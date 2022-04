Bez tego ani rusz. Ukraińcy mogą mieć problem z pracą w Polsce

Polska Fundacja Przedsiębiorczości wspiera projekt intensywnego nauczania języka polskiego dla grupy osób z Ukrainy, które po 24 lutego dotarły do Polski, a jednocześnie są gotowe zostać w naszym kraju na dłużej i podejmować tu pracę. - Jest to odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Wiemy, że znajomość języka polskiego to często bariera na tyle poważna, że osoby z wysokimi kompetencjami podejmują pracy poniżej swoich umiejętności tylko po to, by móc się utrzymać - tłumaczy Marcin Pawłowski, prezes PFP.

km

• 29 kwi 2022 12:13





W znalezieniu pracy przez Ukraińców największą barierą jest brak umiejętności posługiwania się przez nich językiem polskim (fot. Bohdan Komarivskyi/Unsplash)

REKLAMA

- Wiemy, jak pojemny jest w Polsce rynek pracy i jak poważny jest niedosyt rąk do pracy w niektórych sektorach gospodarki. Podaż obywateli z Ukrainy to z perspektywy Polski bardzo potrzebna sprawa. Dane GUS mówią o specjalizacjach w jakich najbardziej potrzeba rąk do pracy i w dużej mierze pokrywają się one z tym, jakie kompetencje do Polski przynoszą uchodźcy wojenni – wyjaśnia prezes PFP Marcin Pawłowski.

Jak dodaje, wparcie projektów intensywnego nauczania języka polskiego dla osób z Ukrainy to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Bariera językowa została zdefiniowana jako jeden z najpoważniejszych problemów w relacjach pracownik-pracodawca i pracownik-klient jeżeli mówimy o zatrudnianiu osób z Ukrainy. Podjęliśmy decyzję o wsparciu programu szkoleniowego, którego celem będzie nauka podstawowych zwrotów przydatnych w podjęciu pracy. To intensywny kurs zakładający kilkadziesiąt godzin intensywnej nauki – dodaje.

Lekcje wspierane przez PFP realizowane są przez platformę językową Griko i będą odbywać się stacjonarnie. To jednak nie wszystko.

- Potencjalnych pracowników w całej Polsce jest wielu, wspólnie z platformą Tandu przygotowujemy od maja bezpłatne lekcje polskiego online dla każdej grupy wiekowej - dodaje Pawłowski.

Zobacz: W Polsce mogłoby pracować o wiele więcej Ukraińców. Przeszkodą jest jedna rzecz

Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, ekspert rynku pracy, prokurent w Idea HR Group przyznaje, że w znalezieniu pracy przez Ukraińców największą barierą jest brak umiejętności posługiwania się przez nich językiem polskim.

- W niektórych zawodach to bariera trudna do pokonania. Apelujemy o to, by natychmiastowo uruchomić środki, które pozwolą na to, by osoby z Ukrainy intensywnie uczyły się języka polskiego. Nie może to być wyłączny koszt przedsiębiorców, a wolontariat uczelni wyższych i organizacji pozarządowych nie jest wystarczający. Nauka języka to podstawa w dobrym onboardingu pracowników z Ukrainy - uważa Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

Dyrektor operacyjny specjalizującej się w rekrutacji transgranicznej platformy migracyjnej EWL Rafał Mróz zauważa, że potrzeby są różne.

- Są zawody, gdzie nauka języka nie jest potrzebna. Wielu pracowników na produkcji nie mówi po polsku, a mimo to doskonale sobie radzą. Jednak na stanowiskach, które wiążą się z obsługą klientów, jak choćby w sklepach, umiejętność mówienia po polsku jest konieczna - mówi Rafał Mróz z EWL Group.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU