym złotym nawykiem – podkreśla.

Drugą kwestią jest „umiejętność zatrzymania się i odpowiedzi na pytanie, czy priorytety, jakie postawiliśmy sobie o godzinie 8:00, są nadal aktualne o godzinie 12:00”.