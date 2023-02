Bezpieczna i pewna branża, która da dobrze zarobić i nie jest to IT

Głównym wyzwaniem dla pracodawców jest presja płacowa. W Stanach Zjednoczonych inflacja zasadnicza CPI spadła z najwyższego poziomu 9 proc. do 7,1 proc., a w strefie euro skorygowana stopa inflacji zmalała do 9,2 proc., w porównaniu z najwyższym poziomem 10,8 proc. Podobne zmiany zaobserwować można w Wielkiej Brytanii oraz wśród wschodzących gospodarek.

Wzrost cen żywności i energii, który nastąpił po inwazji Rosji na Ukrainę, zaczyna się cofać. Inflacja bazowa (uproszczona miara prezentująca kształtowanie się inflacji po wyłączeniu zmian uznawanych za pozostające poza oddziaływaniem polityki pieniężnej) nadal pozostaje jednak uparcie wysoka i wynosi obecnie 5,1 proc. dla gospodarek G7 jako całości

- Pracodawcy muszą być przygotowani na podniesienie wynagrodzeń. Wysokie koszty utrzymania i wykonywania pracy zmuszają pracowników do negocjowania stawek. Częściej też pracownicy podejmują się dodatkowych zleceń, aby móc pokryć koszty utrzymania. Dlatego skrócenie czasu pracy może być dla nich pewną formą dodatku płacowego, kiedy to będą mogli wykonać pracę dla innej firmy - zauważa Agnieszka Jarosz.

Głównym wyzwaniem dla pracodawców jest presja płacowa (fot. Mario Gogh/Unsplash)

Zgodnie z "Raportem płacowym" Hays Poland, 37 proc. specjalistów spodziewa się podwyżki płac w 2023 roku.

Pracownicy z obszaru finansów i księgowości w 2023 roku nadal będą mogli liczyć na wzrost wynagrodzeń. Tempo podwyżek nie będzie jednak równie wysokie, co w 2022 r.

Z danych Hays Poland wynika, że największe wzrosty wynagrodzeń dotyczyły stanowisk specjalistycznych i eksperckich. Na podwyżki rzędu 20 proc. mogli liczyć starsi oraz samodzielni księgowi, kontrolerzy finansowi, analitycy finansowi oraz FP&A, natomiast na wzrost wynagrodzenia na poziomie 15 proc. - eksperci w dziedzinie podatków oraz audytu.

Pracownicy chcą pracy zdalnej, firmy muszą się do niej przygotować

Praca zdalna, która stała się normą podczas pandemii COVID-19, w przyszłości będzie miała jeszcze większe znaczenie. Pracownicy będą oczekiwali możliwości pracy zdalnej, a firmy będą musiały opracować systemy, które umożliwią pracownikom wykonywanie swoich obowiązków w sposób elastyczny.

W tym zakresie firmy mają jednak wiele do zrobienia. Ponad 50 proc. badanych przyznało, że w ich firmie nie można swobodnie korzystać z pracy hybrydowej. Ostatnie badania wskazują, że ci, którzy pogodzili się z pracą zdalną i hybrydową, mają bardziej zadowolonych pracowników. 87 proc. respondentów twierdzi, że chciałoby pracować zdalnie przynajmniej jeden dzień w tygodniu.

Work life balance to must have. Firmy od niego nie uciekną

Inflacja i wojna zwiększają poziom stresu u każdego z nas. Już teraz widzimy, że jest on wysoki. To z kolei grozi wypaleniem zawodowym. W przeprowadzonym badaniu 88 proc. ankietowanych przyznało, że dąży do zachowania większej równowagi między życiem prywatnym, a pracą.

71 proc. z nich liczy na większą pomoc ze strony organizacji w zarządzaniu swoim zdrowiem psychicznym. 63 proc. przedstawicieli pokolenia Y (millenialsi, osoby w przedziale 25-42) deklaruje, że ma problemy ze zdrowiem psychicznym, wywołane pracą.

źródło: raport ACCA Global Talent Trends

- Zachowanie work life balance to nie kwiatek do kożucha korporacji, ale must have. To jeden z tych czynników, który może nam pomóc pozyskać najlepszych specjalistów. Inne benefity nie spełnią swojej roli, jeśli pracownicy nie będą czuli, że mają czas nie tylko na pracę, ale też życie po godzinach - tłumaczy Agnieszka Jarosz.

Sky is the limit - mobilność powoduje braki kadrowe

Praca zdalna lub hybrydowa, z dowolnego miejsca na świecie motywuje pracowników do sprawdzania się w nowych obszarach. Badanie ACCA Global Talent Trends wykazało, że 44 proc. pracowników spodziewa się zmiany pracy w ciągu 12 miesięcy, a w ciągu najbliższych dwóch lat odsetek ten wzrośnie do 69 proc.

Dla poszukujących zatrudnienia nadal istotna będzie wielkość i pozycja rynkowa firmy, do której zdecydują się aplikować.

Technologia daje możliwości, ale przeważają obawy

Postęp technologiczny będzie nadal wpływał na sposób pracy, a automatyzacja będzie odgrywała coraz większą rolę w wielu branżach. Firmy będą musiały więc opracować strategie, które pozwolą pracownikom sprawniej poznać nowe technologie.

Specjaliści są świadomi, że technologia usprawnia ich pracę i ma wpływ na karierę. Przeważają jednak obawy. 42 proc. twierdzi, że jest przytłoczonych samym tempem zmian technologicznych. Co więcej, 86 proc. chciałoby odbyć dodatkowe szkolenie z systemów i oprogramowania wykorzystywanego w trakcie pracy.

Mobilność społeczna to nadal nierozwiązany problem

Działania związane z promowaniem inkluzywności są dobrze oceniane przez 68 proc. respondentów. Ankietowani uznali, że kultura ich organizacji jest przyjazna różnorodności. Niemniej jednak nierozwiązany pozostaje problem mobilności społecznej. Prawie połowa respondentów (49 proc.) wskazała, że pochodzenie społeczno-ekonomiczne nadal stanowi barierę dla rozwoju kariery w ich organizacji.

Rachunkowość i finanse - bezpieczeństwo kariery w burzliwych czasach

Ankietowani wskazali, że w niepewnych czasach kariera w sektorze finansowym jest nadal postrzegana jako właściwy wybór dla osób poszukujących długoterminowych perspektyw zawodowych. Możliwość zdobycia kwalifikacji, które zapewniają mobilność międzysektorową i międzynarodową, zwiększa poczucie stabilizacji zawodowej (nawet, jeśli często zmieniamy miejsce pracy).

- Młodzi ludzie chętniej zatrudniają się w finansach bo wiedzą, że to stabilna branża. Co ważne - to nie wysokie wynagrodzenie, a zdobywanie doświadczenia i nauka nowych kompetencji zawodowych są dla nich najważniejsze - dodaje Agnieszka Jarosz.

---

Badanie zostało przeprowadzone wśród ponad 8 tysięcy pracowników i pracodawców, w 148 krajach.

