Białorusini zakładają firmy w Polsce. Dominuje jedna branża

jk

• 7 wrz 2023 11:39



Prawie co czwarta zagraniczna jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana w Polsce od stycznia 2022 r. do czerwca 2023 r. ma właściciela z obywatelstwem białoruskim. To druga - po Ukraińcach - najliczniejsza grupa obcokrajowców, która zakłada biznes w Polsce. Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wynika, że aż 66 proc. białoruskich firm działa w informacji i komunikacji - 7,9 tys. firm (fot. Glenn Peters/Unsplash)

REKLAMA

Jak czytamy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE", od stycznia 2022 r. do końca czerwca 2023 r. obywatele Białorusi założyli w Polsce 11 716 jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG). Oznacza to, że prawie co czwarta zagraniczna JDG zarejestrowana w Polsce od stycznia 2022 r. do czerwca 2023 r. ma właściciela z obywatelstwem białoruskim. To druga - po Ukraińcach - najliczniejsza grupa obcokrajowców, która zakłada biznes w Polsce. Czytaj więcej Samozatrudnionych czekają ciężkie czasy. Koniec roku może być jak tsunami Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wynika, że aż 66 proc. białoruskich firm działa w informacji i komunikacji - 7,9 tys. firm. Zdecydowana większość firm z tej grupy (86 proc.) zajmuje się działalnością związaną z oprogramowaniem. 11 proc. białoruskich firm prowadzi działalność profesjonalną, naukową lub techniczną. Z kolei 5 proc. firm działa w budownictwie. - Struktura branżowa białoruskich JDG może sprzyjać uzupełnieniu brakujących w Polsce pracowników, szczególnie z wysokimi kompetencjami z zakresu IT. W tej sytuacji istotne jest wykorzystanie szansy, aby powstające w Polsce firmy białoruskie stały się czynnikiem sprzyjającym przyspieszeniu cyfryzacji polskich firm - czytamy w "Tygodniku Gospodarczym PIE". Czytaj więcej Polacy zakładają firmy, bo nie mają wyjścia. Często są zmuszani przez pracodawców

Warto przypomnieć też, że według danych przytoczonych przez PIE, w 2022 r. Ukraińcy założyli w Polsce blisko 16 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych, co stanowiło 6 proc. wszystkich założonych działalności w zeszłym roku. Natomiast w pierwszej połowie 2023 r. zarejestrowano 13,9 tys. nowych firm ukraińskich. Oznacza to, że niemal co dziesiąta zakładana w Polsce firma była ukraińska. Czytaj więcej Ukraińcy wybierają Polskę. W pierwszym półroczu założyli u nas 14 tys. firm Analitycy PIE poinformowali też, że od wybuchu wojny w Ukrainie do końca czerwca 2023 r. w bazie CEIDG zarejestrowano 29,4 tys. ukraińskich jednoosobowych działalności gospodarczych. Wśród branż dominują budownictwo, informacja i komunikacja oraz usługi. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu