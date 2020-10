Bezpieczeństwo w dobie pandemii. Różne opinie pracowników i pracodawców

Aż 97 proc. pracodawców zaopatrzyło pracowników w dodatkowe środki ochrony, z czego 31 proc. jeszcze przed wejściem w życie rozporządzeń zamrażających gospodarkę. Nie wszyscy pracownicy widzą te starania: niemal połowa z nich twierdzi, że ich firma nie stosowała się do nowych wymogów.

Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek

• 21 paź 2020 20:00





84 proc. pracodawców, którzy wprowadzili system pracy zdalnej wcześniej takiego rozwiązania w ogóle nie proponowało podwładnym. (Fot. shutterstock)

REKLAMA

Koalicja Bezpieczni w Pracy opublikowała raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy”.

Wynika z niego, że pracodawcy szybko zareagowali na bieżącą sytuację epidemiczną i wprowadzili wiele rozwiązań sanitarnych, zanim weszły w życie odpowiednie regulacje.

Na rynku pracy panuje przekonanie, że część z rozwiązań pozostanie w firmach na dłużej.

Pandemia koronawirusa naruszyła dotychczasowy model organizacji pracy. Nastąpiła radykalna zmiana podejścia do kwestii bezpieczeństwa, a w szczególności - do higieny pracy. By jak najdokładniej oddać obraz nowej rzeczywistości na rynku pracy, raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy” obejmuje opinie zarówno z pracodawców, jak i pracowników.

– Jednym ze skutków rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 jest spowolnienie gospodarcze i negatywny wpływ na kondycję finansową polskich firm. Jednak kryzys ten sięga dużo głębiej niźli kwestie finansowe – dotyka zmian w postrzeganiu bhp, organizacji pracy, optymalizacji kosztów działania, gotowości do zmian i reorganizacji w firmie. Stanowi wyzwanie nie tylko z punktu widzenia zdrowia fizycznego, ale również i psychicznego pracowników - mówi Anna Jabłońska, dyrektor zarządzająca w CWS, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy.

I dodaje, że pandemia w sposób rewolucyjny wpłynie na długofalową strategię biznesową polskich firm.

- Na niespotykaną dotychczas skalę wdrożyły one zmiany organizacyjne, takie jak praca zdalna czy praca zmianowa. Pojawiły się obostrzenia sanitarne, których nigdy dotąd nie stosowano tak powszechnie – mówi Anna Jabłońska, dyrektor zarządzająca w CWS, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Dbanie o bezpieczeństwo

Jak wynika z raportu, firmy na wiele sposobów starają się wygrać walkę z pandemią. Aż 97 proc. z nich zaopatrzyło pracowników w dodatkowe środki ochrony, z czego 31 proc. jeszcze przed wejściem w życie rozporządzeń zamrażających gospodarkę.

96 proc. dostosowało zakład do nowych wymogów. 95 proc. badanych firm wprowadziło pracę zdalną. 92 proc. wysłało pracowników na zaległy urlop. 89 proc. zwiększyło komunikację wewnątrz firmy, tyle samo zdecydowało się wprowadzić ograniczenia kontaktów między pracownikami. 70 proc. wprowadziło pracę rotacją, a 65 proc., by pokonać wirusa z Wuhan, zdecydowało się na czasowe zamknięcie zakładu pracy.

Grafika: Koalicja Bezpieczni w Pracy Pracownicy zdecydowanie krytyczniej oceniają dostosowywanie zakładów pracy do nowych obostrzeń. Niemal połowa z badanych twierdzi, że ich firma nie stosowała się do nowych wymogów sanitarnych (46 proc.). Problemem pozostaje również kwestia przeszkolenia załogi. Niecałe 44 proc. pracowników wskazało, że zostali przeszkoleni w zakresie nowych zasad BHP. Jednocześnie zaledwie 41 proc. pracowników przyznało, że w związku z pandemią koronawirusa zintensyfikowano komunikację wewnętrzną w firmie. - Nieprzeszkolony i niedoinformowany pracownik prawdopodobnie nie będzie się w pełni stosował do nowych zasad. I to wcale nie ze względu na niechęć czy ignorancję, ale dlatego, że nie ma wiedzy dotyczącej nowych wskazań. Może się jednak zdarzyć, że pracodawca nie może przeprowadzić takiego szkolenia, ponieważ na przykład nie ma do tego warunków. W takiej sytuacji zalecałbym sporządzenie dokumentu wewnętrznego ze spisem obowiązujących zasad, który będzie stale dostępny do wglądu pracowników i na bieżąco aktualizowany – mówi Przemysław Lewicki, kierownik ds. BHP i zarządzania ciągłością biznesu w DHL Supply Chain, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy. Praca zdalna oczami pracodawców 84 proc. pracodawców, którzy wprowadzili system pracy zdalnej, wcześniej takiego rozwiązania w ogóle podwładnym nie proponowało . Niecałe 15 proc. miało doświadczenie z tą formą pracy, ale nigdy w takim stopniu, jak w ostatnich miesiącach. Okazuje się, że poziom zadowolenia z efektywności pracowników na home office jest dość wysoki. Spośród pracodawców, którzy wprowadzili pracę zdalną dopiero teraz, aż 97 proc. nie wskazało zastrzeżeń co do jej wpływu na efektywność pracowników;17 proc. zauważyło poprawę efektywności, a prawie 80 proc. wskazało, że jest ona na podobnym poziomie. W efekcie dość duża grupa pracodawców chce utrzymać taki system pracy po pandemii (57 proc.). Niechętny dłuższemu stosowaniu rozwiązania pracy zdalnej jest co piąty badany. Grafika: Koalicja Bezpieczni w Pracy - Część pracodawców przyznaje, że efektywność pracowników podczas pracy zdalnej wzrosła, a jednocześnie ponad połowa ankietowanych chce utrzymać taki system pracy już po zakończeniu epidemii. To bardzo wysoki wynik, zwłaszcza w porównaniu z 1 proc. pracodawców, którzy stwierdzili, że przed rozpoczęciem epidemii umożliwiali pracownikom pracę zdalną w podobnej skali - komentuje wyniki badania Ewa Gawrysiak, sales & end user marketing manager w TenCate Protective Fabrics, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy. Wraz z możliwością pracy z domu - zdaniem ankietowanych - powinno wiązać się podniesienie poziomu wiedzy pracowników o funkcjonowaniu w nowych, technologicznych realiach. Chodzi tu m.in. o dodatkowe szkolenia dotyczące obsługi sprzętu firmowego (93 proc. odpowiedzi), bezpieczeństwa danych (87 proc.) oraz szkoleń BHP dostosowanych do sytuacji pracy zdalnej. Relatywnie niewielu pracodawców (niecałe 14 proc.) stwierdziło, że firmy powinny

zapewniać dodatkowe ergonomiczne przyrządy do przygotowania miejsca pracy. Praca zdalna oczami pracowników W przypadku pracowników, co najmniej 6 na 10 ankietowanych przyznało, że pracuje lub pracowało zdalnie w trakcie pandemii, a 13 proc. badanych realizuje obowiązki w ten sposób każdego dnia. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby pracujące w modelu mieszanym (31 proc. wskazań). 17 proc. pracowników przyznało, że miało okazję pracować zdalnie w czasie pandemii, ale zaprzestało już tej formy pracy. Większość badanych pracowników przyznała, że w domu ich efektywność pracy pozostała bez zmian lub wzrosła (łącznie 79 proc. osób), a niecałe 17 proc. oceniło ją negatywnie. 46 proc. badanych chciałoby kontynuować pracę w ten sposób już po zakończeniu pandemii (przeciwnego zdania jest 29 proc.). Grafika: Koalicja Bezpieczni w Pracy Pracownicy poproszeni zostali również o wskazanie uciążliwości, jakie dotykały ich podczas home office. Najczęściej wymieniano brak bezpośredniego kontaktu z innymi (43 proc.). Badani wskazywali również na przenikanie się życia zawodowego i prywatnego (37 proc.) oraz konieczność dostosowania się do innych domowników (34 proc.). Najrzadszymi niedogodnościami pozostają obszary dotyczące kwestii technicznych: brak dostępu do szybkiego internetu (17 proc. wskazań), odpowiednich rozwiązań IT w organizacji (17 proc.) czy jasnych procedur dotyczących ewidencji czasu pracy (21 proc.). Co z pensją? Prawie połowa pracowników (48 proc.) zadeklarowała, że pandemia negatywnie wpłynie na kondycję firm, w których są zatrudnieni. W niemal co trzecim przedsiębiorstwie wstrzymano podwyżki, bonusy, premie i awanse, a w co czwartym wprowadzono przymusowe dni wolne (23 proc.) lub obniżono pensje (22 proc.). Pracownicy zaczęli zatem odczuwać nie tylko ekonomiczne, ale i psychofizyczne skutki pandemii. I tak, 36 proc. pracowników zadeklarowało, że stres jest jednym z 5 najistotniejszych czynników wpływających na efektywność ich pracy; co trzeci badany wspomina o uczuciu lęku i niepokoju. Przekłada się to na ogólne nastroje. Grafika: Koalicja Bezpieczni w Pracy Z drugiej strony aż 45 proc. przedsiębiorców spodziewa się wstrzymania inwestycji w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju, 35 proc. – martwi się spadkiem konkurencyjności. Co czwarty pracownik (25 proc.) obawia się redukcji wynagrodzenia. Optymistami pozostaje 15 proc. pracodawców i 25 proc. pracowników. Nie wskazali oni żadnych negatywnych zjawisk, których spodziewają się w najbliższym czasie. Badanie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy” przeprowadziła agencja SW Research na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy. Grupę respondentów stanowiło 200 przedsiębiorstw oraz 1500 osób zatrudnionych na etacie w różnych sektorach polskiej gospodarki: od przemysłu przez handel, edukację, administrację - aż po budownictwo czy branżę HORECA.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.