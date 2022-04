Biuro jest magnesem dla pracowników bardziej niż kiedykolwiek

Krzesło, biurko i stojący na nim komputer dzisiaj już nie wystarczy. Aby skusić pracownika do przyjścia do biura, trzeba je przekształcić w przystań dla pracy kreatywnej i atrakcyjne miejsce spotkań - uważa Sebastian Suchodolski, Head of Leasing Cavatina Holding, który będzie panelistą sesji EEC „Przyszłość biur. Biura przyszłości”.

- Zmieniające się trendy dotyczące aranżacji przestrzeni biurowych stanowią zatem świetne narzędzie HR-owe w walce o najlepsze talenty na rynku - tłumaczy Sebastian Suchodolski, Head of Leasing Cavatina Holding.

Ekspert dodaje, że wciąż gorącym trendem rynku biurowego są biura elastyczne. Koncepty flex stają stałym elementem niemal każdego biurowca.

- Ich klientami są m.in. mali najemcy, którzy nie chcą się wiązać długą umową najmu. Potrzebują elastyczności, zarówno jeśli chodzi o przestrzeń, jak i liczbę miejsc pracy. Z drugiej strony widzimy najemców, którzy zaczynają od kilkuset metrów kwadratowych w koncepcie elastycznym, ale po okresie dynamicznego rozwoju, podpisują długoterminową umowę - wylicza Sebastian Suchodolski.

