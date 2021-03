Biur już nigdy nie będzie trzeba tyle co wcześniej

Z badań wynika że powierzchnia elastycznych przestrzeni biurowych w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech wzrosła dziesięciokrotnie, a potrzeby w zakresie miejsc pracy są teraz zupełnie inne niż dotychczas.

Pandemia COVID-19 znacząco zmieniła rynek powierzchni biurowych. Przestrzenie jakie do tej pory znaliśmy, straciły na znaczeniu. Teraz potrzebujemy nie tylko wygodnego miejsca do pracy, ale także kompleksowej i elastycznej usługi.

Globalnym trendem, w który wiele firm już zaczęło inwestować, stał się koncept „office to go”. Pracownicy oczekują szybkiego oraz łatwego dostępu do miejsca pracy, a także wygodnej i profesjonalnej przestrzeni. Szwajcarskie koleje już dostrzegły potencjał w tego typu rozwiązaniach, tworząc elastyczne powierzchnie biurowe na dworcach. Sieć hoteli Accor otwiera z kolei biura w niektórych ze swoich hoteli.

- Według najnowszego raportu McKinsey „Przyszłość pracy po COVID-19”, 25 proc. wszystkich miejsc pracy i nawet do 70 proc. stanowisk komputerowych kwalifikuje się do pracy w trybie rotacyjnym oraz modelu home office. To sprawia, że w głównych siedzibach firm potrzebne jest około 30 proc. powierzchni biurowej mniej - mówi Hubert Abt, CEO firmy New Work, autor raportu „Flex Solutions after COVID-19”.

- Zauważalnie zwiększa się znaczenie elastycznej przestrzeni w wielu lokalizacjach. Idąc dalej, firmy będą musiały dostosować się do zasad pracy zdalnej i bardziej elastycznych modeli, które pozwolą pracownikom wybrać dogodne dla nich miejsce pracy - dodaje.

Przykładem są firmy IT, które zajmują średnio połowę wszystkich elastycznych biur w naszym kraju – wynika z raportu CBRE dot. sektora IT na rynku biurowym. Według prognoz, udział sektora IT w obszarze hybrydowych powierzchni biurowych, tzw. fleksach, nadal będzie się zwiększał.

- Elastyczne biura doskonale wpisują się w obecne potrzeby firm IT. Część z nich dopiero wchodzi na rynek i chce jak najbardziej ograniczać koszty, inne potrzebują w krótkim czasie zwiększyć zatrudnienie lub nie są pewne, jaki będzie stan załogi nawet w perspektywie kilku miesięcy. To wymaga elastyczności najmu, stąd tak duża popularność coworków - mówi Katarzyna Gajewska, dyrektor w dziale doradztwa i badań rynku CBRE.

Elastyczne biura doskonale wpisują się w obecne potrzeby firm IT (Fot. Shutterstock)

Elastyczne rozwiązania to lepsza równowaga życiowa

Czego w tej nowej rzeczywistości oczekują ludzie? Gotowych do pracy, dostępnych ogólnodostępnych biur w każdym zakątku miasta. Będzie to miało również niemały wpływ na życie społeczne. Korzystanie z tego typu rozwiązań pozwala na zapewnienie jeszcze lepszej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym – nie poświęcamy wówczas dużo czasu na dotarcie z domu do biura. Znacznie zmniejsza się także nasz ślad węglowy.

- Zarówno pracownicy, jak i firmy przewartościowały prawie wszystkie dotychczas przyjęte założenia. Czas dojazdu do pracy, a także aspekty ekologii, elastyczności i umiejętności działania oraz zarządzania zespołem w wirtualnym świecie, stały się jeszcze ważniejsze niż dotychczas – podsumowuje Abt.

Biura jako miejsce spotkań towarzyskich i pracy zespołowej przenosi się do przestrzeni wirtualnych. Firmy dostosowują swoją kulturę organizacyjną do nowej rzeczywistości. Są zmuszeni zarządzać zespołami online, jednocześnie utrzymywać bliski kontakt z każdym pracownikiem. Centralne zlecenie działań, pozwala na organizację spotkań online w miejscach innych, niż główna siedziba firmy. Wszystko to sprawia, że struktury organizacyjne i modele zarządzania nieustannie zmieniają się, dostosowując do nowych warunków i potrzeb pracowników.

Elastyczność w cenie

Oblicze biura, jakie znamy, całkowicie się zmieniło. Teraz coraz częściej jest to elastyczna przestrzeń, którą firmy chcą wynająć w zależności od swoich możliwości i potrzeb. Jeszcze 10 lat temu taka powierzchnia na rynku polskim, czeskim, rumuńskim i węgierskim wynosiła łącznie 42 tys. metrów kwadratowych. W 2020 roku liczba ta wzrosła do 482 tys. metrów kwadratowych (według raportu JLL FlexOffice „FLEXcellent”).

Ta gigantyczna różnica pokazuje, że rynek oczekuje właśnie elastycznych rozwiązań biznesowych. Ma to jeszcze większe znaczenie w dobie pandemii, gdy każde wyjście z domu wiąże się z ograniczeniami. Branża elastycznych powierzchni biurowych rośnie średnio o 30 proc. rocznie, jednak nieustannie rosnące zapotrzebowanie na to rozwiązanie znacznie przyspieszy tempo.

Mark Dixon, dyrektor generalny IWG, operatora powierzchni elastycznej, przewiduje, że 70 proc. wszystkich nowych umów najmu będzie miało charakter elastyczny. Zapotrzebowanie na przestrzeń dopasowywaną do możliwości i potrzeb firm wkrótce wzrośnie dziesięciokrotnie w stosunku do powierzchni dostępnej w rzeczywistości. Jest to wynikiem nadchodzącej recesji, podczas której klienci potrzebują elastycznych warunków i rozwiązań “office to go”, ze względu na ograniczone wydatki inwestycyjne.

Rynek oczekuje właśnie elastycznych rozwiązań biznesowych (Fot. Pixabay)

Elastyczne biura w Polsce

Początków biur elastycznych należy szukać już we wczesnych latach osiemdziesiątych, kiedy to na świecie zaczęły pojawiać się biura serwisowane. Kolejnym ważnym momentem był koniec lat 90. i pierwsze tzw. hackerspaces - miejsca w których ludzie mogli nie tylko razem pracować, ale co ważniejsze – mieli też dostęp do internetu. Do prowadzenia biznesu wystarczał zatem jedynie laptop i Wi-Fi. W odpowiedzi na ten trend hackerspaces zaczęły przekształcać się w centra coworkingowe, w których można było pracować bez konieczności wynajmowania tradycyjnej powierzchni biurowej, a jednocześnie korzystać z internetu i całego zaplecza biurowego.

- Aktualnie na rynku funkcjonuje bardzo szeroka grupa najemców – od dużych korporacji, przez firmy z sektora MŚP, start-upy, po niezależnych profesjonalistów i freelancerów. W odpowiedzi na tak różnorodne potrzeby powstały biura hybrydowe, łączące funkcje przestrzeni serwisowanych i coworkingów, które obejmują zarówno prywatne biura, jak i indywidualne stanowiska do pracy w formacie open space. Obecnie są one najpopularniejszym konceptem w ramach tzw. flexów - opowiada Adam Lis, doradca ds. elastycznych rozwiązań biurowych w JLL.

Od 2014, średnioroczne tempo wzrostu w sektorze elastycznych przestrzeni do pracy wynosiło 25 proc. w skali globalnej i w wielu miastach jest on dziś jednym z kluczowym komponentów rynku biurowego. Mimo to, z końcem 2019 roku aktywność operatorów wynajmujących powierzchnię biurową zaczęła spowalniać, a wraz z nasilającą się pandemią, tendencja ta utrzymała się. Jednak, jak wynika z najnowszego raportu JLL i Skanska „FLEXcellent Working”, zainteresowanie elastycznymi rozwiązaniami biurowymi będzie rosło, a sektor będzie zyskiwał na znaczeniu.

Przyszłość biurowców

Przed pandemią koronawirusa rynek biurowy w Polsce był rozgrzany do czerwoności. Niski poziom pustostanów i duża aktywność najemców zachęcała deweloperów do kolejnych inwestycji. Dziś biurowe centra miast opustoszały. Polacy deklarują, że do biur mogą wrócić - w najlepszym wypadku - w modelu pracy hybrydowej. W mediach dominuje przekaż, że biurowce, które jeszcze nie tak dawno było powodem do dumy dla wielu miast, mogą stać się dla nich ciężarem. Taki obraz rzeczywistości może zachwiać fundamentami tak dynamicznie rozwijającego się sektora.

Właśnie dlatego portale grupy PTWP, na czele z PropertyNews.pl kilka tygodni temu rozpoczęły akcję #WhyOffice. To cykl materiałów, w których przedstawione są różne punkty widzenia na kwestię przyszłości biurowców. Pojawiają się odpowiedzi na pytania i argumenty pokazujące, że praca w biurze ma przyszłość i sens, ale potrzebuje zupełnie nowego spojrzenia, dostosowania do nowych realiów, a era post-covid wcale nie oznacza klątwy pustych biurowców.