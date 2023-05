Bez kobiet nie będzie odbudowy Ukrainy

Lwią część tej grupy stanowią kobiety i dzieci - blisko 90 proc. W tym dzieci i młodzież to ok. 43 proc. obywateli Ukrainy posiadających numery PESEL. Wśród osób pełnoletnich kobiety stanowią natomiast 77 proc.

I właśnie to one niosą na barkach ciężar utrzymania rodziny w nowym kraju. Jest też druga strona medalu. Ukrainki, które zdecydowały się zostać w swoim kraju i na miejscu starają się robić wszystko, by ich życie w wojennej rzeczywistości przypominało to sprzed wybuchu wojny.

20 proc. żołnierzy na ukraińskim froncie to kobiety

Okazuje się, że Ukrainki wspierają walkę z Rosją również w bezpośredni sposób. Jak podała Kira Rudik, posłanka do ukraińskiej Rady Najwyższej, liderka partii Głos i wiceprzewodnicząca partii ALDE, obecnie 20 proc. żołnierzy ukraińskiej armii stanowią kobiety.

- Kobiety w wojsku pracują w bardzo różnych obszarach, nie tylko w administracji czy jako sanitariuszki. Kobiety są szybkie, skuteczne, dobrze działają pod presją, dlatego też walczą na froncie. Mamy bardzo wiele naprawdę dzielnych kobiet, które są ukraińskimi bohaterkami, angażują się w bardzo złożone, trudne operacje militarne - podkreśla Kira Rudik.

Kira Rudik, posłanka do ukraińskiej Rady Najwyższej, liderka partii Głos i wiceprzewodnicząca partii ALDE (fot. PTWP)

Zaznacza, że to nie zmieniło się z dnia na dzień po wybuchu wojny w Ukrainie. Państwo ukraińskie działa na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn od wielu lat. Kira Rudik zwraca uwagę, że mimo iż świadomość w tym zakresie jest coraz większa, to cały czas pojawiają się różne bariery do pokonania. Jedną z nich są różnice fizyczne.

- Dopiero po roku działań wojennych sytuacja się nieco poprawiła, ale wcześniej kobiety otrzymywały męskie mundury. Proszę sobie wyobrazić kobietę, która nosi rozmiar S, ubraną w mundur przeznaczony dla mężczyzny. To samo dotyczyło kamizelek kuloodpornych, które projektowane pod mężczyzn, zupełnie nie pasowały na figury kobiet. To powodowało, że kobiety walczące na froncie były dużo mniej bezpieczne niż mężczyźni, bo za duże kamizelki nie chronią tak, jak powinny. Musiała się dokonać naprawdę spora zmiana pod względem dostaw odzieży i innych artykułów militarnych, by zagwarantować bezpieczeństwo kobietom walczącym na froncie - twierdzi Kira Rudik.

Kobiety w Ukrainie zabrały się za budowanie polityki lokalnej

Rudik zwraca uwagę na jeszcze jedną sprawą. Obecnie w Ukrainie politykę lokalną prowadzą kobiety. W ostatnich wyborach lokalnych spośród 350 kandydatów 50 proc. osób wybranych na stanowiska stanowiły kobiety.

- Wielu mężczyzn musiało wyjechać na front. Dziś można spokojnie powiedzieć, że kobiety nie tylko walczą na froncie, ale również przejęły działania na szczeblu polityki lokalnej - dodaje Kira Rudik.

Mykhailyna Skoryk-Shkarivska, zastępczyni mera Buczy (fot. PTWP)

Jedną z nich jest Mykhailyna Skoryk-Shkarivska, zastępczyni mera Buczy.

- 24 lutego 2022 roku, kiedy wybuchła wojna, we władzach lokalnych pełniłam funkcję doradczyni odpowiedzialnej m.in. za kwestie równouprawnienia płci. Po wybuchu wojny musiałam zacząć się zajmować czymś zupełnie innym. Wszyscy zaczęliśmy myśleć o broni, o zbrojeniu się, nauczyłam się obsługi kałasznikowa. Wiem także, jak chronić nasze miasta przed wrogami - opowiada uczestniczka panelu.

Jak mówi, z Buczy, która była pod okupacją, uciekła, ale szybko wróciła. Było to wtedy miasto pozbawione prądu, wody, ciepła, pozbawione życia.

- Mogliśmy mieć pieniądze, ale co z tego, jak w Buczy wszystkie sklepy były zamknięte, nie można było nic kupić. Wyzwolenie przyszło 21 marca 2022 roku. W zasadzie rok zajęło nam przywrócenie zwykłego normalnego życia. Teraz gdy ktoś odwiedzi Buczę, to zobaczył zwykłe miasto, niewiele różniące się od Katowic. Miasto, w którym można tak naprawdę kupić wszystko. Nie potrzebujemy pomocy w postaci ubrań, żywności - opowiada o realiach życia w mieście, w którym podczas rosyjskiej okupacji zamordowanych zostało wielu mieszkańców, a ich ciała leżały na ulicy.

W tej chwili w lokalnym magistracie Mykhailyna Skoryk-Shkarivska odpowiada za relacje międzynarodowe i cyfryzację.

- Mam nadzieję, że podczas wojny uda nam się przeprowadzić proces transformacji cyfrowej. Dzięki temu nasi partnerzy chętniej będą inwestować u nas, co pozwoli nam się podnieść po rosyjskim ataku i zamienić Buczę w miasto sukcesu - podsumowała samorządowczyni z Buczy.

O ogromnej roli kobiet na Ukrainie w czasie wojny mówi również Diana Barynowa, prezeska Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego, prezeska Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Agrarnego oraz członkini Rady Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

- Kobiety, które obecnie każdego dnia chodzą do pracy, wierzą w to, że będzie dobrze. One są przykładem dla innych i dowodem na to, że Ukraina zostanie odbudowana po wojnie - mówi Diana Barynowa.

Diana Barynowa, prezeska Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego, prezeska Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Agrarnego oraz członkini Rady Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. (fot. PTWP)

Zwraca uwagę również na ogromne doświadczenie, jakie zdobywają kobiety, funkcjonując w tak trudnych warunkach. Samorządowczynie robią wszystko, by utrzymać infrastrukturę krytyczną, by miasta mogły normalnie funkcjonować, starają się przyciągać inwestorów, by w ten sposób odbudowywać ukraińską gospodarkę.

- My również wraz z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą staramy się szukać partnerów, by powoli uruchamiać biznes także na tych najtrudniejszych terytoriach - dodaje.

Kobiecy biznes w czasie wojny w Ukrainie gra według nowych zasad

Natalia Karpenczuk-Konopacka, prezeska Kobiecej Izby Gospodarczej Ukrainy, organizacji, która działa od czterech lat i zrzesza ponad 1000 firm prowadzonych przez kobiety, przyznaje, że wraz z wybuchem wojny zmieniły się zasady prowadzenia biznesu.

- Gdy rozpoczęła się wojna, doszło do relokacji przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Tylko w pierwszym miesiącu wojny ze wschodu Ukrainy do Lwowa przeniosło się ponad 1000 przedsiębiorstw. Już po 3 tygodniach zrozumieliśmy, że pomoc naszych partnerów, której było bardzo wiele, niestety nie pozwala nam na to, byśmy zajmowali się tylko samą działalnością wolontariuszy, musieliśmy dbać również o nasze przedsiębiorstwa. Jednak doszło do zmiany reguł w biznesie - podkreśla Natalia Karpenczuk-Konopacka.

Natalia Karpenczuk-Konopacka, prezeska Kobiecej Izby Gospodarczej Ukrainy (fot. PTWP)

Jak dodaje, zmieniło się środowisko prowadzenia biznesu. Organizacja, na czele której stoi, korzysta ze wsparcia partnerów zagranicznych. Pozwoliło to na przeprowadzenie szkoleń, w których udział wzięło ponad 2,5 tysiąca Ukrainek.

- Ukraińskie przedsiębiorczynie ogromnie na tym skorzystały. Kobiety w tej chwili nie tylko muszą dźwigać cały ciężar prowadzenia biznesu, ale też dbać o swoje dzieci, swoich rodziców, ale też o rodziców swoich mężów, którzy są na froncie. Ukraińskie kobiety są po prostu niezłomne - mówi Natalia Karpenczuk-Konopacka.

Wspomina czas, kiedy po 16 godzin nie było prądu. Mimo to wszyscy starali się normalnie żyć, prowadzić firmy. Kobiety, które przyjechały do Kijowa z najbardziej atakowanych części Ukrainy, organizowały spółdzielnie, szyły ubranka dla dzieci na święta czy stroje do przedszkoli. Robiły wszystko, by nie być biernymi i w jakikolwiek sposób działać i zarabiać.

Weronika Olena Marczuk, prezeska Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy, dodaje, że Ukraińców można wspierać na wiele sposobów, nie tylko oferując im pomoc charytatywną.

- Ukraińcy cały czas prowadzą firmy w swoim kraju, wykonują usługi, produkują swoje towary. Można, zamiast z Chin, zamawiać towar od nich. Może i będzie on o kilka groszy droższy, ale za to będzie blisko, niemal na miejscu, a takie działanie pomoże odbudować ukraińską gospodarkę - podkreśla Weronika Olena Marczuk.

Weronika Olena Marczuk, prezeska Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy (fot. PTWP)

- Wiem, że już wszyscy jesteśmy zmęczeni sytuacją w Ukrainie, ale musimy jeszcze trochę wytrzymać, jeszcze trochę przetrwać, nie trzeba sięgać do kieszeni, by pomagać Ukraińcom, a właśnie w ramach solidarności gospodarczej można kupować ich produkty - twierdzi Marczuk.

Helen Barnes, szefowa programów brytyjskich na Ukrainie z ambasady brytyjskiej w Kijowie, podkreśla, że mówiąc o pomocy społeczeństwu ukraińskiemu, trzeba wskazać na trójstronne podejście do odbudowy Ukrainy.

- Chodzi o działania rządowe, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego. To są trzy filary, które odgrywają ogromną rolę w Ukrainie. Bardzo istotne znaczenie mają pojedyncze osoby, pojedynczy wolontariusze, którzy mnóstwo czasu poświęcają na to, żeby wspierać kobiety - mówi Helen Barnes.

Helen Barnes, szefowa programów brytyjskich na Ukrainie z ambasady brytyjskiej w Kijowie (fot. PTWP)

Podkreśla też, że aby skutecznie odbudować państwo ukraińskie, musimy pamiętać o tym, że kobiety mają bardzo wiele różnych tożsamości.

- Często wtłaczamy kobiety w ramy "spraw kobiecych", uważamy, że powinny zajmować się edukacją społeczną, wychowywaniem dzieci, ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że kobiety powinny być obecne w różnych obszarach życia społecznego. Jeżeli chcemy w sposób skuteczniejszy odbudować państwo ukraińskie, to musimy o tym pamiętać, szczególnie w tych wyjątkowo trudnych czasach, w których żyjemy - podsumowała dyskusję Helen Barnes.

