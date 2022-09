Bez dobrego zespołu lider jest nikim. W grupie dużo łatwiej wejść na szczyt

Renata Respondek

Kinga Baranowska to polska królowa Himalajów. Ma na koncie dziewięć zdobytych ośmiotysięczników, z czego na trzech zameldowała się jako pierwsza Polka. Jak podkreśla, tak niesamowite osiągnięcia zawdzięcza w dużej mierze zespołowi, który udało jej się zbudować. Dziś wykorzystuje swoje doświadczenia, by inspirować innych. Kinga Baranowska na szczycie Nanga Parbat (fot. archiwum prywatne)

Wśród himalaistów nie brakuje indywidualistów, niemniej wchodzenie na najwyższe szczyty w pojedynkę byłoby niemożliwe. Podczas planowania wyprawu kluczową sprawą okazuje się zbudowanie zespołu, który jest w stanie zmierzyć się z tak ekstremalnym wyzwaniem, jak wchodzenie na góry wyższe niż 8 tys. metrów.

- Bardzo polegamy na sobie. Jesteśmy związani i wspinamy się na jednej linie. Pomagamy sobie, ufamy sobie i jedna osoba dba o drugą – podkreśla Kinga Baranowska. - Uważamy, że warto dać grupie jak najwięcej, bo w niej jesteśmy silniejsi. - Jeśli zespół dobrze działa, to indywidualnie jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie jeszcze więcej, niż gdybyśmy byli sami. Dzieją się wtedy wielkie rzeczy, wchodzimy na szczyty – dodaje himalaistka.

Koniec z trzymaniem zespołu twardą ręką. Czas na płaską strukturę

Co ciekawe, w ostatnich latach bardzo zmieniło się postrzeganie zespołu wśród himalaistów. Podobnie jak w wielu firmach, również tu najczęściej stawia się na płaską strukturę organizacyjną. - Kiedyś lider był taką osobą, która zarządzała będąc w bazie, nie wspinając się. Taką osobą był chociażby Andrzej Zawada, który twardą ręką trzymał cały zespół. Było to już kilkadziesiąt lat temu. Teraz wygląda to nieco inaczej, struktura jest bardziej płaska, rozłożona na mniejsze grupki – mówi Baranowska.

- Nie jest już tak, że tylko jedna osoba wchodzi na szczyt, ale w zasadzie każdy członek ekipy może na nim stanąć. Lider wyłaniany jest zazwyczaj przed wyprawą. To osoba, która ma najwięcej doświadczenia i jest gotowa się nim podzielić – kwituje.

Podczas planowania ekspedycji na najwyższe szczyty bardzo przydają się również doświadczenia pozagórskie. Kinga Baranowska czerpie chociażby z pracy w korporacji, której oddawała się przed rozpoczęciem kariery himalaistki. - Z doświadczeń biznesowych wiele wyciągnęłam jeśli chodzi o organizację wypraw. Bez tego byłoby mi na pewno trudno. Była to też dla mnie dobra szkoła prowadzenia negocjacji, przygotowywania ofert czy szukania sponsorów, asertywności, poruszania się na miejscu - zdradza.

