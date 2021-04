BHP w czasie pandemii. Co zmieniło się w firmach?

Dziś Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który jest obchodzony co roku 28 kwietnia. Jak pandemia wpłynęła na BHP w polskich firmach?

Pandemia koronawirusa sprawiła, że nastąpiła zmiana podejścia do kwestii bezpieczeństwa, a w szczególności - do higieny pracy (Fot. Pixabay)

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy ustanowiony w 2003 r. przez Międzynarodową Organizacje Pracy, Światową Organizacje Zdrowia i Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych. Jego celem jest zwrócenie uwagi pracodawców i pracowników na potrzebę dążenia do minimalizowania zagrożeń występujących w miejscu pracy.

Z danych GUS wynika, że w 2020 r. zgłoszono 62 740 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy i było to mniej o 24,6 proc. mniej niż w 2019 r. Zmniejszeniu uległa również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 6,15 w 2019 r. do 4,62 w 2020 r.

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach dolnośląskim (5,50), śląskim (5,24) oraz opolskim (5,23). Najniższy województwach mazowieckim (2,99), małopolskim (3,16) i podkarpackim (3,35).

Mniejsze wskaźniki wypadkowości w 2020 roku można poniekąd wytłumaczyć sytuacją epidemiologiczną. Tam, gdzie było to możliwe, została wprowadzona praca zdalna.

Jednak także w domach dochodziło do wypadków przy pracy. W tym roku Państwowa Inspekcja Pracy po raz pierwszy zebrała informacje na ten temat . Z danych wynika, że od 1 marca do 31 grudnia 2020 zgłoszono do inspekcji 6 wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej. Wszystkie zostały uznane za wypadki przy pracy. Co więcej, aż trzy to wypadki śmiertelne. Dwa zakończyły się ciężkimi obrażeniami ciała.

- Trzy wypadki noszą charakter nagłych przypadków medycznych – doszło do zasłabnięcia pracowników, a następnie śmierci. Kolejny wypadek związany był z przygotowaniem posiłku (doszło do poważnego przecięcia palców z uszkodzeniem ścięgien i nerwów). Do pozostałych wypadków doszło podczas korzystania z toalety (w wyniku upadku i uderzenia doszło do pęknięcia gałki ocznej) oraz na drodze publicznej podczas przemieszczania się pracownika do siedziby firmy po sprzęt służbowy - informowała PulsHR.pl PIP.

BHP na pierwszym planie

Pandemia koronawirusa sprawiła, że nastąpiła zmiana podejścia do kwestii bezpieczeństwa, a w szczególności do higieny pracy. Jak wynika z raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy”, firmy na wiele sposobów starają się wygrać walkę z pandemią. Aż 97 proc. z nich zaopatrzyło pracowników w dodatkowe środki ochrony, z czego 31 proc. jeszcze przed wejściem w życie rozporządzeń zamrażających gospodarkę.

96 proc. dostosowało zakład do nowych wymogów. 95 proc. badanych firm wprowadziło pracę zdalną. 92 proc. wysłało pracowników na zaległy urlop. 89 proc. zwiększyło komunikację wewnątrz firmy, tyle samo zdecydowało się wprowadzić ograniczenia kontaktów między pracownikami. 70 proc. wprowadziło pracę rotacją, a 65 proc., by pokonać wirusa z Wuhan, zdecydowało się na czasowe zamknięcie zakładu pracy.

Pracownicy zdecydowanie krytyczniej oceniają dostosowywanie zakładów pracy do nowych obostrzeń. Niemal połowa z badanych twierdzi, że ich firma nie stosowała się do nowych wymogów sanitarnych (46 proc.). Problemem pozostaje również kwestia przeszkolenia załogi. Niecałe 44 proc. pracowników wskazało, że zostali przeszkoleni w zakresie nowych zasad BHP. Jednocześnie zaledwie 41 proc. pracowników przyznało, że w związku z pandemią koronawirusa zintensyfikowano komunikację wewnętrzną w firmie.

- Nieprzeszkolony i niedoinformowany pracownik prawdopodobnie nie będzie się w pełni stosował do nowych zasad. I to wcale nie ze względu na niechęć czy ignorancję, ale dlatego, że nie ma wiedzy dotyczącej nowych wskazań. Może się jednak zdarzyć, że pracodawca nie może przeprowadzić takiego szkolenia, ponieważ na przykład nie ma do tego warunków. W takiej sytuacji zalecałbym sporządzenie dokumentu wewnętrznego ze spisem obowiązujących zasad, który będzie stale dostępny do wglądu pracowników i na bieżąco aktualizowany – mówi Przemysław Lewicki, kierownik ds. BHP i zarządzania ciągłością biznesu w DHL Supply Chain, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Pracowniczy walczą o przestrzeganie zasad BHP

O tym, że nie tylko pracodawcy, ale również pracownicy przywiązują coraz większą wagę do BHP, świadczy trwający strajk operatorów żurawi wieżowych. Jak informuje Warszawska Międzyzakładowa Komisja Budowlana Inicjatywy Pracowniczej, dzisiaj o 11.00 pracownicy włączyli na kilka minut syreny i klaksony i przez godzinę zaprzestali pracy. W tym czasie na kilku żurawiach odbyła się również akcja z wywieszeniem banerów z postulatami.

Przypomnijmy - włoski strajk pod hasłem „Dbamy o BHP” to kontynuacja rozpoczętego 19 kwietnia protestu operatorów żurawi z województwa mazowieckiego. Inicjatorzy akcji namawiają kolegów i koleżanki do skrupulatnego przestrzegania zasad BHP, m.in. do pracy przez 8 godzin oraz informowaniu o usterkach i brakach oraz odmowy pracy do czasu naprawienia sprzętu.

Jak informuje OZZ Inicjatywa Pracownicza, oprócz niskich płac głównym problemem w branży budowlanej pozostaje nieprzestrzeganie zasad BHP. Jak wyjaśniają związkowcy, w teorii operatorom nie wolno pracować dłużej niż 8 godzin dziennie, w praktyce na rzadko której budowie ten przepis jest przestrzegany. Wynika to z presji firm budowlanych, kierowników budów oraz firm pośredniczących w zatrudnianiu operatorów, które celowo łamią przepisy, chcąc przyśpieszyć proces budowy.

Inicjatywa Pracownicza zwraca także uwagę, że zdarzają się przypadki pracy na starym, zużytym sprzęcie, który nie powinien zostać dopuszczony do eksploatacji, a także pracy pomimo zbyt silnego wiatru.

Specjaliści BHP na celowniku rekruterów

Na czele stworzonej przez Antal listy najbardziej poszukiwanych zawodów w 2020/2021 roku jest specjalista ds. BHP, ekspert ds. e-commerce, digital manager, specjalista business intelligence oraz UX designer. Wynika to z faktu, że coraz więcej osób zwraca uwagę na bezpieczeństwo w pracy. Do tego ostatnie miesiące spowodowały, że duża część społeczeństwa wykonała mocny zwrot w kierunku online.

- Nasi eksperci przeanalizowali zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców i na tej podstawie opracowali ranking obecnie najbardziej pożądanych zawodów na rynku pracy. Specjaliści w zaprezentowanych obszarach mogą liczyć na wyjątkowo atrakcyjne oferty pracy, zarówno pod względem zakresu obowiązków, jak i w wymiarze finansowym - informuje Agnieszka Wójcik, market research & strategic partnerships manager w Antalu.

Specjalistów ds. BHP w swoim zestawieniu zawodów, które w czasie pandemii zyskały na znaczeniu, na pierwszym miejscu podał również Jakub B. Bączek, trener mentalny. - Nie zawsze zyskali finansowo. Również w kontekście wzrostu zaufania społecznego wyboru czy perspektyw na przyszłość - wyjaśniał w rozmowie z PulsHR.pl Jakub B. Bączek.

Ewa Gawrysiak, sales and end user marketing manager Eastern Europe & Russia w TenCate, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy podkreśla, że obecnie zadania BHP to nie tylko kwestia dbania o dostępność środków do dezynfekcji, tworzenie nowych procedur w firmie czy przeprowadzanie szkoleń BHP w formie zdalnej.

- To również – czy też przede wszystkim – wzięcie na siebie dużo większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie, a nawet życie pracowników. Mam nadzieję, że wizerunek BHP-owca jako „służbisty”, wlepiającego mandaty za byle przewinienie, a szkoleń BHP jako czegoś, co po prostu „trzeba zaliczyć”, to już przeszłość. W moim przekonaniu pandemia dobitnie pokazała, jak istotnym elementem każdej organizacji jest służba BHP. Pokazała też, że służby BHP stanęły na wysokości zadania, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni - dodaje Ewa Gawrysiak.