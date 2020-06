Bezrobocie sześć razy mniejsze niż w Hiszpanii. Środki na ochronę 5 mln miejsc pracy

Zdaniem premiera Morawieckiego polski rząd bardzo dobrze poradził sobie z ochroną miejsc pracy w dobie kryzysu. Mimo wzrostu bezrobocia w ostatnich miesiącach, jest ono obecnie nadal wyraźnie niższe niż 6 lat temu.

W ciągu ostatnich 100 dni z budżetu państwa poszło 100 mld zł na ochronę 5 mln miejsc pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił pierwsze 17 tys. świadczeń na kwotę 20 mln zł. – To jest właśnie troska o polskie rodziny i osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji – zaznaczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że w Polsce sytuacji nie wygląda tak dramatycznie jak w innych krajach UE, gdzie nastąpił gwałtowny wzrost bezrobocia. Przytoczył przykład Hiszpanii, dysponującej porównywalną liczbą ludności, która odnotowała 6-krotnie większy wzrost bezrobocia.

Z najnowszych danych GUS wynika, że na koniec maja liczba osób bezrobotnych w Polsce wynosiła 1 mln 11 tys. W porównaniu do sytuacji z końca lutego (919 tys.) to przyrost "tylko" o 92 tys.

Premier odniósł się zarzutów opozycji oraz słów Rafała Trzaskowskiego, który podczas jednego z wieców wyborczych miał powiedzieć, że w kraju przybyło ostatnio milion bezrobotnych.

– Dzisiaj liczba bezrobotnych jest mniejsza o jeden milion niż w czasie, kiedy był pan w rządzie premiera Donalda Tuska – stwierdził Morawiecki.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zaznaczyła, że "ostatnie 100 dni to czas ciężkiej pracy i odpowiedzialnych decyzji". W tym czasie na ochronę 5 mln miejsc pracy miał pójść 100 mld zł.

– Zależy nam na wprowadzaniu takich rozwiązań, żeby zadbać o miejsca pracy i o Polaków, żebyśmy ten trudny czas kryzysu mogli przejść i jak najszybciej wracać do normalności – powiedziała minister Maląg, dodając, że bardzo dobrze układa się współpraca rządu z prezydentem Andrzejem Dudą, co zaowocowało ustawą o dodatku solidarnościowym i podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych.

Według rządzących na wysokości zadania stanął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłacił już pierwsze 17 tys. świadczeń na kwotę 20 mln zł.

– To jest właśnie troska o polskie rodziny, o osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji. To podejmowanie wszystkich działań, żeby polska gospodarka mogła wracać do normalności – zaznaczyła Marlena Maląg, zwracając też uwagę na pozytywne trendy na rynku pracy. - Mniej osób niż jeszcze przed miesiącem rejestruje się w urzędach pracy jako bezrobotne, pojawia się też więcej ofert pracy.

