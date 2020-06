Bezpieczny powrót do pracy. Pracodawcy gotowi, ale wytykają błędy

W ramach projektu „Bezpieczny powrót do pracy w nowej normalności” Polskie Forum HR, zapytało pracodawców o ich przygotowanie do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w nowej rzeczywistości.

Ponad 85 proc. z nich ocenia swoje przygotowanie do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy jako dobre lub bardzo dobre.

Projekt powstał z inicjatywy trzech największych firmy z branży usług HR: Randstad, Adecco Group i ManpowerGroup.

Wraz z luzowaniem kolejnych obostrzeń, coraz więcej firm decyduje się na powrót pracowników do biur. Jednak rzeczywistość, w jakiej mają spędzać czas, wyglądać ma inaczej niż przed pandemią. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego narzucają na pracodawców szereg wymogów do spełnienia. To nie tylko zapewnienie mydła czy płynu dezynfekującego, ale też odpowiednie rozmieszczenie biurek czy częstsze i systematycznie czyszczenie biur.

Czytaj więcej: Rotacyjne przerwy, mierzenie temperatur, dezynfekcja... Poradnik dla firm w dobie pandemii

Polskie Forum HR w ramach projektu "Bezpieczny powrót" zapytało polskich przedsiębiorców o to, jak oceniają swoje przygotowanie do powrotu do pracy, w jakim zakresie wdrożyli rozwiązania i co było dla nich największym wyzwaniem (ankietę przeprowadzono między 15 maja a 2 czerwca).

Jest dobrze ale...

Firmy dobrze oceniają swoje przygotowanie do pracy w nowych warunkach, ponad 86 proc. z nich posiada dokumenty określające nowe procedury bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia, z których przedsiębiorcy korzystają najczęściej, to: środki odkażające, indywidualne środki ochrony osobistej, praca zdalna, czy dystans w miejscu pracy i zabezpieczenie stanowisk. Tylko 1,4 proc. stwierdziło, że nie jest przygotowane na powrót pracowników, a 4,2 proc. mówi o niewielkim przygotowaniu. Co ciekawe, tylko 26 proc. respondentów deklaruje wykorzystanie diagnozowania zdrowia i badania pracowników.

- Brak spójnych przepisów, a co za tym idzie jednolitego stanowiska urzędów, tłumaczy ostrożność pracodawców w korzystaniu z tego rozwiązania np. w zakresie badania temperatury - komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR oraz Public Affairs Director, Adecco.

Pracodawcy odpowiadając na pytanie, które procedury, w jakim obszarze są najtrudniejsze do wdrożenia, najczęściej wskazywali na: korzystanie z przestrzeni wspólnych, dystans w miejscu pracy i zabezpieczenie stanowisk pracy oraz diagnozę zdrowia i badania pracowników.

CZYTAJ DALEJ »

Jednocześnie aż 79 proc. respondentów odczuwa brak jasnych i przejrzystych wytycznych. Jak mówi Olga Gierada-Jabłonka, członek zarządu Polskiego Forum HR oraz Head of Legal w ManpowerGroup w Polsce, mimo iż wiele instytucji publicznych opublikowało swoje rekomendacje, rozproszenie informacji i duży poziom ich ogólności nie dają pełnej wiedzy na temat możliwych i odpowiednich czynności zabezpieczających, które należałoby podjąć. Przedsiębiorcy zwracają również uwagę na brak dodatkowych źródeł finansowania. 40 proc. przebadanych firm deklaruje, iż wydatki związane z wdrożeniem nowych środków w zakresie BHP stanową miedzy 1 a 3 proc. budżetu kosztowego, w przypadku 11 proc. firm jest to już ponad 5 proc. tego budżetu. Organizacja pracy po nowemu Pracodawcy, biorący udział w badaniu, wskazali, że nowe środki zabezpieczające wpływają nie tylko na koszty, ale również na nowy sposób organizacji pracy: 56 proc. respondentów uważa, że wpłynie to na ograniczenie produktywności i wydajności firmy, 53 proc. jest zdania iż zmniejszy się rentowność działalności. Na ograniczenie możliwości prowadzenia działalności wskazuje 29 proc. respondentów, a wzrost cen towarów i usług 22 proc.. Można powiedzieć, że pracodawcy dość dobrze odnaleźli się w nowych warunkach, ale kosztowało ich to wiele wysiłku. Szczególnie odczuwalny był brak konkretnych wytycznych, które adekwatnie do potrzeb można byłoby zastosować. Skąd więc czerpali informacje? Zdecydowana większość korzystała z informacji podawanych przez instytucje publiczne (87 proc.), ponad połowa firm, a dokładniej działy BHP lub HR, sama przygotowała opracowania (60 proc.), z odgórnych wytycznych korporacyjnych korzystało 49 proc. firm. Zaś 35 proc. sięgnęło po informacje podawane przez organizacje pracodawców. 26 proc. czerpało wiedzę również z mediów i mediów społecznościowych, a 15 proc. od partnerów biznesowych. - Niektóre obszary, takie jak możliwość mierzenia temperatury czy zrobienia testów oraz praca zdalna, potrzebują nowych przepisów prawa, które na stałe zagoszczą w polskiej legislacji. W zakresie pracy zdalnej już teraz widzimy, że ta forma pracy na stałe zagości na naszym rynku i konieczne jest wprowadzenie rozwiązań prawnych nie tylko w kolejnej tarczy, ale w Kodeksie pracy - podsumowuje Liliana Strupp, członek zarządu Polskiego Forum HR oraz Head of Legal & Public Affairs w Randstad Polska.