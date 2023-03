Biedronka największym pracodawcą w Polsce. "Od zawsze jesteśmy na świeczniku mediów"

To dla nas nic nowego, takie poczucie jest z nami od zawsze. Biedronka jako pracodawca i marka codziennego kontaktu od zawsze jest na świeczniku mediów. Wiemy, że gdy myśli się „kasjer”, „sprzedawca”, „praca w handlu”, to od razu w głowie pojawia się Biedronka, a nie inna sieć. Jesteśmy tego w pełni świadomi i przygotowani na potencjalne kryzysy medialne. Świadomi też jesteśmy skutków potencjalnych wpadek czy pomyłek.

Presja nie jest nam obca. Do tej pory byliśmy największym prywatnym pracodawcą w Polsce. Od niedawna jesteśmy największym pracodawcą w Polsce w ogóle. Do tej zmiany podchodzimy z dumą. Jest dla nas również dużym zobowiązaniem, gdyż odpowiadamy teraz za ponad 80 tys. naszych pracowników i ich rodziny.

Jakie macie dalsze plany rekrutacyjne?

Plany mamy ambitne, bo rozwój wpisany jest w nasze DNA. Cały czas otwieramy nowe sklepy, nowe centra dystrybucyjne. W jednej trzeciej sklepów działają już lady mięsne, do obsługi których potrzebujemy ludzi. Rozwijamy też inne formaty zakupowe, jak chociażby dostawy produktów z Biedronki bezpośrednio do klientów w ramach naszej współpracy z Glovo czy sklep internetowy Biedronka Home. To wszystko powoduje, że cały czas zatrudniamy nowe osoby, nie tylko do pracy w sklepach czy centrach dystrybucyjnych.

Poza tymi typowymi stanowiskami, z którymi jesteśmy kojarzeni w pierwszej kolejności, w związku z naszym rozwojem technologicznym potrzebni nam są eksperci z branży IT i branż pokrewnych. By zwrócić uwagę na Biedronkę jako miejsce pracy dla profesjonalistów z branży IT, w ubiegłym roku rozpoczęliśmy kampanię z pracownikami „Robimy wielkie rzeczy. Deal with IT”, w której pokazujemy, że Biedronka to nie tylko sklepy i magazyny, ale za tymi miejscami stoją nowe technologie, ludzie je tworzący i dbający o to, by wszystko sprawnie działało.

Z początkiem lutego rozpoczęliśmy rekrutację do kolejnej edycji naszego dwuletniego programu menedżerskiego Management Trainee. W jego ramach planujemy zatrudnić kilkanaście wyjątkowych, utalentowanych młodych osób, które niebawem będą miały okazję podejmować się wielu wyzwań w różnych obszarach organizacji i zostać menedżerami.

Jak duże jest zainteresowanie kandydatów pracą u was?

Każdego roku zatrudniamy średnio kilkanaście tysięcy nowych pracowników. Natomiast żeby pokazać skalę rekrutacji, z jaką się mierzymy, to w 2022 roku otrzymaliśmy ponad 500 tys. aplikacji. To ogromna liczba i jeszcze większy wysiłek osób, które rekrutują, przeprowadzają wdrożenia i robią wszystko, by nowi pracownicy zostawali z nami na dłużej. Bo zatrudnić to jedno, a zachęcić do pozostania to zupełnie inna sprawa.

Jak wygląda proces rekrutacyjny w Biedronce?

Zależy nam na tym, żeby był jak najkrótszy i dopasowany do danej grupy kandydatów. Wiemy też, że osoby kandydujące na stanowiska sklepowe nie zawsze mają CV. My nie oczekujemy od nich tego dokumentu. Mamy przygotowane pod tę grupę osób specjalne formularze rekrutacyjne online. Od 2019 roku mamy uruchomioną infolinię rekrutacyjną, działającą siedem dni w tygodniu przez całą dobę, która okazała się bardzo sprawnym narzędziem. Dzwonią na nią osoby, które na co dzień nie korzystają z komputera. To mocne źródło pozyskania kandydatów również wśród cudzoziemców, ponieważ infolinia dostępna jest także w języku ukraińskim.

Biedronka od kandydatów do pracy na podstawowe stanowiska nie oczekuje CV (fot. PTWP)

We wrześniu ubiegłego roku otworzyliśmy centrum dystrybucyjne w miejscowości Stawiguda pod Olsztynem. Proces rekrutacji ruszył już w marcu, bo zależało nam na tym, by pracownicy już we wrześniu byli w pełni gotowi do podjęcia pracy i poprowadzenia nowego centrum.

Pracę znalazło tam kilkaset osób, ale co jest dla nas ważne, centrum powstało na obszarze, gdzie rynek jest trudny. Bezrobocie jest tam jednym z najwyższych w kraju. Pojawienie się stabilnego pracodawcy na pewno wpłynęło dobrze na tamtejszy rynek pracy. Ludzie, którzy zdecydowali się z nami pracować, zatrudnienie mają na wiele lat.

Na pewno lokalizacja jest naszym atutem, bo w całej Polsce mamy w sumie prawie 3400 sklepów i 17 centrów dystrybucyjnych. Do tego centrala w Warszawie, biura regionów oraz centrum usług wspólnych czy fabryka zup. W tych wszystkich miejscach pracuje blisko 3 tysiące osób.

Kiedy chcecie przekroczyć granicę 100 tys. pracowników?

Wcześniej rzeczywiście mieliśmy pewne konkretne założenia związane ze wzrostem liczby pracowników. Wybuch pandemii koronawirusa, potem wojna w Ukrainie pokazały nam, że dokładne planowanie jest obarczone nadmiernym ryzykiem. Dostosowujemy się elastycznie do bieżącej sytuacji i strategii biznesowej. Oczywiście mamy plany rozwoju, ale wiemy, jak bardzo życie wszystko weryfikuje i jak wpływa na nas sytuacja geopolityczna.

A co do szacunkowej daty, to co roku w raporcie wynikowym podajemy, ile sklepów udało się otworzyć w danym roku. Na przykład w 2022 roku otworzyliśmy ponad 150 sklepów. To więcej niż zakładaliśmy na początku. W każdym naszym sklepie pracuje od 15 do 20 pracowników. Więc można oszacować, kiedy - przy zachowaniu takiego tempa wzrostu - będziemy mieli 100 tys. pracowników.

Dla nas na razie to pieśń przyszłości, bo musielibyśmy zwiększyć zatrudnienie aż o jedną czwartą. To dużo. Dlatego nie chcemy składać żadnych konkretnych deklaracji. To, co jest pewne, to fakt, że zrobimy wszystko, by liczba sklepów rosła, a obsługa w nich była jak najlepsza.

Mówimy o ogromnym zainteresowaniu pracą w Biedronce, o waszych planach rozwojowych, tymczasem pracownicy w bezpośrednich rozmowach czy na forach internetowych narzekają, że są zawaleni robotą. Dochodzą do was takie sygnały?

Oczywiście, że dochodzą. Jesteśmy aktywni w social mediach. Jesteśmy obecni nie tylko na profilach oficjalnych, ale też w grupach zamkniętych. Sami prowadzimy swoje kanały. A to głównie tam pojawiają się takie komentarze.

Często wygląda to tak, że jedna osoba napisze coś, co nie jest sprawdzoną informacją - a w tak wielkiej firmie łatwo o plotki - i następuje lawina krytycznych komentarzy wywołana właśnie tym jednym wpisem.

Jeśli chodzi o braki kadrowe w sklepach, to też nie ukrywamy, że mogą występować. Kiedy w grafiku jest rozpisanych kilkanaście osób, a przykładowo jedna trzecia z nich - co w sezonie chorobowym nie jest niczym nadzwyczajnym - rozchoruje się i z dnia na dzień nie przyjdzie, to pojawia się problem. Zapewne pojawiłby się w każdej firmie, gdzie zabrakłoby tylu pracowników. Wiadomo, że w takich momentach zmieniają się grafiki, że ludzie muszą wykonać zadania tych, którzy są chorzy. Obciążenie pracą w takiej sytuacji rośnie.

Z drugiej strony proszę mieć świadomość, że jak spojrzymy na całą firmę, to mówimy o promilu zdarzeń. Skala robi swoje. Mamy ponad 80 tysięcy pracowników i każdy z nich patrzy inaczej na tę samą kwestię. Nie tylko u nas są niezadowoleni pracownicy, tego nigdy nie unikniemy. Tak jest w każdym miejscu pracy. Nas jest po prostu więcej, dlatego częściej można o tym usłyszeć.

Presja płacowa rośnie, wyścig na stawki zaczyna się już jesienią

Mam wrażenie, że presja płacowa w waszej branży musi być wyjątkowo silna. Sieci handlowe prześcigają się w komunikowaniu przyszłorocznych podwyżek. Śmieję się, ale niebawem w styczniu będą podawać, o ile chcą podnieść wynagrodzenie w kolejnym roku i co miesiąc przypominać o swoich planach.

Tak, zauważyłam to. W zeszłym roku pierwsze wzmianki na temat wynagrodzeń w 2023 roku widziałam już na początku września. Przyznam, że nie do końca rozumiem cel tego „wyścigu”.

W Biedronce już od wielu lat co roku, w styczniu, podnosimy wynagrodzenia. Dbamy, aby nasze płace były konkurencyjne. To jest nasz wyraz docenienia pracowników i nie mamy potrzeby komunikowania tego światu na kilka miesięcy przed wejściem w życie nowej siatki płac. Na pewno presja płacowa istnieje, to, że kwestie finansowe są ważne dla ludzi, również jest oczywiste.

Do kwestii wynagrodzeń podchodzimy transparentnie. Tak komunikujemy naszą ofertę, by była ona jak najbardziej przejrzysta. Zależy nam na tym, by kandydaci do pracy wiedzieli, co się składa na pensję. W Biedronce pensja to nie to tylko płaca zasadnicza, ale również premie i bonusy za wyniki, których osiągalność jest wysoka, nagrody dodatkowe oraz cały szereg dodatkowych benefitów, takich jak zasilenia kodów na zakupy, bezpłatne badania profilaktyczne i wiele innych. W 2022 roku na przykład dodatkowe nagrody wynosiły kolejno 2800 i 1500 zł brutto. W efekcie wynagrodzenie podstawowe na najpopularniejszym stanowisku, tj. sprzedawcy-kasjera w dużym mieście, które wynosi 4,3 tys. zł brutto miesięcznie, ostatecznie może być dużo wyższe. Przy uwzględnieniu tych dodatków może ono wynosić nawet więcej niż 6 tys. brutto.

Mówi pani o transparentności i jawności wynagrodzeń, ale ja tak nie do końca to u was widzę. Czemu na swojej stronie nie podajecie wynagrodzeń w IT, wśród kadry kierowniczej, pracowników centrali, a jedynie publikujecie dane dotyczące pracowników sklepów i magazynów?

Mamy ustaloną pełną politykę płacową. Stawki na stanowiskach podstawowych podajemy dlatego, że to te stanowiska stanowią zdecydowaną większość oferowanych przez nas miejsc pracy - aż 90 proc.

Wynagrodzenie podstawowe, które wynosi 4,7 tys. zł brutto miesięcznie, przy uwzględnieniu oferowanych przez firmę dodatków jest dużo wyższe. Wynosi ponad 6 tys. brutto. (fot. Shutterstock)

Wynagrodzenia w ofertach pracy do obszaru IT komunikujemy. Na niektórych stanowiskach zależne jest to od wielu czynników, m.in. miejsca pracy, znajomości branży, doświadczenia i kompetencji kandydata. Szukając kandydatów na określone stanowiska, mamy precyzyjne wymagania i oczekiwania. I to trzeba odpowiednio wycenić. Mamy ten komfort, że z każdym kandydatem możemy rozmawiać indywidualnie i indywidualnie negocjować z nim wynagrodzenie. Dlatego trudno podawać, że menedżer w Biedronce będzie zarabiał tyle i tyle, bo wynagrodzenie menedżerów może się różnić. Jesteśmy obecni na portalach branżowych, gdzie konieczne jest podanie widełek wynagrodzeń i tak robimy.

Pani zdaniem branża, organizując takie wyścigi w podawaniu nowych stawek, nie psuje rynku?

Kiedy widziałam wczesną jesienią pierwsze komunikaty o podwyżkach od stycznia, było to dla mnie zaskakujące. Były to najczęściej bardzo ogólne komunikaty; uważam, że ich głównym celem było wzbudzenie zainteresowanie marką. Więc poniekąd możemy mówić o psuciu rynku. Jednak chcę zaznaczyć, że w Biedronce staramy się pokazywać jak najbardziej realną ofertę, bez gwiazdek. Zależy nam na tym, żeby ludzie wiedzieli, z czym dokładnie wiąże się praca u nas i jakie otrzymają za nią wynagrodzenie. Nie chcemy używać górnolotnych słów, za którymi nie wiadomo, co się kryje, ale konkretnych danych i dowodów. Wiemy, że zatrudnić jest prościej, ale utrzymać pracownika dłużej to już bardziej złożony i wymagający proces.

To czym motywujecie pracowników do pozostania z wami na dłużej?

Opcji jest wiele. Na przykład dajemy realną szansę na awans. 9 na 10 menedżerów w firmie to ludzie, którzy awansowali wewnętrznie. Chcemy, żeby nasi pracownicy czuli się z nami bezpiecznie i stabilnie, dlatego aż 97 proc. oferowanych przez nas umów to umowy o pracę. Z drugiej strony dbamy o elastyczność, by umożliwić naszym pracownikom łączenie pracy z życiem prywatnym.

Mamy też bardzo szeroki pakiet benefitów. Dbamy nie tylko o naszych pracowników, ale również o ich rodziny. Podam kilka przykładów dla zobrazowania skali. W ubiegłym roku 1500 dzieci naszych pracowników wyjechało na finansowane przez nas obozy i kolonie. Podczas pandemii koronawirusa przekazaliśmy dzieciom pracowników 4 tysiące komputerów, aby bez stresu związanego z brakiem odpowiedniego sprzętu mogły uczyć się zdalnie. Każde dziecko, które rodzi się w naszej wielkiej, biedronkowej rodzinie, dostaje piękną wyprawkę. Każdego roku przekazujemy ponad 3 tysiące takich wyprawek. Pierwszaków co roku obdarowujemy z kolei modnymi i w pełni wyposażonymi plecakami szkolnymi.

Są paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci - w 2022 r. przygotowaliśmy ponad 150 tysięcy paczek, w tym prawie 80 tysięcy dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Ponadto cały szereg programów wspierających rozwój, pożyczki na cele mieszkaniowe, różnego rodzaju zapomogi uzależnione od sytuacji rodziny.

W Polsce jesteśmy obecni od 28 lat i w tym czasie nazbierała się spora grupa - ponad kilkuset osób - z ponad 20-letnim stażem pracy. To coś o nas mówi. Z 10-letnim stażem pracy są tysiące pracowników. To często osoby na stanowiskach kasjerskich, które dobrze się tam czują i nie chcą brać na siebie większej odpowiedzialności, jaka wiąże się np. z zarządzaniem sklepem. Są z nami, bo lubią tę pracę, czują się w niej pewnie i stabilnie.

Sama pochodzę z małego miasteczka i za każdym razem, jak odwiedzam rodziców, to idę do lokalnej Biedronki. Od lat spotykam tam te same, znajome twarze. Z wieloma z tych osób chodziłam do szkoły. Mówią mi, że cały czas pracują w Biedronce, bo doceniają, że jesteśmy stabilnym pracodawcą.

Pani mówi, że zostają, bo lubią swoją pracę, a ja powiedziałabym, że mieszkając w małym miasteczku, skąd do najbliższego innego pracodawcy jest 40-50 kilometrów w jedną stronę, ludzie w małych miasteczkach są z wami, bo nie mają wyboru. Nie ma innej pracy w okolicy.

Nie zgodzę się. Mam kontakt z tymi ludźmi, znam ich od lat. Oni naprawdę lubią swoją pracę, patrzą na firmę jak na stabilne miejsce pracy. Doceniają zaplecze socjalne, dodatkowe benefity.

Mamy wolny rynek i każdy sam decyduje o swoich wyborach zawodowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by przenieść się do innego miasta za inną pracą, tymczasem oni tego nie robią, bo nie mają takiej potrzeby. Właśnie w tych małych miejscowościach mamy najmniejszą rotację. Nie dlatego, że ci ludzie nie mają gdzie pójść, ale dlatego, że Biedronka postrzegana jest jako stabilny pracodawca. Oni chcą u nas pracować, nie szukają innych firm.

Rotacja pracowników w Biedronce jest na rynkowym poziomie

Skoro zaczęła pani mówić o rotacji, to przejdę do kolejnego wątku, bo właśnie o rotację chciałam zapytać. Pamiętam, jak latem, kiedy związki zaczęły rozmowy płacowe i wystosowały pismo o konieczności podwyższenia pensji o 500 zł, straszyły, że jeśli podwyżek nie będzie, to ludzie odejdą do konkurencji. Jaka więc jest rotacja? Podwyżka była, ale czy obawiacie się takiego straszenia odejściami z pracy?

Rotację i retencję mamy na dobrym rynkowym poziomie. To bardzo dobry wynik na rynku. Nie obawiamy się, że ludzie będą od nas masowo odchodzić.

Budując naszą ofertę i myśląc o sposobach rekrutacji, staramy się zawsze mieć na uwadze dopasowanie do ludzi. Mamy stanowiska dla studentów, pełnoletnich uczniów, którzy mogą przyjść do nas w czasie wakacji. Zapewniamy im zakwaterowanie na czas pracy. W ubiegłym roku mieliśmy ponad 4300 zgłoszeń na pracę sezonową podczas wakacji.

Ale mamy też specjalną ofertę skierowaną do osób starszych lub takich, które nie chcą lub nie mogą pracować jako sprzedawca-kasjer i chciałyby skupić się w pracy na jednej z tych rzeczy. Dlatego podzieliliśmy obowiązki w sklepie i już od kilku lat oferujemy do wybrania trzy różne stanowiska. Pierwsze to sprzedawca-kasjer. Drugie to pracownik sklepu. Trzecie kasjer. Pierwsze z nich jest dla osób, które chcą łączyć wszystkie funkcje w sklepie. Drugie jest dla tych pracowników, którzy nie czują się komfortowo w obsłudze klienta i wolą skupić się na uzupełnianiu zatowarowania i dbaniu o porządek w sklepie. Jest też stanowisko kasjera dla osób, które nie mają fizycznych możliwości, żeby rozkładać towar, ale za to świetnie sobie radzą przy kasie.

Biedronka ma specjalną ofertę skierowaną do osób starszych lub takich, które nie chcą pracować jako sprzedawca-kasjer i wolą robić jedną z tych rzeczy. (fot. Shutterstock)

Wprowadzając tę zmianę, chcieliśmy dostosować naszą strukturę operacyjną do potrzeb kandydatów i pracowników. Widzieliśmy, że jest taka potrzeba z ich strony. Zależy nam na tym, żeby nasi pracownicy czuli się komfortowo w wypełnianiu swoich obowiązków.

Oferujemy również elastyczną możliwość dodatkowej pracy, gdyż w niektórych sklepach praca odbywa się też w nocy. W tym czasie sprzątany jest cały sklep, wykładany jest towar. I na ten czas również potrzebujemy dodatkowych osób do pracy.

To ile wynosi u was średnia wieku pracowników? Ilu macie w zespołach młodych ludzi, którzy zostali po pracy na wakacje, a ilu jest seniorów, którzy chcą u was dorobić do emerytury?

Średnia wieku pracowników w Biedronce to 38 lat. Ponad 6200 to osoby w wieku do 24. roku życia, a grupa seniorów to 4000 osób.

Jak wpłynęły na was ostatnie lata? Nie były one normalne.

Najpierw pandemia koronawirusa, dziś już czas dla nas nieco odległy. Sprzedajemy produkty pierwszej potrzeby, więc był to dla nas okres wzmożonego wysiłku, szczególnie dla naszych pracowników sklepów i magazynów. Zaraz po wybuchu pandemii zwiększyliśmy w tych obszarach zatrudnienie, aby zapewnić obsadę, przy zachowaniu wszelkich zasad zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz klientów.

Wybuch wojny w Ukrainie też był dla wszystkich zaskoczeniem. W tamtym momencie zatrudnialiśmy ok. 1800 pracowników z Ukrainy. Obecnie jest to ok. 3200 osób, więc w ciągu roku niemalże podwoiliśmy ich liczbę. Jednak w skali całej firmy stanowią oni nadal niewielką liczbę, ponieważ pracownicy z zagranicy stanowią niewiele ponad 4 proc. stanu zatrudnienia naszych załóg.

Wraz z ich rodzinami objęliśmy ich opieką. Pomagamy w przejściu procedur legislacyjnych. W rekrutacji sprawdziła się nasza infolinia rekrutacyjna w języku ukraińskim. Dodatkowo już następnego dnia po wybuchu wojny przekazaliśmy naszym pracownikom bezzwrotne zapomogi w wysokości 1000 zł oraz wprowadziliśmy uproszczone procedury zatrudniania dla członków ich rodzin.

