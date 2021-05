Biuro na każdym rogu. Będziemy chodzić do pracy w kapciach?

Potrzebujemy realnego kontaktu z innymi pracownikami - to pewne. Powrót do życia biurowców sprzed pandemii jest dla wielu osób bardzo ważny. Zmienia się jednak podejście pracodawców.

Autor:jk

• 28 maj 2021 19:00





Choć powrót do biur jest dla większości firm czymś nieuniknionym, to home office i modele hybrydow, na stałe wpisały się w styl pracy (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Choć powrót do biur jest dla większości firm czymś nieuniknionym, to home office i modele hybrydowe na stałe wpisały się w styl pracy.

Część firm nie potrzebuje już jednej dużej siedziby, ale większej liczby mniejszych lokalizacji, rozproszonych w całym mieście lub kraju.

Jak zauważa Hubert Abt z New Work, teraz biuro będzie dostępne dosłownie niemal na każdym rogu. Ten trend jest bardzo widoczny na całym świecie.

Po długim czasie przestoju, kiedy biurowce świeciły pustkami, a zjawiali się w nich nieliczni, nastał czas na planowanie powrotów. Biurowce znów się zapełnią, mimo że kadry zarządzające sceptycznie podchodzą do zawierania nowych umów najmu. Najwięksi brokerzy tacy jak JLL, CBRE czy Savills zgłaszają 50 proc. mniej transakcji, a jeśli firmy decydują się na nowy najem, to 25 proc. powierzchni musi być elastycznych.

New Work szacuje, że w głównych siedzibach firm zapotrzebowanie na powierzchnie będzie niższe o 30 proc. z uwagi na zwiększone zainteresowanie rozproszonymi lokalizacjami. Oznacza to, że w Polsce będzie potrzebnych ponad 2 tys. dodatkowych elastycznych lokalizacji, aby w pełni zaspokoić zapotrzebowanie rynku. Dzięki dostępowi do wielu lokalizacji pracownicy nie będą musieli tracić czasu na dojazdy do pracy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Biura na mniejszych powierzchniach

Choć powrót do biur jest dla większości firm czymś nieuniknionym, to home office i modele hybrydowe, na stałe wpisały się w styl pracy. Firma EY przeprowadziła badanie „EY 2021 Work Reimagined Employee Survey”, z którego wynika, że 64 proc. ankietowanych uważa, iż wykonywanie pracy zarówno z biura, jak i zdalnie zwiększy produktywność firmy. To znak naszych czasów, bowiem praca z domu była do niedawna traktowana jako benefit.

Ponad połowa, bo aż 54 proc. badanych, wskazała także, że taki model ułatwia szybsze rozwiązywanie problemów, a 65 proc. uważa, że model pracy hybrydowej może pomóc wygenerować bardziej kreatywne rozwiązania. Wszystko to sprawia, że firmy nie potrzebują jednej dużej siedziby, ale większej liczby mniejszych lokalizacji, rozproszonych w całym mieście lub kraju.

- W związku z tym, że niemal wszystkie firmy chcą pozostać przy hybrydowym modelu pracy, pojawiła się potrzeba większej liczby lokalizacji, poza siedzibą główną, miejsc z których pracownicy mogliby pracować bliżej domu, nie tracąc czasu na codzienne dojazdy. Teraz biuro będzie dostępne dosłownie niemal na każdym rogu. Ten trend jest bardzo widoczny na całym świecie, gdzie pojawiają się miejsca do pracy w przestrzeniach, takich jak kawiarnie, hotele, centra handlowe czy nawet stacje kolejowe – mówi Hubert Abt, CEO i założyciel New Work.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.