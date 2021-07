Biura typu flex. Polska regionalnym liderem elastycznej przestrzeni do pracy

Rynek elastycznych biur w Polsce rozwija się intensywnie i od 2016 do 2019 roku notował dwucyfrowe wzrosty – wynika z danych CBRE. Dynamika wzrostu spadła co prawda w 2020 roku, jednak zainteresowanie klientów utrzymuje się na wysokim poziomie. Najwięcej elastycznych biur w regionie CEE buduje się obecnie w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi.

Flex office jest formą elastycznego najmu, która dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta

Flex office jest formą elastycznego najmu, która dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta z możliwością szybkich zmian w umowie najmu. Zaletami tego rozwiązania są szybkość w powiększaniu przestrzeni biurowej, która dostosowywana jest do wielkości zespołu, oraz pełne wyposażenie wynajmowanego biura.

Wśród głównych miast w Polsce najwięcej elastycznych powierzchni biurowych mają Warszawa i Kraków - odpowiednio 26,6 tys. oraz 6,9 tys. biurek. Trzecie miejsce zajmuje Wrocław, z 2,4 tys. biurek. Tuż za podium znajduje się Trójmiasto (1,4 tys.) oraz Łódź (1,5 tys.). Poznań dysponuje 1 tys. takich biurek, Katowice mają ich 500, a Szczecin i Bydgoszcz po 300. Łącznie w Polsce w największych aglomeracjach do dyspozycji klientów jest 40 tys. stanowisk pracy w popularnych flexach.

- Rynek elastycznych powierzchni biurowych w naszym kraju pomimo pandemii rozwija się świetnie i prognozy na przyszłość są optymistyczne. Ma na to wpływ kilka czynników. Po pierwsze, 44 proc. elastycznych powierzchni biurowych jest zarządzanych przez krajowych operatorów, którzy dobrze znają specyfikę rynku. Dodatkowo, jedna trzecia wszystkich operatorów jest bezpośrednio związana z deweloperem, co jest niespotykane wśród tak dużych jak nasz rynków. Widać również, że najemcy biur elastycznych są mocno zainteresowani współpracą z właścicielami i dopasowywaniem przestrzeni do swoich konceptów. Pomimo pandemii i związanego z nią spowolnienia, zainteresowanie wynajmem flexów wzrosło i spodziewamy się dużego napływu nowych klientów w drugiej połowie tego roku – wyjaśnia Konrad Szaruga, ekspert ds. powierzchni elastycznych w CBRE.

Największe zainteresowanie tego typu formą najmu, odnotowuje się w Warszawie, Krakowie, Trójmieście i Katowicach.

Jak zauważają eksperci, Katowice są tym obszarem, który pomimo niewielkiej obecnie podaży przestrzeni, może bardzo rozwinąć się w przyszłości, bo popyt na usługi biurowe jest wysoki i już wkrótce możemy spodziewać ciekawych inwestycji.

