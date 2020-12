Bezrobocie stoi w miejscu, ale ogłoszeń o pracę mniej. Najgorzej w Poznaniu

Wszystko wskazuje, że sześć miesiąc z rzędu stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce będzie wyniosła 6,1 proc. Ale o pracę bynajmniej nie będzie łatwo. W październiku pracodawcy dali o 1/5 ogłoszeń mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jak wynika z raportu PARP w październiku 2020 r. na 50 największych portalach rekrutacyjnych pracodawcy w Polsce opublikowali 240,3 tys. ofert pracy.

– To o jedną piątą mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na rynkach pracy w dużych polskich miastach nadal widać wpływ pandemii koronawirusa. We wszystkich 10 analizowanych aglomeracjach w Polsce w październiku 2020 pojawiło się mniej ofert pracy niż w analogicznym okresie 2019 r. – dodaje Daniel Nowak, ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

W październiku 2020 r. pracodawcy zgłosili do urzędów 98,5 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, czyli o 13 tys. ofert (11,7 proc.) mniej niż we wrześniu 2020 r. (Fot. Shutterstock)

Największy wpływ widać w Poznaniu (spadek o 59 proc. r./r.), Katowicach (spadek o 51 proc. r./r.) i Łodzi (spadek o 48 proc. r./r.). W stolicy Wielkopolski liczba procesów rekrutacyjnych jest obecnie prawie pięciokrotnie mniejsza niż w porównywalnym pod względem liczby mieszkańców Wrocławiu...

Relatywnie dobrze radziły sobie, prócz stolicy Dolnego Śląska, również Kraków, Warszawa – spadek odpowiednio o 20, 24 i 24 proc. r./r. Drugi miesiąc z rzędu najlepiej sytuacja przedstawia się w Szczecinie (spadek o 17 proc. r/r).

W 10 największych polskich miastach na 1000 mieszkańców w październiku przypadało średnio 9,4 oferty pracy - wobec 10 miesiąc wcześniej i 13,4 w październiku 2019 r.

Grupami zawodowymi, które nie mogą narzekać na brak ofert pracy są medycy (wzrost o 17 proc. r/r), specjaliści od RODO (wzrost o 63 proc. r./r.), specjaliści od e-commerce (wzrost o 55 proc. r./r.) oraz główni księgowi (wzrost o 33 proc. r./r.).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce od pięciu miesięcy utrzymuje się na poziomie 6,1 proc. (rok wcześniej było to 5 proc.). Pod koniec października 2020 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 1,019 mln bezrobotnych. W zestawieniu z wrześniem 2020 r. ich liczba spadła o 4,7 tys., czyli o 0,5 proc., rok do roku była natomiast wyższa aż o 178,5 tys., czyli o 21,2 proc.

7 grudnia resort pracy podał szacunkowe dane za listopad 2020. Ze wstępnych informacji MRPiT wynika, że pula bezrobotnych w końcu listopada 2020 roku sięgnęła 1,026 mln osób i - w porównaniu do końca października 2020 roku - urosła o 7,8 tys. osób, czyli o 0,8 proc. W analogicznym okresie 2019 r. poziom bezrobocia rejestrowanego powiększył się o 9,1 tys. osób, tj. o 1,1 proc.

Resort podkreśla, że wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych w listopadzie jest zjawiskiem typowym dla końca roku i obserwowanym również w ubiegłych latach.

Wolne miejsca pracy

Według danych resortu pracy w październiku 2020 r. pracodawcy zgłosili do urzędów 98,5 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, czyli o 13 tys. ofert (11,7 proc.) mniej niż we wrześniu 2020 r.

– W październiku 2020 r. spadek stopy bezrobocia nastąpił w 6 z 16 województw. Były to województwa opolskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie oraz świętokrzyskie. Wciąż jednak Warmia i Mazury, Kujawy, ale także Świętokrzyskie i Podkarpacie to regiony, gdzie to bezrobocie jest relatywnie wysokie na tle reszty kraju – mówi Anna Skowrońska, ekspert z Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Według danych Eurostatu wskaźnik bezrobocia dla krajów członkowskich Unii we wrześniu 2020 r. wyniósł 7,5 proc., co oznacza wzrost o 0,1 proc. wobec poprzedniego miesiąca oraz o 1,2 proc. rok do roku. (Fot. Shutterstock)

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 r. wyniosło 5458,88 zł i w porównaniu z wrześniem 2020 r. wzrosło o 1,6 p.p. (rok do roku było większe o 4,7 p.p.).

Wśród osób bezrobotnych już kolejny miesiąc kobiet jest więcej niż mężczyzn. Stanowią one w tej chwili 53,9 proc. osób poszukujących pracy. W porównaniu do września to więcej o 0,6 p.p.

Młodzi oberwali najmocniej

Według najnowszych danych Eurostatu wskaźnik bezrobocia dla krajów członkowskich Unii Europejskiej we wrześniu 2020 r. wyniósł 7,5 proc., co oznacza wzrost o 0,1 p.p. wobec poprzedniego miesiąca oraz o 1,2 p.p. rok do roku. W tym samym czasie w Polsce wskaźnik ten wyniósł 3,1 proc. - i pozostaje bez zmian w stosunku do sierpnia oraz rok do roku.

We wrześniowym rankingu Eurostatu najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (16,5 proc.), na Litwie (9,8 proc.) i we Włoszech (9,6 proc.), a najniższe – w Czechach (2,8 proc.), Polsce (3,1 proc.), na Malcie (4 proc.) i w Holandii (4,4 proc.).

Z kolei stopa bezrobocia wśród osób do 25. roku życia sięgnęła 17,1 proc. w UE-27 i 17,6 proc. w strefie euro - w porównaniu do (odpowiednio) z 17,8 proc. i 18,3 proc. w sierpniu 2020 r.

W analizowanym okresie najniższe wartości wskaźnika w tej grupie wiekowej odnotowano w Niemczech (6 proc.), Czechach (8,1 proc.) i Polsce (8,7 proc.), a najwyższe – w Hiszpanii (40,4 proc.), we Włoszech (29,7 proc.) i na Litwie (27,7 proc.).