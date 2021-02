Biuro, dom, hybryda - jak chcemy pracować?

W jakim systemie pracujemy obecnie najczęściej, czy pełny home office to dobre rozwiązanie dla pracowników, czy praca zdalna powinna być gwarantowana przez prawo i jeśli hybryda, to w jakim systemie? Między innymi o to pytaliśmy w naszej redakcyjnej sondzie w ramach serwisu specjalnego #WhyOffice.

W ankiecie, prowadzonej od 4 do 12 lutego na portalu Propertynews.pl, oddano 1026 głosów. Dodatkowo trzy z pytań zadaliśmy użytkownikom serwisu LinkedIn - oddano 345 głosów.

Hybryda staje się standardem

Dziś większość z nas pracuje hybrydowo, łącząc home office z pracą w biurze - wynika z ankiety Propertynews.pl. Sondaż na LinkedIn także potwierdza ten trend.

