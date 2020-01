Bezrobocie znowu może się stać problemem w Polsce

Mniej więcej od połowy 2015 r. sytuacja na polskim rynku pracy nieustająco się poprawia. Zatrudnienie i płace rosną, a bezrobocie sukcesywnie spada. Na koniec III kwartału 2019 r. wynosiło tylko 3,1 proc. i to nawet biorąc pod uwagę, że pracuje u nas ok. 1 mln cudzoziemców – pisze Rzeczpospolita.

A przecież jeszcze na koniec 2012 r. 10 proc. Polaków bezskutecznie szukało pracy (w 2002 r. - 20 proc.), a pracodawcy narzekali, że kandydaci nie mają odpowiedniego poziomu kwalifikacji i umiejętności.

- Rzeczywiście, choć jeszcze kilka lat temu wydawało się to niemożliwe, udało się nam przejść ze stanu bezrobocia strukturalnego, czyli niedopasowania popytu i podaży pracy do stanu bezrobocia naturalnego, gdy praktycznie każdy, kto chce, może znaleźć zatrudnienie – komentuje dla Rzeczpospolitej Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Przez dwie pierwsze dekady naszej transformacji mieliśmy nadpodaż pracowników, bo rozwijający się sektor prywatny nie był w stanie zaabsorbować pracowników zwalnianych z upadających przedsiębiorstw postsocjalistycznych – podkreśla Marcin Mrowiec, główny ekonomista PKO BP. Co zresztą pozwalało także na „zaniżanie" płac, bo to pracodawca dyktował warunki. Ale sytuacja się zmieniła, coraz silniejszy sektor prywatny potrzebował więcej pracujących, od kilku lat szybko rosną więc i zatrudnienie, i płace.

Demografia z kolei sprawia, że w ostatnich latach bardzo wyraźnie zmniejsza się grupa osób w wieku produkcyjnym (obecnie jest o 1,1 mln mniejsza niż jeszcze w 2011 r.). Rynek pracy opuszcza pokolenie bardzo licznego powojennego wyżu demograficznego, a tego ubytku nie rekompensują pokolenia najmłodszych pracowników, urodzonych już po przełomie z 1989 r.

Spora część ekonomistów przewiduje jednak spowolnienie gospodarcze i zmiany na rynku pracy. Wielu ekspertów podkreśla także na polski rynek wpływ może mieć „przeniesienie się” imigrantów ekonomicznych z Ukrainy do Niemiec. Czy musimy obawiać się powrotu masowego bezrobocia?

CZYTAJ DALEJ »

- Moim zdaniem to, co teraz obserwujemy, jest strukturalną, długoterminową zmianą, a problem bezrobocia przestał być obecny w naszej przestrzeni. W odróżnieniu od sytuacji z ostatnich trzech dekad, rynek pracy stał się stabilizatorem gospodarki. Oczywiście w razie spowolnienia gospodarczego można spodziewać się przyrostu liczby osób bez pracy, ale masowe bezrobocie już nie wróci – podkreśla Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Także zdaniem Walewskiego nawet w czasie dekoniunktury stopa bezrobocia nie powinna wzrosnąć dużo powyżej 6 proc.

Jak przewidują analitycy z Pekao, skala spowolnienia, i co za tym idzie ograniczenie zatrudnienia będzie niwelowane przez solidną dynamikę konsumpcji, wspieraną wzrostem dochodów z pracy, obniżkami podatków (PIT) oraz wyższymi transferami socjalnymi (500 plus na pierwsze dziecko). "W przyszłym roku zwiększą one zasobność portfeli konsumentów odpowiednio o 9 i 15 mld zł" - czytamy w Kwartalniku Pekao.

Efektem spowolnienia - według ekonomisty PKO BP - jest pogorszenie nastrojów konsumenckich. - Mimo to, główną siłą wzrostu gospodarczego w 2020 r. pozostanie konsumpcja, wspierana przez rozszerzenie programu 500 plus w 2019 r.