Biorą się na poważnie za 4-dniowy tydzień pracy w Polsce. "Gruntowne zmiany legislacyjne"

Jak dodaje jeden z założycieli Inicjatywy, przemiany zachodzące na rynku pracy oraz redefiniowanie czasu pracy wymagają wprowadzenia gruntownych zmian systemowych i legislacyjnych.

- Niezależnie od tego, jak bardzo sceptycznie podchodzilibyśmy do tego projektu, warto przełamać swoje bariery i spróbować przygotować się zawczasu na zmieniające się czasy, chociażby przeprowadzając u siebie mały test - czy 4-dniowy tydzień pracy będzie czymś odpowiednio dopasowanym pod nasze potrzeby. W najgorszym wypadku potwierdzą się nasze przypuszczenia,w najlepszym wyjdziemy naprzeciw potrzebom naszych pracowników, nic na tym nie tracąc - mówi Michał Kibil z Kancelarii DGTL i członek założyciel Inicjatywy 7/4/3.

4-dniowy tydzień pracy musi zostać gruntownie przebadany

Celem inicjatywy jest wywołanie dyskusji co do nowego podejścia do czasu pracy. Działania będą prowadzone poprzez „stworzenie platformy do transferu wiedzy, prowadzenia badan, zmian legislacyjnych i wdrożeń w organizacjach w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów”.

„Nie twierdzimy, że idea 4-dniowego tygodnia pracy jest najlepszym rozwiązaniem, jednak zdecydowanie uznajemy, że powinna być ona gruntownie przebadana, jako jeden ze znaczących trendów, wprowadzający pewien nowy rytm w nasze życie prywatne i zawodowe, który pozostaje w wyraźnym kontraście do tradycyjnego modelu pięciodniowego tygodnia pracy w podstawowym dotychczasowym systemie czasu pracy” - piszą twórcy Inictatywy 7/4/3.

