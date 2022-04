Bez tej cechy nie poradzisz sobie w branży. Ostatnie dwa lata dobitnie to pokazały

Dla branży MICE ostatnie lata były wyjątkowo trudne. Najpierw pandemia koronawirusa, a teraz wojna w Ukrainie spowodowały, że trzeba do tej branży podchodzi bardzo kreatywnie.

Viktoria Marta Chmielewska przyznaje, że po tylu miesiącach funkcjonowania w ciągłej zmianie, dziś już mało co może ją zaskoczyć (Fot. PTWP)

Viktoria Marta Chmielewska, CEO w MEA Makers oraz CEO managing partner w Ewenement Brand Experience Workshop podkreśla, że ostatni czas dla firm z branży hotelarskiej czy MICE był wyjątkowo trudny.

- Był to czas bardzo kreatywny, był to czas wyzwań, czas który jeśli dobrze go wykorzystamy i spojrzymy na kryzys jak na szanse, co nie jest łatwe, to osiągniemy pozytywny efekt - podkreślała Viktoria Marta Chmielewska.

Zaznaczała, że po tylu miesiącach funkcjonowania w ciągłej zmianie, dziś już mało co może ją zaskoczyć.

- Wydawało się, że w marcu odżyjemy, że powoli kończy się pandemia koronawirusa, tymczasem pojawiło się nowe wyzwanie. Wojna w Ukrainie, z całymi swoimi konsekwencjami - dodaje.

Ich przykład? Kilka firm, z którymi współpracowała niemal z dnia na dzień odwołało organizację wydarzeń, tłumacząc swoją decyzję tym, że chcą pieniądze zaplanowane na ten cel przeznaczyć na pomoc Ukrainie.

- Obecnie klienci bardzo mocno patrzą na to, co może się wydarzyć. Dlatego jesień jest zamrożona. Do tego na znaczeniu znów nabrał CSR, firmy chcą pomagać na wiele sposobów. Dochodzi aspekt psychologiczny. Mamy wyzwania w aspekcie ludzkim, bo na ludzi, pracowników, współpracowników bardzo mocno wpłynęły ostatnie lata - podsumowuje.

Materiał powstał podczas panelu "Przemysł spotkań" zorganizowanego w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

