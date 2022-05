Benefit Systems poprawia wyniki i kończy pierwszy kwartał z zyskiem

W pierwszym kwartale 2022 r. grupa Benefit Systems odnotowała 19,3 mln zł zysku operacyjnego oraz 8,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego (wobec 48,9 mln zł straty netto rok wcześniej).

jk

• 26 maj 2022 11:32





Od momentu odmrożenia branży sportowo-rekreacyjnej, spółka odnotowuje wyższą aktywność użytkowników kart MultiSport (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

W pierwszym kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży Benefit Systems wyniosły 401,8 mln zł i były aż o 308 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie w 2021 r. Grupa odnotowała 19,3 mln zł zysku operacyjnego oraz 8,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego (wobec 48,9 mln zł straty netto rok wcześniej).

EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) Benefit Systems ukształtowała się na poziomie 74,6 mln zł i była wyższa od konsensusu, który wynosił 73,3 mln zł (przedział 63-80,3 mln zł). Przed rokiem EBITDA grupy wyniosła 2 mln zł.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jednocześnie, od momentu odmrożenia branży sportowo-rekreacyjnej, spółka odnotowuje wyższą aktywność użytkowników kart MultiSport.

- Widzimy, że rynek świadczeń pozapłacowych powraca do stanu sprzed pandemii, a zainteresowanie benefitami, jak i poziom ich finansowania są znacząco wyższe niż rok czy dwa lata temu. W kwietniu i maju baza kart sportowych zwiększyła się o 55 tys. sztuk, co pozwala nam oczekiwać ok. 1,1 mln kart w Polsce na koniec bieżącego roku – wyjaśnia Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefit Systems.

Segment Polska

Przychody ze sprzedaży segmentu "Polska" wyniosły w pierwszym kwartale 291,6 mln zł, co oznacza wzrost o 242 proc. rok do roku. Liczba kart w tym okresie w Polsce osiągnęła poziom 940,5 tys. sztuk (wzrost o 115 proc. rok do roku).

Na koniec marca 2022 r. Spółka miała 169 działających klubów własnych, w tym pięć nowo otwartych (trzy w Warszawie, po jednym w Piasecznie i w Łodzi).

Segment zagranica

Na koniec marca aktywnych było łącznie 316,3 tys. kart (wzrost o 29 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r.).

Przychody segmentu "zagranica" wyniosły w pierwszym kwartale 2022 r. 110,2 mln zł, a zysk operacyjny 1,1 mln zł.

Grupa zakończyła pierwszą fazę budowy produktu na rynku tureckim i rozpoczęła etap testowania oraz sprzedaży kart MultiSport.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU